"Слуга народу" не схвалює заяву Безуглої щодо виключення Тищенка з партії
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Партія "Слуга народу" не схвалює заяву нардепки Марʼяни Безуглої щодо виключення колеги Миколи Тищенка зі складу фракції та позбавлення членства у політсилі.
Про це в коментарі LB.uaповідомила речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, в партії не будуть втручатися у конфлікт та не схвалюють позицію Безуглої. Політсила вважає, що подібні суперечки між однопартійцями шкодять іміджу "Слуги народу".
"Ми не втручаємося в особисті суперечки між депутатами доти, доки це не заважає законодавчій роботі", – сказала Палійчук.
Водночас в партії вважають, що заява Безуглої шкодить іміджу "Слуги народа" та не є своєчасною.
"Але і не схвалюємо, коли вони виносяться у публічну площину, оскільки це шкодить іміджу партії. Сьогодні, в умовах війни точно не час для подібних конфліктів", – підкреслила речниця.
Нагадаємо, Безугла звернулась до керівництва "Слуги народу" з проханням розглянути виключення з фракції Миколи Тищенката припинення його членства в партії.
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бо не знає що "своїх" та щей тих хто в темі, прогати нізяяяяя.
зе сказав ще в перший місяць президенства:
це мій друг а ви всі гавно
Завтра про вас ніхто і не згада.
Бо без дерьмака-ВАЗеленського, це злодійкувате, ненаситне, бидлакувате, тупориле шобло нікому не потрібне, окрім слідчих.
коли наші бійці просять купити їм тепловізори а
діти збирають гроші на допомогу арміі грая в шашаки
Зе блювотина рішає виключити члена зі членів..
хоч виключать хочь ні
воно члєномерзотним було та лишиться
А донощица пусть станцует твист вместе с кумом Елдака, смеху то будет !
відмазала Єрмака і Зелупу"розслідувала" "вагнергейт" - її внурішньопартійний рейтинг повинен скаконути на три щаблі вверх.
Репутаційні втрати, рейтинг і все таке.
а коля в цей час у Буковелі жере каклєти