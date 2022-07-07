РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11688 посетителей онлайн
Новости
4 254 31

Зеленский призвал крупнейшего независимого нефтетрейдера – голландскую компанию Vitol – прекратить поставки из России

нафта

Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера – голландскую компанию Vitol – прекратить поставки российской нефти и таким образом перестать финансировать массовое убийство невиновных украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента, соответствующее письмо от имени главы государства направил компании советник президента по экономике Олег Устенко.

В письме Олег Устенко попросил компанию-нефтетрейдера сообщить, когда именно она отгрузит последний баррель российской нефти и какое ее количество будет отправлено к этой дате.

Зеленский впервые попросил Vitol прекратить деловые отношения с Россией в марте этого года. В апреле нефтетрейдер заявил, что объем российской нефти "существенно снизится во втором квартале, поскольку текущие контрактные обязательства уменьшатся". Также сообщалось, что компания планирует "выйти с российского рынка" и прекратить транспортировку российской нефти до конца года.

В письме Олег Устенко подчеркнул, что эти обещания не были исполнены. Данные о перевозке Refinitiv, собранные Global Witness, показали, что компания Vitol зафрахтовала в июне через порты России более 11 млн баррелей нефти. А с начала вторжения России в Украину, 24 февраля, компания зафрахтовала более 38 млн баррелей нефти из российских портов стоимостью примерно 3,21 млрд дол. (в среднем – более 9 млн баррелей в месяц).

Читайте также: Казахстан хочет поставлять нефть в Европу в обход России

"Vitol был крупнейшим западным трейдером российской нефти, перевозимой по морю, после полномасштабного вторжения 24 февраля. Это наглая нажива на кровавой нефти, которая финансирует убийства мирного украинского населения", – заявил советник президента Украины.

Как отметил руководитель отдела расследования данных в Global Witness Сэм Леон, с момента вторжения Vitol был одним из главных западных каналов смертоносной торговли президента РФ Владимира Путина энергоносителями. "Ничто, кроме самого жесткого эмбарго на российскую нефть, не остановит их наживы за счет украинского народа", – убежден он.

Помимо российской нефти Vitol экспортирует казахстанскую нефть и нефтепродукты через российские порты.

Читайте также: Венгрия хотела бы, но не может отказаться от российской нефти, - Сийярто

В апреле Vitol заявила, что не будет заключать никаких новых соглашений по российской нефти и нефтепродуктам. Нефтетрейдер имеет долю в "Восток Ойл", большом российском проекте по разработке нефти и газа в Арктике. Компания заявила, что согласилась продать свои акции и пребывает "в процессе завершения юридических формальностей" в этом отношении.

С начала войны в Украине США запретили импорт российской нефти, а Великобритания намерена прекратить его до конца текущего года. На нефтяные компании оказывается давление, чтобы они разорвали связи с Россией. BP пообещала продать свою долю в российской государственной компании "Роснефть". Shell также реализует свои российские активы. На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, который может вынудить Shell отказаться от своей доли в огромном российском газовом заводе.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) нефть (1917) россия (95365)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Ви краще Коломойського віддайте ФБР, популісти *****.
показать весь комментарий
07.07.2022 21:40
+7
оно проснулось.....
показать весь комментарий
07.07.2022 21:39
+6
так, саме так. з індією стосунків ніяких, в китай навіть посла призначити не можуть, зелені імпотенти.
показать весь комментарий
07.07.2022 21:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оно проснулось.....
показать весь комментарий
07.07.2022 21:39 Ответить
Ви краще Коломойського віддайте ФБР, популісти *****.
показать весь комментарий
07.07.2022 21:40 Ответить
дурак ты
пока паРаша получает деньги от запада, она неуязвима -
только прекращение покупки западом ресурсов у них
может остановить войну
показать весь комментарий
07.07.2022 21:52 Ответить
Проводьте ***** реформи, а не піарьте свого нарциса. Зробили собі нового Брежнєва і радіють.
показать весь комментарий
07.07.2022 22:13 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2022 21:41 Ответить
Як би був незалежним, не довелось би просити..і знову якійсь радник виліз..у нашого найвеличнішого на кожен чих по раднику??? нахрєна тоді міністри??? капець дублерів наплодили..
показать весь комментарий
07.07.2022 21:42 Ответить
і ще й в кожного захмарна зарплатня.
показать весь комментарий
07.07.2022 21:44 Ответить
Китай і Індія заплатили русні 24 млрд$ за енергоносії протягом останніх трьох місяців. чому ми не знаємо навіть прізвищ послів України в цих країнах? чому не бачимо ніякої роботи

