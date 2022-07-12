Індія збільшує імпорт російської нафти, - Reuters

За даними Reuters, у червні імпорт російської нафти в Індію зріс до рекордних 950 тисяч барелів на добу. Це становить майже п'яту частину загального обсягу імпорту нафти в Індії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Загалом у червні Індія імпортувала близько 4,8 млн барелів нафти на добу в червні, що на 3,8% менше, ніж у травні, але приблизно на 23% більше, ніж роком раніше.

Згідно з даними, імпорт нафти з Росії зріс на 15,5% у червні порівняно з травнем, тоді як імпорт з Іраку та Саудівської Аравії впав на 10,5% та 13,5% відповідно. Збільшення імпорту нафти з Росії у червні збільшило її частку в загальному імпорті Індії до 19,8% проти 16,4% у травні.

Росія продовжує залишатися другим за величиною постачальником нафти в Індію після Іраку, а Саудівська Аравія залишається третьою другий місяць поспіль.

Зазначається, що російська нафта, яка продається із великими знижками, дозволяє зменшити збитки для державних індійських нафтопереробників, які продають паливо за нижчими цінами на внутрішньому ринку, а також збільшує прибутки для приватних компаній Reliance Industries і Nayara Energy, які експортують більшу частину своїх продуктів переробки.

Також читайте: США та союзники обговорюють обмеження ціни російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель, – Bloomberg

Індія, яка є третім у світі найбільшим імпортером нафти, переконує, що "дешева" російська нафта забезпечує лише частину загальних потреб країни, а раптова відмова від неї призведе до зростання витрат для її споживачів.

Збільшення імпорту нафти з Росії скоротило частку ОПЕК у загальному імпорті Індії до 65,2% протягом кварталу та до 60,8% у червні. Частка ОПЕК в імпорті нафти в Індію знижується з березня, свідчать дані.