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Новини Політика України
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Слуга народу (2545) Тищенко Микола (291) Безугла (214)

Безугла звернулася із заявою про виключення Тищенка зі "Слуги народу". ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

тищенко,безугла

Народний депутат СН Мар’яна Безугла звернулася до керівництва партії із заявою про виключення з політсили та фракції у парламенті свого колеги Миколи Тищенка.

Відповідну заяву Безугла опублікувала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моя заява щодо припинення членства в партії та виключення зі складу депутатської фракції Миколи Тищенка. Далі справа за Оленою Шуляк (голова партії "Слуга народу". - Ред.), Давидом Арахмією (керівник фракції "Слуга народу". - Ред.), а далі - за колегами", - написала вона.

Також читайте: Безугла дала показання проти "Слуги народу" Тищенка, звинувативши його в створенні "схем на людському горі"

У своїй заяві Безугла наголошує, що Тищенко неодноразово вчиняв дії з дискредитації партії.

"Підтвердження цього містяться в публічних розслідуваннях ЗМІ у зв'язку з корупційними ризиками, скандалами та висловлюваннями самого Миколи (все це зафіксоване на численних Youtube-каналах, онлайн-сайтах новин, в інших відкритих джерелах інформації), які завдають репутаційної шкоди не лише партії, а й вищому керівництву нашої держави та країни в цілому", - зазначила парламентарій.

Крім того, вона звернула увагу на те, що 23 квітня 2022 року з відкритих джерел інформації стало відомо про нагородження Миколи Тищенка бойовою зброєю - "командирським" автоматичним пістолетом Стєчкіна. "У цьому нагородженні брав участь відомий шахрай Майман Михайло Веніамінович ("Моня") від імені добровольчого формування №14 територіальної громади міста Київ "Архангели Михайла", - стверджує Безугла.

Дивіться: "Слуга народу" Тищенко нагороджений пістолетом Стєчкіна. ВIДЕО

Цей випадок, за її словами, дискредитує партію "Слуга народу", а також Збройні сили України, правоохоронні органи, інші складові сектору національної безпеки та оборони, які вже публічно заперечили свою причетність до нагородження бойовою зброєю Миколи Тищенка, а незаконне володіння незареєстрованою вогнепальною зброєю, наголосила Безугла, є кримінальним злочином.

Безугла звернулася із заявою про виключення Тищенка зі Слуги народу 01
Безугла звернулася із заявою про виключення Тищенка зі Слуги народу 02
Безугла звернулася із заявою про виключення Тищенка зі Слуги народу 03
Безугла звернулася із заявою про виключення Тищенка зі Слуги народу 04
Безугла звернулася із заявою про виключення Тищенка зі Слуги народу 05
Безугла звернулася із заявою про виключення Тищенка зі Слуги народу 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Гнати обох !!
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15.07.2022 13:42
+17
жаби і гадюки, ви нікому не цікаві, не старайтесь.
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15.07.2022 13:42
+17
яка там війна? війна правої руки Ермака з лівою? це вистава для електорату. Тільки електорат вже це переріс, а зелені тварини де були, там і залишились.
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15.07.2022 13:44
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У цих двох - своя приватна війна)))
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15.07.2022 13:40 Відповісти
яка там війна? війна правої руки Ермака з лівою? це вистава для електорату. Тільки електорат вже це переріс, а зелені тварини де були, там і залишились.
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15.07.2022 13:44 Відповісти
Так я ж про те і пишу)))))
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15.07.2022 13:50 Відповісти
За дерьмака. Враховуючи те, що дерьмак- кум кАКлети, а безумна віддана йому жучка.
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15.07.2022 13:48 Відповісти
Та все просто. "имела жаба гадюку" яркий пример
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15.07.2022 13:56 Відповісти
Bufo rapto vipera. Краб 🦀 та мітбол.
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15.07.2022 22:23 Відповісти
довбаний зоопарк
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15.07.2022 13:41 Відповісти
а где депутат Юзик ?
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15.07.2022 16:32 Відповісти
Гнати обох !!
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15.07.2022 13:42 Відповісти
Всю партію.
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15.07.2022 13:50 Відповісти
жаби і гадюки, ви нікому не цікаві, не старайтесь.
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15.07.2022 13:42 Відповісти
Жабогадюкінг як є.
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15.07.2022 13:42 Відповісти
Теперь у котлеты нет другого выхода, как тебе лично видосик запилить. Все то же самое, но только лично для Безуглой.
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15.07.2022 13:43 Відповісти
Особливо на хіхі пробиває від url-ів в тексті документа, ага.
Нормальна людина зробила б коротку цитату, але ж то безумне нездатне навіть документ зробить так, щоб виглядало професійно. Ідіотка кончена.
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15.07.2022 13:44 Відповісти
приймемо виключення Тищенка тільки разом з виключенням Єрмака
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15.07.2022 13:44 Відповісти
Павуки в банці продовжують жерти один одного-смачного...
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15.07.2022 13:45 Відповісти
Виключать його - нам добре.
Виключать її - нам добре.
Тому, НЕ виключать, ні його, ні її!
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15.07.2022 13:46 Відповісти
Рятуванням для країни було б виключення слуг каламойши з Верховної Ради.
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15.07.2022 13:47 Відповісти
ролевые игры ???? ))
суета от скукотищи в болоте !!!!
***
какая боль, какая боль
безуглая против каклеты 1 : 0
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15.07.2022 13:47 Відповісти
Собака коли не має роботи то лиже яйця.
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15.07.2022 13:48 Відповісти
Марьяна, так ты практически всё правильно сделала, кроме одного, - вместе с Колей Облонским, он же Коля Котлет, свали и ты из Украины, чмо тупое и страшное. И как можно дальше, что бы тобой в Украине не смердело, мразота паскудная.
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15.07.2022 13:48 Відповісти
Коля теперь обязан взять Марьяну в жены?) или это ревность за доступ к ширинке елдака?)
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15.07.2022 13:52 Відповісти
Титан забезпечив безпеку Ужгорода, забезпечить і свою!
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15.07.2022 13:53 Відповісти
безмозглая и тебе пора за компанию на выход !!!
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15.07.2022 13:54 Відповісти
Харошая дєвачка! Таку брічку настрочила

