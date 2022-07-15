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Новини Політика України
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Слуга народу (2545) Тищенко Микола (291) Безугла (214)

"Слуга народу" не схвалює заяву Безуглої щодо виключення Тищенка з партії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

тищенко

Партія "Слуга народу" не схвалює заяву нардепки Марʼяни Безуглої щодо виключення колеги Миколи Тищенка зі складу фракції та позбавлення членства у політсилі.

Про це в коментарі LB.uaповідомила речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в партії не будуть втручатися у конфлікт та не схвалюють позицію Безуглої. Політсила вважає, що подібні суперечки між однопартійцями шкодять іміджу "Слуги народу".

"Ми не втручаємося в особисті суперечки між депутатами доти, доки це не заважає законодавчій роботі", – сказала Палійчук.

Читайте: Безугла дала показання проти "Слуги народу" Тищенка, звинувативши його в створенні "схем на людському горі"

Водночас в партії вважають, що заява Безуглої шкодить іміджу "Слуги народа" та не є своєчасною.

"Але і не схвалюємо, коли вони виносяться у публічну площину, оскільки це шкодить іміджу партії. Сьогодні, в умовах війни точно не час для подібних конфліктів", – підкреслила речниця.

Нагадаємо, Безугла звернулась до керівництва "Слуги народу" з проханням розглянути виключення з фракції Миколи Тищенката припинення його членства в партії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
партія слуга народа - це яскравий приклад того, як в одну партію можна напхати виродків на будь-який смак
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15.07.2022 14:04
+25
****** гімном Конгрес не шкодить, а якогось поца вигнати то шкодить. Ідіотизм та й годі.
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15.07.2022 14:07
+23
Новий анекдот: Імідж партії "Слуга народу".
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15.07.2022 14:09
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Ну и идиоты
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15.07.2022 13:58 Відповісти
****** гімном Конгрес не шкодить, а якогось поца вигнати то шкодить. Ідіотизм та й годі.
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15.07.2022 14:07 Відповісти
почти все партия то наркоманы,то пьяницы, то идиоты,то калоборанты и вся страна знает про это, авторитет этой ср-й партии уже давно воняет и упал ниже плинтуса
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15.07.2022 14:27 Відповісти
Який імедж, ****, збіговисько довбойобів, полудурків і під@расів (не путайте з геями), що їм може зашкодити. Да якщо вони будуть срати один одному на голову, і то це для них буде нормою
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15.07.2022 15:29 Відповісти
От ***** проти героя мукачівського фронтп !!!))
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15.07.2022 14:08 Відповісти
жаба і гадюка
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15.07.2022 14:15 Відповісти
не вони ідіоти а вона
бо не знає що "своїх" та щей тих хто в темі, прогати нізяяяяя.
зе сказав ще в перший місяць президенства:
це мій друг а ви всі гавно
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15.07.2022 14:13 Відповісти
Ну да, про імідж без іміджу
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15.07.2022 14:28 Відповісти
Неначасі 🤣🤣🤣
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15.07.2022 13:59 Відповісти
НУ БЕЗМОЗГЛАЯ ПОДСТИЛКА ТАКИ ******** в оличии от ее понтов Тищенко молча собрал за пару часовв Парижде миллионы допомогиЗСУ.. он занят тем что умеет да он с приветом но Безмозглая вообще шавка тупая и дефективная...
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15.07.2022 14:07 Відповісти
Бла-бла-бла.
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15.07.2022 14:39 Відповісти
Ахахах)))))ваша котлета умеет только доить бизнес во время войны -в Закарпатье и Хмельницкой обл
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15.07.2022 14:56 Відповісти
"Коля как лето?" )=
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15.07.2022 19:21 Відповісти
не заважайте зебидлу брехати і красти, це шкодить іміджу партії.
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15.07.2022 14:02 Відповісти
Новий анекдот: Імідж партії "Слуга народу".
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15.07.2022 14:09 Відповісти
О, продовження серіалу «Павуки в банц»!
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15.07.2022 14:02 Відповісти
Читав, що в той час, коли тонув "Титанік", капітан наказав корабельному оркестру стоять на палубі і грать веселі мелодії, щоб стишить паніку і відволікти пасажирів Десь така "клоунада" і затіяна "слугами" - щоб відволікти увагу від д"Єрмака
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15.07.2022 14:25 Відповісти
Тільки на "Титаніку" недовго музика грала а тут "клоунада" продовжується 3 роки навіть і під час війни.
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15.07.2022 14:35 Відповісти
Нагадую слова одного здописувачів Цензора за 19 ріік :"Країна, яка під час війни обрала президентом клоуна - буде сміятись, але не довго"!