https://twitter.com/MFA_Ukraine @MFA_Ukraine
i

https://twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba
в цьому напрямі? жодної публічної роботи. це саботаж?
показать весь комментарий
07.07.2022 21:43 Ответить
так, саме так. з індією стосунків ніяких, в китай навіть посла призначити не можуть, зелені імпотенти.
показать весь комментарий
07.07.2022 21:45 Ответить
Они знают что это бесполезно, в Индии, Китае каждый день умирают столько сколько в Украине на войне, и по барабану на смерти и войну. Для этих стран геополитические интересы на первом месте. Наши МЗС там никакого влияния не имеют, просто как пустышка.
показать весь комментарий
07.07.2022 21:59 Ответить
ну так треба, щоб мали! Індія - це природній ворог Китаю. Могли б з ними потоваришувати на цій основі, наприклад. та й інші точки співпраці можна знайти. вони у нас продовольства багато купують.
показать весь комментарий
08.07.2022 11:46 Ответить
У Зелі проросійських мажоров не достатньо для цих посад.
показать весь комментарий
07.07.2022 22:08 Ответить
Дура зараз питання не в тому що було до боневтіха а питання в тому що цей дебіл зробив за 3 роки, відповідь нічого, а чому? тому що такі дебілки як ти вибрали собі подібного, дурепа.
показать весь комментарий
08.07.2022 07:30 Ответить
Зараз Голяндія скаже слухаюсь, ваша найвеличність.
показать весь комментарий
07.07.2022 21:49 Ответить
Голландії більше не існує: Нідерланди залишили одну назву.
показать весь комментарий
07.07.2022 21:52 Ответить
А Галиччина існує???)))
показать весь комментарий
07.07.2022 21:59 Ответить
Фігню написав... Голландія - це частка Нідерландів.
показать весь комментарий
07.07.2022 22:26 Ответить
Ох нарцис цей порох, тільки й може що піаритись на машинах.А стукнути могутнім найвеличнішим кулаком у відосі на голандського нафтотрейдера - слабо?
показать весь комментарий
07.07.2022 21:54 Ответить
Цікаво подивитися на реакцію голандських буржуїнів ???)))
показать весь комментарий
07.07.2022 22:01 Ответить
Я "порохобот" до мозку кісток, але той хто написав Зелі цей текст - все правильно зробив!

Треба робити так, щоб усім хто працює з рашкою було встидно та соромно!
показать весь комментарий
07.07.2022 22:25 Ответить
чого це,бо якесь опудаоло зі сраки Європи їх буде соромити,при цьому саме по саме їбало в москальских баксах? "Ви батєнька лібо крєст снімітє,лібо труси одєньтє".або "а судьї то кто?"
показать весь комментарий
07.07.2022 23:44 Ответить
А вони **** ШО сліпі чи турі бляха? Ідіть нахєр *****
показать весь комментарий
07.07.2022 22:47 Ответить
Це вже вибішує. Конкретно
показать весь комментарий
07.07.2022 23:07 Ответить
Говноедам курарекающим "Ивропа вам ничиво ни далжна" отвечу. Да Европа нам ничего не должна. Европа должна только получать русский газ со скидкой за дружбу, полчучать откаты от путина и чесать языком про ужасную коррупцию, которая мешает Украине вступить в ЕС и НАТО.
показать весь комментарий
07.07.2022 23:53 Ответить
сам менше язиком чеши може буде краще а тобі ****** Європа так це точно нічого не винна, дебіл зелений.
показать весь комментарий
08.07.2022 07:32 Ответить
Нафта та газ в Росії належать кремлю, а з чужими кремль не працює (тут немає ні технологій, ні інвестицій). Вважайте що Вітол це філіал "Роснефти".
показать весь комментарий
08.07.2022 08:13 Ответить
Весь Ютьюб на ушах...Zeлеколомойские подняли с 1 июля пенсию старикам Украины на 8-20 гривен...индексация прошла успешно для 73% идиотов...
показать весь комментарий
08.07.2022 08:57 Ответить
 
 