Йдіть разом і не просто йдіть, а до бєніної матері.
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15.07.2022 13:54 Відповісти
Обоє рябоє!!! Чекаємо від Колі-Каклєти зустрічного подання! Четвертий рік циркового шоу віз ЗеКоманди!
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15.07.2022 13:56 Відповісти
Успіхів обом.
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15.07.2022 13:59 Відповісти
А тепер вони проведуть розслідування за цими фактами, та виявлять що у всьому винен Порошенко.
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15.07.2022 14:01 Відповісти
Я думаю, шо вони думали , коли брали його до себе в партію, цього придурка.
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15.07.2022 14:01 Відповісти
Чергова серія серіалу « Павуки в банці». Далі буде…
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15.07.2022 14:04 Відповісти
Це, щоб перебити шкандаль з Єрмаком?

Так цього не вистачить. Ви можете всю СН розігнати к херам, від цик клоунів тільки натискання кнопок залежить.
Доки під дахом ОПЗЄ буде сидіти кодла Януковича (вважай агенти РФ) під керівництвом Єрмака, США та Британія від вас не відчепляться.
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15.07.2022 14:06 Відповісти
широкой души человек, Ваш Коля Котлета. Человек с юмором, везде поспевает. Все к чему прикасается Никола Оболонский превращается в звонкую монету, а Безумной выпадает держать редуты Елдака. Он ей шас запилит видос как он трясет голым задом,вот где ее имеет моральный авторитет "гаранта Конституции".
А все таки почему Марьяна Севрюга разбушевалась? Она сама то понимает что замахнулась на самую большую жопу в ....ОПе ?
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15.07.2022 14:07 Відповісти
розбушевалась вона після гульбана в Трускавці, мабуть багато обіцяв ............
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15.07.2022 14:20 Відповісти
Цензор!!
На смітник цю зеблювотину
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15.07.2022 14:09 Відповісти
Говорят шо в этом гнилом зеленом заплесневелом болоте "жабы продолжают епать гадюк"))) Вчера в партийном чате был движ - один слуга народа, Нардеп-сеператист, кум Медведчука, подельник и безнес-партнер Ермака - Андрей Холодов послал на хер и пообещал набить епало другому слуге народа Нардепу Коле "котлета" Тищенко
В общем вам для роял флеша не хватает еще Иванисова с Яременко)))
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15.07.2022 14:12 Відповісти
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15.07.2022 14:14 Відповісти
Все ближайшее окружение лицэедея - коллаборанты, воры и моральные уроды, скажи кто твой друг, и я скажу кто ты.
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15.07.2022 14:46 Відповісти
Павуки в банці
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15.07.2022 14:57 Відповісти
Конфлікт Безумної з безмозглим.
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15.07.2022 15:31 Відповісти
обосрались по уши 👎👎👎
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15.07.2022 16:53 Відповісти
Є така українська народна пісня - "Розпрягайте, хлопці, коней". У контексті цієї сантабарбари за участі мар'яно-колі чомусь нагадався рядочок цієї пісні: "...вона йому не дала..."...
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15.07.2022 22:59 Відповісти
 
 