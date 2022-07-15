Безугла звернулася із заявою про виключення Тищенка зі "Слуги народу". ДОКУМЕНТ

Народний депутат СН Мар’яна Безугла звернулася до керівництва партії із заявою про виключення з політсили та фракції у парламенті свого колеги Миколи Тищенка.

Відповідну заяву Безугла опублікувала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моя заява щодо припинення членства в партії та виключення зі складу депутатської фракції Миколи Тищенка. Далі справа за Оленою Шуляк (голова партії "Слуга народу". - Ред.), Давидом Арахмією (керівник фракції "Слуга народу". - Ред.), а далі - за колегами", - написала вона.

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У своїй заяві Безугла наголошує, що Тищенко неодноразово вчиняв дії з дискредитації партії.

"Підтвердження цього містяться в публічних розслідуваннях ЗМІ у зв'язку з корупційними ризиками, скандалами та висловлюваннями самого Миколи (все це зафіксоване на численних Youtube-каналах, онлайн-сайтах новин, в інших відкритих джерелах інформації), які завдають репутаційної шкоди не лише партії, а й вищому керівництву нашої держави та країни в цілому", - зазначила парламентарій.

Крім того, вона звернула увагу на те, що 23 квітня 2022 року з відкритих джерел інформації стало відомо про нагородження Миколи Тищенка бойовою зброєю - "командирським" автоматичним пістолетом Стєчкіна. "У цьому нагородженні брав участь відомий шахрай Майман Михайло Веніамінович ("Моня") від імені добровольчого формування №14 територіальної громади міста Київ "Архангели Михайла", - стверджує Безугла.

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Цей випадок, за її словами, дискредитує партію "Слуга народу", а також Збройні сили України, правоохоронні органи, інші складові сектору національної безпеки та оборони, які вже публічно заперечили свою причетність до нагородження бойовою зброєю Миколи Тищенка, а незаконне володіння незареєстрованою вогнепальною зброєю, наголосила Безугла, є кримінальним злочином.











