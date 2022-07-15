"Слуга народу" не схвалює заяву Безуглої щодо виключення Тищенка з партії

Партія "Слуга народу" не схвалює заяву нардепки Марʼяни Безуглої щодо виключення колеги Миколи Тищенка зі складу фракції та позбавлення членства у політсилі.

Про це в коментарі LB.uaповідомила речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в партії не будуть втручатися у конфлікт та не схвалюють позицію Безуглої. Політсила вважає, що подібні суперечки між однопартійцями шкодять іміджу "Слуги народу".

"Ми не втручаємося в особисті суперечки між депутатами доти, доки це не заважає законодавчій роботі", – сказала Палійчук.

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Водночас в партії вважають, що заява Безуглої шкодить іміджу "Слуги народа" та не є своєчасною.

"Але і не схвалюємо, коли вони виносяться у публічну площину, оскільки це шкодить іміджу партії. Сьогодні, в умовах війни точно не час для подібних конфліктів", – підкреслила речниця.

Нагадаємо, Безугла звернулась до керівництва "Слуги народу" з проханням розглянути виключення з фракції Миколи Тищенката припинення його членства в партії.