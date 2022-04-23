"Слуга народу" Тищенко нагороджений пістолетом Стєчкіна. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко отримав пістолет Стєчкіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Андрія Богдана.

"Вітаю Миколу Тищенко з нагородженням бойовою зброєю за самовідданий захист Мукачево", - пише він.

На доданому відеозаписі мовиться, що нардепа нагороджено "за роботу для батальйону "Архангела Михаїла" і для всієї нашої країни". Тищенко у відповідь клянеться виконувати накази президента, народу України та захищати до останньої краплі крові.

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