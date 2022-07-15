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катування (518) Рівненщина (910)

Мешканець Рівненщини примотав односельця до стовпа та отримав рік умовно

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

стовп

Таким чином чоловік намагався повернути собі вкрадений мобільний телефон. Односелець пообіцяв віддати техніку, а тільки-но його відмотали - пішов до поліції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

Інцидент стався наприкінці травня. 40-річний мешканець села Кургани Острозької громади заявив, що односелець побив його і примотав скотчем до електроопори.

Як встановило слідство, 38-річний чоловік запідозрив знайомого у крадіжці мобільного. Зустрівши його біля місцевого магазину, він вимагав повернути вкрадене. Чоловік примотав його до стовпа, завдав декілька ударів палицею, після чого постраждалий пообіцяв ввечері повернути крадений телефон. Після інциденту він звернувся до поліції.

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У вироку Острозького райсуду йдеться, що чоловік зазнав легких тілесних ушкоджень: у нього виявили декілька синців. Справу кваліфікували за ч.1 ст. 127 ККУ (катування).

За два місяці потерпілий та обвинувачений уклали угоду про примирення, у якій погодили призначене покарання. Обвинувачений визнав провину та розкаявся. Суд визнав його винним та звільнив від відбування покарання, призначивши рік умовно.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Покарали не злодія, а того хто його впіймав. Мусорня.
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15.07.2022 12:53
+8
Так, а що з телефоном?
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15.07.2022 12:56
+8
Той у кого вкрали телефон, не звертався в поліцію з заявою про пропажу телефона, значить знайшов, або далі шукає сам. Хоча якби звернувся в поліцію його всеодно б відфутболили.
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15.07.2022 13:01
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Покарали не злодія, а того хто його впіймав. Мусорня.
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15.07.2022 12:53 Відповісти
як ти встановив що він злодій, тому що якись мудак так вирішив?
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15.07.2022 13:03 Відповісти
"постраждалий" вкрав телефон, і тому постраждав, а коли домовилися що в обмін на припинення страждань він законному власнику телефон поверне, ця курва, яка не тільки вкрала телефон, а ще й зламала обіцянку погнала в поліцію. І ось вже постраждалий це злочинець, а злочинець - це "постраждалий".
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15.07.2022 13:16 Відповісти
В новости написано что после пытки столбом и палкой он сказал что отдаст телефон, что бы его отпустили и не били. А не то что он действительно взял телехфона. А на деле мог взять, мог невзять - и тут уже утверждать без факта это дичь.
Но суть в другом, когда привязывали к столбу марадеров в разрушенных городах с кучей смертей после нашествия свинособак или просто оуруженных городах это одно, там ценности у людей меняются. А тут самоуправство это уже другое дело и является обычным беспределом.
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15.07.2022 13:28 Відповісти
так то ж що й з педофіоами - жінка тебе тупо може таким зроюити, це ж маячня? я теж так думаю, це совок
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15.07.2022 13:11 Відповісти
суперновина
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15.07.2022 12:55 Відповісти
Так, а що з телефоном?
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15.07.2022 12:56 Відповісти
Той у кого вкрали телефон, не звертався в поліцію з заявою про пропажу телефона, значить знайшов, або далі шукає сам. Хоча якби звернувся в поліцію його всеодно б відфутболили.
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15.07.2022 13:01 Відповісти
у мого лруга на вулицi витягнули телефон - вор йому був знайомий. Циган. Цигана знайшли того ж вечора. Мiй друг багато ходив по полiцii, а потiм суд, але в результатi вещдок вiддали. Два мiсяця.
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15.07.2022 15:09 Відповісти
застосував силу, бо жертва не змогла дати в рило.... ну навіть якщо винен - то застосуванцю може бути "лішеніє свободи особи і 8 років, суддя аж шепче - уууу, давай деньги, тобто докази дааавай"
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15.07.2022 13:09 Відповісти
ну русскіє так ******* робити, поцюпили наш Крим, а хто винуватий? Америка звісно, хто ж ще. Напали на Україну, ******** міста, вбивають людей, дітей, марадьорят, катують і не так як в цій статті, а по-справжньому. Хто винуватий? Америка. І українці. І повно ще дибілів які в це вірять. Це опруч русскіх.
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15.07.2022 13:19 Відповісти
А как там насчет телефона - все забыли?
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15.07.2022 13:27 Відповісти
Да, только мусора занимаются поиском телефона или за дополнительную плату, или если украли у кого- то из "своих", и почти всегда находят. А если ты не входишь в эти две категории, то про свой телефон можешь забыть. Ах, да, забыл сказать, обычно часто сами же мусора воров и организуют, и крышуют, и помогают сбывать. Когда- то у знакомой дочки мусора сперли дорогую мобилу. Один звонок папы, и через час мобилу принесли.
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15.07.2022 13:59 Відповісти
насчёт иемея , да тут всё правильно. А вот дальше навряд ли всё правильно.
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15.07.2022 14:31 Відповісти
Якась суто тупа бульварна хайпова "новина" ні про що, без жодних доказів. Чи не міг би Цензор подавати таке лайно окремою рубрикою, на любителів?
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15.07.2022 14:29 Відповісти
Новина хвігня. От у кацапів хайпу поболє будєт...

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15.07.2022 18:11 Відповісти
Не можна без сміху дивитися на "нещасного примотаного"! Тяжко уявити, як виглядає той, хто примотав " пришибленого"
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15.07.2022 14:56 Відповісти
все як у цирку. ржіть
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15.07.2022 15:25 Відповісти
 
 