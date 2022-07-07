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Зеленський закликав найбільшого незалежного нафтотрейдера – голландську компанію Vitol – припинити постачання з Росії

нафта

Президент України Володимир Зеленський закликав найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера – голландську компанію Vitol – припинити постачання російської нафти й таким чином перестати фінансувати масове вбивство невинних українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента, відповідного листа від імені глави держави направив компанії радник президента з питань економіки Олег Устенко.

У листі Устенко попросив компанію-нафтотрейдера повідомити, коли вона відвантажить останній барель російської нафти і скільки саме її буде відправлено до цієї дати.

Зеленський уперше попросив Vitol припинити ділові відносини з Росією в березні цього року. У квітні нафтотрейдер заявив, що обсяг російської нафти "суттєво знизиться у другому кварталі, оскільки поточні контрактні зобов’язання зменшаться". Також було повідомлено, що компанія планує "вийти з російського ринку" та припинити транспортування російської нафти до кінця року.

В листі Устенко наголосив, що ці обіцянки не були виконані. Дані про перевезення Refinitiv, зібрані Global Witness, показали, що компанія Vitol зафрахтувала у червні через порти Росії понад 11 млн барелів нафти. А з початку вторгнення Росії до України, 24 лютого, компанія зафрахтувала понад 38 млн барелів нафти з російських портів вартістю приблизно 3,21 млрд дол. (у середньому – понад 9 млн барелів на місяць).

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"Vitol був найбільшим західним трейдером російської нафти, що перевозиться морем, після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це нахабна нажива на кривавій нафті, яка фінансує вбивства мирного українського населення", – заявив радник президента України.

Як зазначив керівник відділу розслідування даних у Global Witness Сем Леон, з моменту вторгнення Vitol був одним із головних західних каналів смертоносної торгівлі президента РФ Володимира Путіна енергоносіями. "Ніщо, крім найжорсткішого ембарго на російську нафту, не зупинить їх наживи за рахунок українського народу", – переконаний він.

Окрім російської нафти, Vitol експортує казахстанську нафту та нафтопродукти через російські порти.

Також читайте: Угорщина хотіла б, але не може відмовитись від російської нафти, - Сіярто

У квітні Vitol заявила, що не укладатиме жодних нових угод щодо російської нафти та нафтопродуктів. Нафтотрейдер має частку у "Восток Ойл", великому російському проєкті з розробки нафти й газу в Арктиці. Компанія заявила, що погодилася продати свої акції та перебуває "в процесі завершення юридичних формальностей" щодо цього.

Від початку війни в Україні США заборонили імпорт російської нафти, а Велика Британія має намір припинити його до кінця поточного року. На нафтові компанії чиниться тиск, щоб вони розірвали зв’язки з Росією. BP пообіцяла продати свою частку в російській державній компанії "Роснефть". Shell також продає свої російські активи. Минулого тижня Володимир Путін підписав указ, який може змусити Shell відмовитися від своєї частки у величезному російському газовому заводі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) нафта (5486) росія (64926)


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Топ коментарі
+17
Ви краще Коломойського віддайте ФБР, популісти *****.
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07.07.2022 21:40
+7
оно проснулось.....
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07.07.2022 21:39
+6
так, саме так. з індією стосунків ніяких, в китай навіть посла призначити не можуть, зелені імпотенти.
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07.07.2022 21:45
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оно проснулось.....
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07.07.2022 21:39 Відповісти
Ви краще Коломойського віддайте ФБР, популісти *****.
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07.07.2022 21:40 Відповісти
дурак ты
пока паРаша получает деньги от запада, она неуязвима -
только прекращение покупки западом ресурсов у них
может остановить войну
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07.07.2022 21:52 Відповісти
Проводьте ***** реформи, а не піарьте свого нарциса. Зробили собі нового Брежнєва і радіють.
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07.07.2022 22:13 Відповісти
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07.07.2022 21:41 Відповісти
Як би був незалежним, не довелось би просити..і знову якійсь радник виліз..у нашого найвеличнішого на кожен чих по раднику??? нахрєна тоді міністри??? капець дублерів наплодили..
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07.07.2022 21:42 Відповісти
і ще й в кожного захмарна зарплатня.
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07.07.2022 21:44 Відповісти
Китай і Індія заплатили русні 24 млрд$ за енергоносії протягом останніх трьох місяців. чому ми не знаємо навіть прізвищ послів України в цих країнах? чому не бачимо ніякої роботи

