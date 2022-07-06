Венгрия хотела бы, но не может отказаться от российской нефти, - Сийярто

В ближайшие несколько лет Венгрия физически не сможет найти замену нефти и газу из РФ, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вопрос в том, можем ли мы заменить российские газ и нефть для работы в стране. В настоящий момент наш ответ - "нет". Не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно", - сказал Сийярто в интервью телеканалу CNN.

От пояснил, что именно поэтому Венгрия "попросила об исключении страны из эмбарго ЕС на поставки нефти".

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По словам Сийярто, "чтобы поменять каналы поставок, необходимо несколько лет - пять-шесть-семь лет - и много денег".

Ранее этим летом ЕС согласовал эмбарго на поставки нефти из РФ. Предполагается, что меры вступят в силу через несколько месяцев. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан добился того, что эмбарго не коснется поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". По этому трубопроводу нефть получает, в частности, Венгрия.

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При этом ЕС призывает европейские страны, которые продолжат получать нефть из РФ, срочно искать альтернативы.