Зеленский призвал крупнейшего независимого нефтетрейдера – голландскую компанию Vitol – прекратить поставки из России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера – голландскую компанию Vitol – прекратить поставки российской нефти и таким образом перестать финансировать массовое убийство невиновных украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента, соответствующее письмо от имени главы государства направил компании советник президента по экономике Олег Устенко.

В письме Олег Устенко попросил компанию-нефтетрейдера сообщить, когда именно она отгрузит последний баррель российской нефти и какое ее количество будет отправлено к этой дате.

Зеленский впервые попросил Vitol прекратить деловые отношения с Россией в марте этого года. В апреле нефтетрейдер заявил, что объем российской нефти "существенно снизится во втором квартале, поскольку текущие контрактные обязательства уменьшатся". Также сообщалось, что компания планирует "выйти с российского рынка" и прекратить транспортировку российской нефти до конца года.

В письме Олег Устенко подчеркнул, что эти обещания не были исполнены. Данные о перевозке Refinitiv, собранные Global Witness, показали, что компания Vitol зафрахтовала в июне через порты России более 11 млн баррелей нефти. А с начала вторжения России в Украину, 24 февраля, компания зафрахтовала более 38 млн баррелей нефти из российских портов стоимостью примерно 3,21 млрд дол. (в среднем – более 9 млн баррелей в месяц).

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"Vitol был крупнейшим западным трейдером российской нефти, перевозимой по морю, после полномасштабного вторжения 24 февраля. Это наглая нажива на кровавой нефти, которая финансирует убийства мирного украинского населения", – заявил советник президента Украины.

Как отметил руководитель отдела расследования данных в Global Witness Сэм Леон, с момента вторжения Vitol был одним из главных западных каналов смертоносной торговли президента РФ Владимира Путина энергоносителями. "Ничто, кроме самого жесткого эмбарго на российскую нефть, не остановит их наживы за счет украинского народа", – убежден он.

Помимо российской нефти Vitol экспортирует казахстанскую нефть и нефтепродукты через российские порты.

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В апреле Vitol заявила, что не будет заключать никаких новых соглашений по российской нефти и нефтепродуктам. Нефтетрейдер имеет долю в "Восток Ойл", большом российском проекте по разработке нефти и газа в Арктике. Компания заявила, что согласилась продать свои акции и пребывает "в процессе завершения юридических формальностей" в этом отношении.

С начала войны в Украине США запретили импорт российской нефти, а Великобритания намерена прекратить его до конца текущего года. На нефтяные компании оказывается давление, чтобы они разорвали связи с Россией. BP пообещала продать свою долю в российской государственной компании "Роснефть". Shell также реализует свои российские активы. На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, который может вынудить Shell отказаться от своей доли в огромном российском газовом заводе.