https://twitter.com/MFA_Ukraine @MFA_Ukraine
i

https://twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba
в цьому напрямі? жодної публічної роботи. це саботаж?
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07.07.2022 21:43 Відповісти
так, саме так. з індією стосунків ніяких, в китай навіть посла призначити не можуть, зелені імпотенти.
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07.07.2022 21:45 Відповісти
Они знают что это бесполезно, в Индии, Китае каждый день умирают столько сколько в Украине на войне, и по барабану на смерти и войну. Для этих стран геополитические интересы на первом месте. Наши МЗС там никакого влияния не имеют, просто как пустышка.
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07.07.2022 21:59 Відповісти
ну так треба, щоб мали! Індія - це природній ворог Китаю. Могли б з ними потоваришувати на цій основі, наприклад. та й інші точки співпраці можна знайти. вони у нас продовольства багато купують.
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08.07.2022 11:46 Відповісти
У Зелі проросійських мажоров не достатньо для цих посад.
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07.07.2022 22:08 Відповісти
Дура зараз питання не в тому що було до боневтіха а питання в тому що цей дебіл зробив за 3 роки, відповідь нічого, а чому? тому що такі дебілки як ти вибрали собі подібного, дурепа.
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08.07.2022 07:30 Відповісти
Зараз Голяндія скаже слухаюсь, ваша найвеличність.
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07.07.2022 21:49 Відповісти
Голландії більше не існує: Нідерланди залишили одну назву.
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07.07.2022 21:52 Відповісти
А Галиччина існує???)))
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07.07.2022 21:59 Відповісти
Фігню написав... Голландія - це частка Нідерландів.
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07.07.2022 22:26 Відповісти
Ох нарцис цей порох, тільки й може що піаритись на машинах.А стукнути могутнім найвеличнішим кулаком у відосі на голандського нафтотрейдера - слабо?
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07.07.2022 21:54 Відповісти
Цікаво подивитися на реакцію голандських буржуїнів ???)))
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07.07.2022 22:01 Відповісти
Я "порохобот" до мозку кісток, але той хто написав Зелі цей текст - все правильно зробив!

Треба робити так, щоб усім хто працює з рашкою було встидно та соромно!
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07.07.2022 22:25 Відповісти
чого це,бо якесь опудаоло зі сраки Європи їх буде соромити,при цьому саме по саме їбало в москальских баксах? "Ви батєнька лібо крєст снімітє,лібо труси одєньтє".або "а судьї то кто?"
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07.07.2022 23:44 Відповісти
А вони **** ШО сліпі чи турі бляха? Ідіть нахєр *****
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07.07.2022 22:47 Відповісти
Це вже вибішує. Конкретно
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07.07.2022 23:07 Відповісти
Говноедам курарекающим "Ивропа вам ничиво ни далжна" отвечу. Да Европа нам ничего не должна. Европа должна только получать русский газ со скидкой за дружбу, полчучать откаты от путина и чесать языком про ужасную коррупцию, которая мешает Украине вступить в ЕС и НАТО.
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07.07.2022 23:53 Відповісти
сам менше язиком чеши може буде краще а тобі ****** Європа так це точно нічого не винна, дебіл зелений.
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08.07.2022 07:32 Відповісти
Нафта та газ в Росії належать кремлю, а з чужими кремль не працює (тут немає ні технологій, ні інвестицій). Вважайте що Вітол це філіал "Роснефти".
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08.07.2022 08:13 Відповісти
Весь Ютьюб на ушах...Zeлеколомойские подняли с 1 июля пенсию старикам Украины на 8-20 гривен...индексация прошла успешно для 73% идиотов...
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08.07.2022 08:57 Відповісти
 
 