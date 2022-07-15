Житель Ривненской области примотал односельчанина к столбу и получил год условно

Таким образом, мужчина пытался вернуть себе украденный мобильный телефон. Односельчанин пообещал отдать технику, а как только его отмотали - пошел в полицию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Инцидент произошел в конце мая. 40-летний житель села Курганы Острожской громады заявил, что односельчанин избил его и примотал скотчем к электроопоре.

Как установило следствие, 38-летний мужчина заподозрил знакомого в воровстве мобильного. Встретив его возле местного магазина, он потребовал вернуть украденное. Мужчина примотал его к столбу, нанес несколько ударов палкой, после чего пострадавший пообещал вечером вернуть ворованный телефон. После инцидента он обратился в полицию.

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В приговоре Острожского райсуда говорится, что мужчина получил легкие телесные повреждения: у него обнаружили несколько синяков. Дело квалифицировали по ч.1 ст. 127 УКУ (пытки).

Через два месяца потерпевший и обвиняемый заключили соглашение о примирении, в котором согласовали назначенное наказание. Обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным и освободил от отбывания наказания, назначив условно год.