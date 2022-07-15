"Слуга народа" не одобряет заявление Безуглой об исключении Тищенко из партии
Партия "Слуга народа" не одобряет заявление нардепа Марьяны Безуглой по поводу исключения коллеги Николая Тищенко из состава фракции и лишения членства в политсиле.
Об этом в комментарии LB.ua сообщила представитель партии "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, в партии не будут вмешиваться в конфликт и не одобряют позицию Безуглой. Политсила считает, что подобные споры между однопартийцами вредят имиджу "Слуги народа".
"Мы не вмешиваемся в личные споры между депутатами, пока это не мешает законодательной работе", - сказала Палийчук.
В то же время в партии считают, что заявление Безуглой вредит имиджу "Слуги народа" и не своевременно.
"Но и не одобряем, когда они выносятся в публичную плоскость, поскольку это вредит имиджу партии. Сегодня, в условиях войны точно не время для подобных конфликтов", – подчеркнула спикер.
Напомним, Безуглая обратилась к руководству "Слуги народа" с просьбой рассмотреть исключение из фракции Николая Тищенко и прекращения его членства в партии.
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бо не знає що "своїх" та щей тих хто в темі, прогати нізяяяяя.
зе сказав ще в перший місяць президенства:
це мій друг а ви всі гавно
Завтра про вас ніхто і не згада.
Бо без дерьмака-ВАЗеленського, це злодійкувате, ненаситне, бидлакувате, тупориле шобло нікому не потрібне, окрім слідчих.
коли наші бійці просять купити їм тепловізори а
діти збирають гроші на допомогу арміі грая в шашаки
Зе блювотина рішає виключити члена зі членів..
хоч виключать хочь ні
воно члєномерзотним було та лишиться
А донощица пусть станцует твист вместе с кумом Елдака, смеху то будет !
відмазала Єрмака і Зелупу"розслідувала" "вагнергейт" - її внурішньопартійний рейтинг повинен скаконути на три щаблі вверх.
Репутаційні втрати, рейтинг і все таке.
а коля в цей час у Буковелі жере каклєти