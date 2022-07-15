Мешканець Рівненщини примотав односельця до стовпа та отримав рік умовно
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Таким чином чоловік намагався повернути собі вкрадений мобільний телефон. Односелець пообіцяв віддати техніку, а тільки-но його відмотали - пішов до поліції.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.
Інцидент стався наприкінці травня. 40-річний мешканець села Кургани Острозької громади заявив, що односелець побив його і примотав скотчем до електроопори.
Як встановило слідство, 38-річний чоловік запідозрив знайомого у крадіжці мобільного. Зустрівши його біля місцевого магазину, він вимагав повернути вкрадене. Чоловік примотав його до стовпа, завдав декілька ударів палицею, після чого постраждалий пообіцяв ввечері повернути крадений телефон. Після інциденту він звернувся до поліції.
У вироку Острозького райсуду йдеться, що чоловік зазнав легких тілесних ушкоджень: у нього виявили декілька синців. Справу кваліфікували за ч.1 ст. 127 ККУ (катування).
За два місяці потерпілий та обвинувачений уклали угоду про примирення, у якій погодили призначене покарання. Обвинувачений визнав провину та розкаявся. Суд визнав його винним та звільнив від відбування покарання, призначивши рік умовно.
Будь ласка, зачекайте...
Но суть в другом, когда привязывали к столбу марадеров в разрушенных городах с кучей смертей после нашествия свинособак или просто оуруженных городах это одно, там ценности у людей меняются. А тут самоуправство это уже другое дело и является обычным беспределом.