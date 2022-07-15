"Слуга народа" не одобряет заявление Безуглой об исключении Тищенко из партии

Партия "Слуга народа" не одобряет заявление нардепа Марьяны Безуглой по поводу исключения коллеги Николая Тищенко из состава фракции и лишения членства в политсиле.

Об этом в комментарии LB.ua сообщила представитель партии "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в партии не будут вмешиваться в конфликт и не одобряют позицию Безуглой. Политсила считает, что подобные споры между однопартийцами вредят имиджу "Слуги народа".

"Мы не вмешиваемся в личные споры между депутатами, пока это не мешает законодательной работе", - сказала Палийчук.

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В то же время в партии считают, что заявление Безуглой вредит имиджу "Слуги народа" и не своевременно.

"Но и не одобряем, когда они выносятся в публичную плоскость, поскольку это вредит имиджу партии. Сегодня, в условиях войны точно не время для подобных конфликтов", – подчеркнула спикер.

Напомним, Безуглая обратилась к руководству "Слуги народа" с просьбой рассмотреть исключение из фракции Николая Тищенко и прекращения его членства в партии.