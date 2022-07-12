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Новини Санкції проти Росії
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Індія збільшує імпорт російської нафти, - Reuters

нафта

За даними Reuters, у червні імпорт російської нафти в Індію зріс до рекордних 950 тисяч барелів на добу. Це становить майже п'яту частину загального обсягу імпорту нафти в Індії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Загалом у червні Індія імпортувала близько 4,8 млн барелів нафти на добу в червні, що на 3,8% менше, ніж у травні, але приблизно на 23% більше, ніж роком раніше.

Згідно з даними, імпорт нафти з Росії зріс на 15,5% у червні порівняно з травнем, тоді як імпорт з Іраку та Саудівської Аравії впав на 10,5% та 13,5% відповідно. Збільшення імпорту нафти з Росії у червні збільшило її частку в загальному імпорті Індії до 19,8% проти 16,4% у травні.

Росія продовжує залишатися другим за величиною постачальником нафти в Індію після Іраку, а Саудівська Аравія залишається третьою другий місяць поспіль.

Зазначається, що російська нафта, яка продається із великими знижками, дозволяє зменшити збитки для державних індійських нафтопереробників, які продають паливо за нижчими цінами на внутрішньому ринку, а також збільшує прибутки для приватних компаній Reliance Industries і Nayara Energy, які експортують більшу частину своїх продуктів переробки.

Також читайте: США та союзники обговорюють обмеження ціни російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель, – Bloomberg

Індія, яка є третім у світі найбільшим імпортером нафти, переконує, що "дешева" російська нафта забезпечує лише частину загальних потреб країни, а раптова відмова від неї призведе до зростання витрат для її споживачів.

Збільшення імпорту нафти з Росії скоротило частку ОПЕК у загальному імпорті Індії до 65,2% протягом кварталу та до 60,8% у червні. Частка ОПЕК в імпорті нафти в Індію знижується з березня, свідчать дані.

Автор: 

Індія (667) нафта (5494) росія (64984)