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15.07.2022 16:08 Відповісти
Ха..Вся трагікомічність ситуації в тому,що "слуги" не володіють жодним музикальним інструментом крім кожаної "сопілки" найвеличнішого.
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15.07.2022 14:40 Відповісти
не дооцінюєш ти їх, а як же гра на "піаніно"
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15.07.2022 15:07 Відповісти
Сподіваюсь що на наступних виборах зелена секта піде туди звідки прийшла.
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15.07.2022 14:03 Відповісти
Війна ще буде багато років і це означає що зебіли зроблять вибори тільки електронні в дії і вони накрутять собі голоси як на кацапії
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15.07.2022 14:04 Відповісти
да хрін там - адептів членограя ще дуже і дуже дохріна - їм хоч сци в очі
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15.07.2022 14:07 Відповісти
Ага слугашкіна контора включила режим "кругова порука".
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15.07.2022 14:03 Відповісти
Яка "партія"? Шо ви гоните, тупі зелені жаби? У вас сброд зібраний менеджерами кварталу95.
Завтра про вас ніхто і не згада.
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15.07.2022 14:03 Відповісти
Тому і учепились за владу кігтями, рогами, ракотицями.
Бо без дерьмака-ВАЗеленського, це злодійкувате, ненаситне, бидлакувате, тупориле шобло нікому не потрібне, окрім слідчих.
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15.07.2022 14:12 Відповісти
мафия
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15.07.2022 14:04 Відповісти
партія слуга народа - це яскравий приклад того, як в одну партію можна напхати виродків на будь-який смак
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15.07.2022 14:04 Відповісти
я взагалі не заздрю американцям - як співпрацювати з прямими зрадниками????? як давати їм бабло й зброю? й водночас - як не давати цю саму зброю народу для захисту?
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15.07.2022 14:05 Відповісти
в той час
коли наші бійці просять купити їм тепловізори а
діти збирають гроші на допомогу арміі грая в шашаки
Зе блювотина рішає виключити члена зі членів..
хоч виключать хочь ні
воно члєномерзотним було та лишиться
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15.07.2022 14:05 Відповісти
нельзя выносить катлеты из избы
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15.07.2022 14:07 Відповісти
Тобто всі перелічені факти керівництво СН не бентежать. Ну Ок - тоді підете всі разом.
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15.07.2022 14:08 Відповісти
и с такими идиотами приходится иметь дело цивилизованному западу.........................клоуны, шеф-повара, дантисты, директоры косметических салонов, шаурмисты, шашлычники................это просто пи%дец какой-то .
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15.07.2022 14:11 Відповісти
безуглі треба впертися
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15.07.2022 14:11 Відповісти
Коля-КаКлєта мабуть багато зайвого знає? 😏🤔🤫
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15.07.2022 14:13 Відповісти
шура! Вы поезжайте в Киев и спросите кем был Зеленский до революции. Я вам скажу он играл на углу Крещатика и Прорезной х.... на балалайке. Я его недавно видел, он шас там гарант конституции.
А донощица пусть станцует твист вместе с кумом Елдака, смеху то будет !
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15.07.2022 14:14 Відповісти
Безугла - звичайна базарн а навіжена, а Коля Котлета - один з найважливіших спонсорів зелених.
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15.07.2022 14:15 Відповісти
Ну після того,як вона героїчно відмазала Єрмака і Зелупу "розслідувала" "вагнергейт" - її внурішньопартійний рейтинг повинен скаконути на три щаблі вверх.
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15.07.2022 14:46 Відповісти
Трахала жаба гадюку. Краще обох на@уй з партії, від влади і з України. Разом з усім шапіто...
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15.07.2022 14:16 Відповісти
Слуга кремлівського народу?
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15.07.2022 14:17 Відповісти
Ну да. Жопотряс цэ цэнный кадр для зеленского. Кто ж, кроме Коли-каклеты будет защищать зеленского от страшного Фака Лероса. Позорище! Всех ,,Слуг урода" во главе с зеленским В ОТСТАВКУ!!!!!
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15.07.2022 14:19 Відповісти
Та да.Коля-мітбол -піхотинець Зелупи.Його брат по розуму(не по партії)-Кива вибув із політичного простору.
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15.07.2022 14:51 Відповісти
Ото ж бо..Микола може тiльки одним своiм сiдалом ту недолугу Марфу до блювоти вколихати..
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15.07.2022 15:34 Відповісти
******* in glass like eat Meatball
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15.07.2022 14:20 Відповісти
Ковальова теж залиште.
Репутаційні втрати, рейтинг і все таке.
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15.07.2022 14:25 Відповісти
