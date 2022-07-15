Мешканець Рівненщини примотав односельця до стовпа та отримав рік умовно

Таким чином чоловік намагався повернути собі вкрадений мобільний телефон. Односелець пообіцяв віддати техніку, а тільки-но його відмотали - пішов до поліції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

Інцидент стався наприкінці травня. 40-річний мешканець села Кургани Острозької громади заявив, що односелець побив його і примотав скотчем до електроопори.

Як встановило слідство, 38-річний чоловік запідозрив знайомого у крадіжці мобільного. Зустрівши його біля місцевого магазину, він вимагав повернути вкрадене. Чоловік примотав його до стовпа, завдав декілька ударів палицею, після чого постраждалий пообіцяв ввечері повернути крадений телефон. Після інциденту він звернувся до поліції.

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У вироку Острозького райсуду йдеться, що чоловік зазнав легких тілесних ушкоджень: у нього виявили декілька синців. Справу кваліфікували за ч.1 ст. 127 ККУ (катування).

За два місяці потерпілий та обвинувачений уклали угоду про примирення, у якій погодили призначене покарання. Обвинувачений визнав провину та розкаявся. Суд визнав його винним та звільнив від відбування покарання, призначивши рік умовно.