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Топ коментарі
+17
Підорасня чумаза... Треба ємбарго на страхуваня танкерів!!!
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12.07.2022 22:33
+11
Та не питання. Ще побачите як вам вилізе та "дешева" русская нафта. Одні вже побачили, сраку чухають.
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12.07.2022 22:35
+11
Индусы нечистоплотные не только физически, а и морально.
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12.07.2022 23:08
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Підорасня чумаза... Треба ємбарго на страхуваня танкерів!!!
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12.07.2022 22:33 Відповісти
Индусы нечистоплотные не только физически, а и морально.
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12.07.2022 23:08 Відповісти
корова - найчистоплотніший індус
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13.07.2022 02:36 Відповісти
хінді русі пхай пхай, мля
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12.07.2022 22:34 Відповісти
Та не питання. Ще побачите як вам вилізе та "дешева" русская нафта. Одні вже побачили, сраку чухають.
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12.07.2022 22:35 Відповісти
Хотели стать китайской сырьевой колонией а стали индийской. Низшая каста
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12.07.2022 22:39 Відповісти
всегда были мокшанистыми...карма наздожэнэ.
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12.07.2022 22:35 Відповісти
просто рот цих танцюристів зі слонами ДРАВ!
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12.07.2022 22:35 Відповісти
Тут особливо нервувати не треба. Хтось повинен купувати російську нафту, бо інакше ціни злетять. Коли виробництво нафти наросте - тоді й забороняти. І продають вони дешево
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12.07.2022 22:38 Відповісти
індуси ще ті *************..... там де жруть там і сруть..... щось е спільне з росіянами.....
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12.07.2022 22:38 Відповісти
краïни БРІКС (((
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12.07.2022 22:38 Відповісти
Параша теперь- дешёвый сырьевой придаток Индии. Поздравляем !!!
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12.07.2022 22:39 Відповісти
баклажаны (индюки)-конченная, лживая , подлая нация.....знаю не по наслышке , приходиться сталкиваться по работе !!!
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12.07.2022 22:40 Відповісти
походу азиаты все такие.
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12.07.2022 23:15 Відповісти
Тут ви не праві.Азія дуже різноманітна.І порівнювати індусів наприклад з тими ж тайцями абсолютно не коректно.Я вже не кажу про Японців-то взагалі окрема історія....
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13.07.2022 00:53 Відповісти
нічого дивного! індуси і москалі - брацкіє народи-уроди. В індусів, як і на московії життя людини дорівнює НУЛЮ!
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12.07.2022 22:46 Відповісти
fuckin' copypasters 👎🏾
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13.07.2022 02:09 Відповісти
Більш ніж впевненний, що там навіть собівартість не відбивається...
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12.07.2022 22:47 Відповісти
боневтик увеличивает ставки, в борьбе за спасение ермака.
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12.07.2022 22:47 Відповісти
В Індії був лише один нормальний індус за всю історію -- Магатма Ганді, а все інше це країна бомжів. Китайці крім розмножатися ще й щось робити уміють, а ці тільки розмножуються і живуть під деревами та кущами. Непотріб господній.
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12.07.2022 22:51 Відповісти
Вообще- то ракеты свои запускают и спутники, делают автомобили неплохие. И еще трое из четырёх айтишников на мировом рынке - индийцы. Ну при этом бОльшая часть страны живет на помойках, и питается там же и тем же. Страна контрастов.
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12.07.2022 23:18 Відповісти
Угу, айтішники срані. Недарма ж кажуть індуський код. А взагалі їх ***** і в науці. І якщо серед них є відсотків 40 більш менш нормальних то інші це таке лайно з задертою до небес самооцінкою... Причому якщо вони емігрували у США то уйобками і лишаються, проте їх діти куди більш адекватні.
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12.07.2022 23:47 Відповісти
Винду тоже сделали индусы
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13.07.2022 00:45 Відповісти
слава тобі Боже триєдиний вони не розуміють UNIX коммандної стрічки
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13.07.2022 02:12 Відповісти
Ой, індуси, карма-карма. Відгукнеться вам та дешева натфа не здарма-здарма
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12.07.2022 22:57 Відповісти
я на team meeting звинуватив Індію і мене підтримали більшість інженерів індійського походження
їм дійсно було соромно
але це 0.001% талановитих що перемогли у битві а ті говноєди що залишилися підтримують рашку
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13.07.2022 02:18 Відповісти
Одні зменшують, інші збільшують. Нічого страшного. Головне, що наші партнери зменшують. Відповідно на них рашня не буде так впливати, корумпувати їх, як це завжди робила. Світ завжди був бі, або багатополярний. Ми будемо на стороні добра і демократії, а вони на стороні дешевих ресурсів. Нехай жеруть свій умовний цукор. Здоровіші не будуть їх економіки від того. А світ буде мати підстави, щоб розвиватися і шукати нові технології. Поки мавпи там шмалять свої вуглеводні і деградують. Виклики породжують сильних людей і країни, якщо вони їх долають.
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12.07.2022 23:00 Відповісти
Ну и как действуют эти санкции, если до введения шести пакетов санкций рашка зарабатывала 1 млрд, а сейчас 1.4 млрд? Суки копчёные дают раше деньги на войну и ждут нашего хлеба.
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12.07.2022 23:00 Відповісти
Нафтове ембарго ще не запрацювало. З наступного року.
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12.07.2022 23:06 Відповісти
Сами же виноваты. Если не дадим хлеба они все передохнут и нефть им не понадобится в таком количестве. Или как минимум задрать цены на хлеб в 10 раз чтобы у них небыло денег на закупку нефти
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12.07.2022 23:06 Відповісти
пипец ты дятел - учи матчасть
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13.07.2022 04:45 Відповісти
ты идиот или бот?
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13.07.2022 04:43 Відповісти
Та , здається, що воно ще й навпілпоц... Так шо - три в одному...
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13.07.2022 07:20 Відповісти
Мова йде про червень. У липні експорт нафти з рф у Індію обвалився на 27%, а в Китай на 25%.
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12.07.2022 23:04 Відповісти
Чтоб вас чума выкосила бабуины красномордые
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12.07.2022 23:05 Відповісти
не довати індії зерно.
хау нафту жеруть...
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12.07.2022 23:06 Відповісти
идиот они у рашки купят тем более там наше ворованное
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13.07.2022 04:48 Відповісти
За неделю, завершившуюся 8 июля, поставки на индийские и китайские рынки составили 1,76 млн баррелей в день, хотя с середины апреля по июнь превышали 2-2,1 млн баррелей. Поставки в Китай по сравнению с началом июня рухнули на 25%, в Индию - на 27%. Совокупный экспорт в Азию сжался до минимума с начала апреля.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/255193_1657627568
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12.07.2022 23:11 Відповісти
Джо Байден вылетает на Ближний Восток...договариваться с принцем Салманом и другими эмиратами о сбросе цены за баррель нефти...
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12.07.2022 23:24 Відповісти
Імпорт російської нафти в Індію зріс тому що Індія купує цю нафту в середньому на 40 відсотків дешевше ринкової ціни.
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12.07.2022 23:27 Відповісти
А как же карма и заповеди Бхарабхабхи Бхибхарубхи, а?
Теперь важна не карма, а карман?
Вашу пачамаму...
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12.07.2022 23:41 Відповісти
Коров ******* в индиии пусть срутся
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12.07.2022 23:48 Відповісти
Санкции Индии!!!пусть в своём дерьмеГговне реке с нефтью и купаются!!!твари!!!ФУ Индусы говнодрилы как и прошисты и нигеры!!!
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12.07.2022 23:47 Відповісти
я бы сильно не бомбил по этому поводу. Нарастить добычу Раха не может, а общее количество нефти на рынке не уменьшается. Саудиты которых вытесняют из Индии просто переориентируют поставки на Европу, где доля Рашки к следующему году возможно станет околонулевой
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12.07.2022 23:54 Відповісти
на индии срут на трубы...
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13.07.2022 00:14 Відповісти
Щоб ви повиздихали всі,бажано,разом з кацапами,чурбани смердючі.
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13.07.2022 00:59 Відповісти
Когда двое дерутся, третий ищет выгоду. Обычное дело. Конечно если ты не чья-то шестерка.
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13.07.2022 06:07 Відповісти
Индия не стесняется спонсировать терроризм, оно то понятно, своя рубашка ближе.
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13.07.2022 09:13 Відповісти
Почему в МИД ещё не вызвали посла этой страны пособника страны террориста ?
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13.07.2022 14:35 Відповісти
 
 