Того запроданця фракцiя й так вже сурово покарала-виключили з комiтету...Може через пiв року й зарплатнi позбавлять..Але це не точно..
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15.07.2022 15:39 Відповісти
жабогадюкінг
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15.07.2022 14:26 Відповісти
От пі да ри. Цей гін дон давно не вартий ні ради, ні краіни.
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15.07.2022 14:26 Відповісти
и в "списке new-олигархов" его тоже нет. в этом списке отсутствуют также Зе и єрмакъ. непорядок.
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15.07.2022 14:27 Відповісти
Партії потрібна гарна чистка, бажано з хлоркою! Тищенко, Татаров, Арахамія, Третьякова і т.п!!
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15.07.2022 14:31 Відповісти
Іх в газову камеру потрібно відправити, починаючи з зеленського, закінчуючи останнім номером партбілета!
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15.07.2022 14:38 Відповісти
Дустом ще можна спробувати..Зачекати хай поснуть i ...
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15.07.2022 15:43 Відповісти
Надеюсь что в следующим парламенте этих жидовских (СН) тварей не будет!!!!!!!!!!!!!!
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15.07.2022 14:32 Відповісти
это зря. все масс-медиа и киностудии под ними. "рейтинг" Ze выше крыши. нарiд мудрий.
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15.07.2022 15:21 Відповісти
Шкода,що більшість баранів дивиться видосики зеі більш нічого не знає.
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15.07.2022 14:36 Відповісти
Як тут не згадати ДБЛ БЛД
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15.07.2022 14:38 Відповісти
України поляки зібрали вже понад 14,5 млн злотих
а коля в цей час у Буковелі жере каклєти
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15.07.2022 14:49 Відповісти
меРтвечуцкая подстилка беЗумная "напала" на кума Елдака гопника колю катлету вот это поворот))) два незаменимых "специалиста" в ваЗЕлиновском Сброде!
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15.07.2022 14:50 Відповісти
Имиджу????Да вы его априори пр@срали!!!!
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15.07.2022 14:55 Відповісти
Зелений балаган
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15.07.2022 14:58 Відповісти
Які виборці, така й партія, до якої слово імідж є настільки недоречним, як наявність розуму у її виборців.
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15.07.2022 15:00 Відповісти
Безугла наїхала на героя мукачівського фронту
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15.07.2022 15:03 Відповісти
за что они все такие зарплаты получают из бюджета?
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15.07.2022 15:17 Відповісти
Говорят, идиоты! Осмелюсь заметить, 73% полуидиотов выбрали этих идиотов на выборах. А теперь что-то хотят от них. Зеленский же от имени всех "слуг народа" сказал: "Я вам ничего не должен!" Так что утрите плевок и перед следующим визитом на избирательный участок думайте! Хорошо думай-те...
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15.07.2022 15:23 Відповісти
а виборці схвалюють
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15.07.2022 15:25 Відповісти
Сортир не схвалює бурління говен.
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15.07.2022 15:26 Відповісти
Як "СН" можуть існувати без котлети
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15.07.2022 15:33 Відповісти
Имидж партии изи каломыйского? А шо он разве когда то был этот самый имидж? Гандон на гандоне и гандоном погоняет….. Остаеться только горько смеяться! Именно горько, потому, что совсем не смешно, а грустно. Гнать вас всех надо дятлы, а партию изи распустить/разогнать!!! Патриоты мля….
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15.07.2022 15:34 Відповісти
Зря. Лучше с умным потерять, чем с таким дураком найти.
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15.07.2022 15:36 Відповісти
і цій партіі адекватні лічені люди
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15.07.2022 15:57 Відповісти
Щось нагадує напад змії на шакала.
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15.07.2022 16:11 Відповісти
Яркий імідж може бути в партіі члени якої воюють з кимось в Закарпатті, пропонують розстрілювати дезертирів, десь партизанять "я тихенько в ліс собі піду", в військовий час "анал не предлагать". І що там з екстрадицію Наумова?
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15.07.2022 16:42 Відповісти
Священна котлета
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15.07.2022 16:55 Відповісти
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15.07.2022 17:16 Відповісти
Коля котлета, он же оболонский - типичный представитель зеленых уродов. Его никогда не выгонят, свой в доску парень....
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15.07.2022 18:42 Відповісти
Я не мав би нічого проти, якби "шлюги народу" самовистругались з українського політикуму (як мінімум) або (як максимум) - із дійсності.
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15.07.2022 22:54 Відповісти
 
 