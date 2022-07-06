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Венгрия хотела бы, но не может отказаться от российской нефти, - Сийярто

сийярто

В ближайшие несколько лет Венгрия физически не сможет найти замену нефти и газу из РФ, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вопрос в том, можем ли мы заменить российские газ и нефть для работы в стране. В настоящий момент наш ответ - "нет". Не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно", - сказал Сийярто в интервью телеканалу CNN.

От пояснил, что именно поэтому Венгрия "попросила об исключении страны из эмбарго ЕС на поставки нефти".

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По словам Сийярто, "чтобы поменять каналы поставок, необходимо несколько лет - пять-шесть-семь лет - и много денег".

Ранее этим летом ЕС согласовал эмбарго на поставки нефти из РФ. Предполагается, что меры вступят в силу через несколько месяцев. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан добился того, что эмбарго не коснется поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". По этому трубопроводу нефть получает, в частности, Венгрия.

Также читайте: Российские танкеры возят нефть под флагом Либерии, сертифицируются в Индии и избегают санкций – СМИ

При этом ЕС призывает европейские страны, которые продолжат получать нефть из РФ, срочно искать альтернативы.

Венгрия (1929) нефть (1917) россия (95339) Сийярто (318)


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Топ комментарии
+15
НЕзаПУтайся

@FilippAminov

·

https://twitter.com/FilippAminov/status/1544340577818656770 14 ч

Беда пришла откуда не ждали. Иран начал продавать Китаю свою нефть с еще большей скидкой, чем РФ - Bloomberg.
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06.07.2022 08:41
+11
"Дружба" проходит через Украину , может случится так , что через трубу станет физически невозможно качать нефть .
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06.07.2022 08:35
+10
Мадяри неперевершені специ шукати відмовки.
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06.07.2022 08:34
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Правила форума Совет форумчан
nu nichevo , cherez polgoda kogda ruzke nafti nebude na rynke smozhete .....urodi
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06.07.2022 08:32 Ответить
Угорщина хотіла б не абсірацца пєрєд расєєй,но нє может і прадалжаєт абсірацца-Абсіярто...
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06.07.2022 08:34 Ответить
Мадяри неперевершені специ шукати відмовки.
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06.07.2022 08:34 Ответить
"Дружба" проходит через Украину , может случится так , что через трубу станет физически невозможно качать нефть .
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06.07.2022 08:35 Ответить
Возитимуть танкерами по Дунаю.
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06.07.2022 08:37 Ответить
Своїх танкерів у них немає, москальські через українські води в гирлі Дунаю не пройдуть...
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06.07.2022 09:37 Ответить
Сійарто не встигає рот прополіскувати від путєнських **********.
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06.07.2022 08:35 Ответить
Просто мадьяры не хотят отказываться от руцькой нефти.
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06.07.2022 08:36 Ответить
Тем временем нефть марки Брэнд упала больше чем 10 баксов...,а это значит..капиталисты Запада включили план "путлер капут"...
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06.07.2022 08:40 Ответить
НЕзаПУтайся

@FilippAminov

·

https://twitter.com/FilippAminov/status/1544340577818656770 14 ч

Беда пришла откуда не ждали. Иран начал продавать Китаю свою нефть с еще большей скидкой, чем РФ - Bloomberg.
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06.07.2022 08:41 Ответить
Хотіли би але продовжимо платити за вбивства українців. Бізнес. Війна далеко.
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06.07.2022 08:41 Ответить
Вони сподівались отримати від ***** в нагороду за лояльність частину України. А отримують міжнародне презирство. от і крутяться як воша на гребінці. Але політична розплата за цю лояльність перевищить увесь той зиск який вони мають з кацапської нафти...
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06.07.2022 08:49 Ответить
"щоб поміняти канали постачання, необхідно кілька років - п'ять-шість-сім років - і багато грошей". Джерело:
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06.07.2022 08:45 Ответить
Не Угорщина, а "економіка Орбана".
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06.07.2022 08:47 Ответить
Куди дінеться. Шкварчить під п'ятою " крапкою"
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06.07.2022 08:47 Ответить
Китайцы покупают к путлера нефть по 70 баков за бочку...
Сидзиньпинь хитрый китаес...
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06.07.2022 08:49 Ответить
Так иран если не ошибаюсь предложил уже им Дешевле что бы конкурировать с ордой
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06.07.2022 11:40 Ответить
закарпатских мадьяр нужно лишить права голоса и украинского гражданства. для этого есть все законные основания
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06.07.2022 09:04 Ответить
сегодня, в течении трех часов торговой сессии, цена барреля нефти Брент резко снизилась на 12 долларов. В общем, такие падения цен случаются довольно редко и всегда за ними имеется какая-то веская и очевидная причина.

