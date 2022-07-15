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Новости
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Житель Ривненской области примотал односельчанина к столбу и получил год условно

стовп

Таким образом, мужчина пытался вернуть себе украденный мобильный телефон. Односельчанин пообещал отдать технику, а как только его отмотали - пошел в полицию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Инцидент произошел в конце мая. 40-летний житель села Курганы Острожской громады заявил, что односельчанин избил его и примотал скотчем к электроопоре.

Как установило следствие, 38-летний мужчина заподозрил знакомого в воровстве мобильного. Встретив его возле местного магазина, он потребовал вернуть украденное. Мужчина примотал его к столбу, нанес несколько ударов палкой, после чего пострадавший пообещал вечером вернуть ворованный телефон. После инцидента он обратился в полицию.

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В приговоре Острожского райсуда говорится, что мужчина получил легкие телесные повреждения: у него обнаружили несколько синяков. Дело квалифицировали по ч.1 ст. 127 УКУ (пытки).

Через два месяца потерпевший и обвиняемый заключили соглашение о примирении, в котором согласовали назначенное наказание. Обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным и освободил от отбывания наказания, назначив условно год.

пытки (833) Ровенская область (1231)


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Топ комментарии
+15
Покарали не злодія, а того хто його впіймав. Мусорня.
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15.07.2022 12:53
+8
Так, а що з телефоном?
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15.07.2022 12:56
+8
Той у кого вкрали телефон, не звертався в поліцію з заявою про пропажу телефона, значить знайшов, або далі шукає сам. Хоча якби звернувся в поліцію його всеодно б відфутболили.
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15.07.2022 13:01
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Покарали не злодія, а того хто його впіймав. Мусорня.
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15.07.2022 12:53 Ответить
як ти встановив що він злодій, тому що якись мудак так вирішив?
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15.07.2022 13:03 Ответить
"постраждалий" вкрав телефон, і тому постраждав, а коли домовилися що в обмін на припинення страждань він законному власнику телефон поверне, ця курва, яка не тільки вкрала телефон, а ще й зламала обіцянку погнала в поліцію. І ось вже постраждалий це злочинець, а злочинець - це "постраждалий".
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15.07.2022 13:16 Ответить
В новости написано что после пытки столбом и палкой он сказал что отдаст телефон, что бы его отпустили и не били. А не то что он действительно взял телехфона. А на деле мог взять, мог невзять - и тут уже утверждать без факта это дичь.
Но суть в другом, когда привязывали к столбу марадеров в разрушенных городах с кучей смертей после нашествия свинособак или просто оуруженных городах это одно, там ценности у людей меняются. А тут самоуправство это уже другое дело и является обычным беспределом.
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15.07.2022 13:28 Ответить
так то ж що й з педофіоами - жінка тебе тупо може таким зроюити, це ж маячня? я теж так думаю, це совок
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15.07.2022 13:11 Ответить
суперновина
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15.07.2022 12:55 Ответить
Так, а що з телефоном?
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15.07.2022 12:56 Ответить
Той у кого вкрали телефон, не звертався в поліцію з заявою про пропажу телефона, значить знайшов, або далі шукає сам. Хоча якби звернувся в поліцію його всеодно б відфутболили.
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15.07.2022 13:01 Ответить
у мого лруга на вулицi витягнули телефон - вор йому був знайомий. Циган. Цигана знайшли того ж вечора. Мiй друг багато ходив по полiцii, а потiм суд, але в результатi вещдок вiддали. Два мiсяця.
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15.07.2022 15:09 Ответить
застосував силу, бо жертва не змогла дати в рило.... ну навіть якщо винен - то застосуванцю може бути "лішеніє свободи особи і 8 років, суддя аж шепче - уууу, давай деньги, тобто докази дааавай"
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15.07.2022 13:09 Ответить
ну русскіє так ******* робити, поцюпили наш Крим, а хто винуватий? Америка звісно, хто ж ще. Напали на Україну, ******** міста, вбивають людей, дітей, марадьорят, катують і не так як в цій статті, а по-справжньому. Хто винуватий? Америка. І українці. І повно ще дибілів які в це вірять. Це опруч русскіх.
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15.07.2022 13:19 Ответить
А как там насчет телефона - все забыли?
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15.07.2022 13:27 Ответить
Да, только мусора занимаются поиском телефона или за дополнительную плату, или если украли у кого- то из "своих", и почти всегда находят. А если ты не входишь в эти две категории, то про свой телефон можешь забыть. Ах, да, забыл сказать, обычно часто сами же мусора воров и организуют, и крышуют, и помогают сбывать. Когда- то у знакомой дочки мусора сперли дорогую мобилу. Один звонок папы, и через час мобилу принесли.
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15.07.2022 13:59 Ответить
насчёт иемея , да тут всё правильно. А вот дальше навряд ли всё правильно.
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15.07.2022 14:31 Ответить
Якась суто тупа бульварна хайпова "новина" ні про що, без жодних доказів. Чи не міг би Цензор подавати таке лайно окремою рубрикою, на любителів?
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15.07.2022 14:29 Ответить
Новина хвігня. От у кацапів хайпу поболє будєт...

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15.07.2022 18:11 Ответить
Не можна без сміху дивитися на "нещасного примотаного"! Тяжко уявити, як виглядає той, хто примотав " пришибленого"
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15.07.2022 14:56 Ответить
все як у цирку. ржіть
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15.07.2022 15:25 Ответить
 
 