В данном же случае имеется еще один важный аспект. Всем хорошо известно о том, что москве удается продавать нефть в обход санкций и это - действительно так и есть, но не стоит забывать еще и то, что срок окончательного эмбарго, которые вводят страны Запада, упирается в последний день декабря этого года. Кто-то уже прекратил закупки, а кто-то продолжает покупать, не нарушая санкционного режима. Это время москва использует для того, чтобы до конца года выйти на другие рынки. Одним из низ стала Индия. Но индусы дают москве правильную тренировку. Да, они покупают нефть, но с дисконтом от Брент - 40 долларов за бочку. А это значит, что понижение цены эталонной нефти соответствующим образом понижает цену нефти из мордора.

Ну а теперь - второй слух, который может пояснить это ценовое пике. Говорят о том, что пример прутина оказался заразительным и Тегеран сделал свой ход. Они сделали предложение уже не индусам, а китайцам и те - не смогли от него отказаться. Якобы, их дисконт оказался еще более щедрым, чем это исполнила москва. Аятоллы размотали полотенца с голов и пришли к выводу о том, что если Ваня так может делать, то почему бы и им не сыграть в эту игру. И тут надо заметить, что именно в Китае они вряд ли ступят в конкуренцию с прутиным, поскольку речь идет об очень отличающихся сортах нефти, а кроме того, в свое время Китай выкупил наперед огромное количество нефти по фиксированной цене. По сути, москва сейчас нефтью оплачивает кредит, выданный достаточно давно и кстати, те деньги она уже проела, а сейчас отдает нефть. Поэтому Китай не сможет отказаться от нее в в пользу третьей стороны. А вот саудовскую нефть Иран может подвинуть очень легко.

Дальше мы можем только предполагать, как это выглядит, но картина вырисовывается такой. Если сейчас Брент стоит 103 доллара, то отняв 40 долларов дисконта, можно увидеть цену, по которой москва ее отдает Индии, но в свою очередь, Иран дает еще более лохматую скидку, пусть это будет 45 долларов и в таком случае, у Китая, и так покупающего нефть из Ирана, вообще не остается выбора, чью брать. Иранская нефть почти идентична саудовской, но будет почти вдвое дешевле. И вот тут интересно, что будут делать Саудиты, поскольку их сливает уже не только москва, но и Тегеран.

А тем временем, за поребриком начинают проявляться явления, о которых предупреждали многие эксперты нефтянки. По крайней мере, об этом сигнализирует их пресса.

«В результате санкций, введенных после начатой Путиным войны в Украине, и отказа западных компаний продолжать работу в России гигантский арктический проект столкнулся с нехваткой всего, от бурового оборудования и программного обеспечения до танкеров ледового класса».

А это уже привело к окончательной остановке крупнейшего проекта Роснефти - «Восток ойл». Именно этот проект должен был обеспечить переход на новые месторождения, взамен стремительно истощаюшимся. А между прочим, в него уже влито 10 триллионов рублей и там канула значительная часть фонда национального благосостояния. А теперь - все. Проект остановлен на неопределенный срок.
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06.07.2022 09:04 Ответить
Современному человечеству примерно 40000 лет, нефть как горючее начали использовать лет 200 назад, не раньше. Как-то обходились.
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06.07.2022 09:04 Ответить
Перевожу - они не могут отказаться без финансовых потерь, на которые она ради Украине не готовы идти и хотят, чтобы кто-то другой за это заплатил.
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06.07.2022 10:12 Ответить
Декілька років тому , москалі загнали в нафтопровід " брудну " нафту . Угорщина тоді , відмовилася від цієї нафти . Тривало це досить довго , декілька місяців . Запитання до задачі . Як вони собі це позволили ? Чому вони ще досі живі ?
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06.07.2022 09:22 Ответить
" Я б і хотіла, я б і любила, я б і була вірною...
але все одно хочеться зрадити..."
Цигани...бл**ядь в ЄС

PS: Нах**уй їх було брати в ЄС , якщо там одні ******????
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06.07.2022 11:07 Ответить
А нюхнути казахстанську, азербайжанську, чи з Близького сходу? По запаху найдете.
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06.07.2022 11:15 Ответить
Блазні кремлівські. Після війни їх чекають "приємні" несподіванки у відношенні до громадян Мадьярщини, які зрадили Україну і отримали паспорти від Орбана.
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06.07.2022 12:52 Ответить
 
 