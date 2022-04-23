"Слуга народу" Тищенко нагороджений пістолетом Стєчкіна. ВIДЕО
Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко отримав пістолет Стєчкіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Андрія Богдана.
"Вітаю Миколу Тищенко з нагородженням бойовою зброєю за самовідданий захист Мукачево", - пише він.
На доданому відеозаписі мовиться, що нардепа нагороджено "за роботу для батальйону "Архангела Михаїла" і для всієї нашої країни". Тищенко у відповідь клянеться виконувати накази президента, народу України та захищати до останньої краплі крові.
Топ коментарі
+99 Super Gut
показати весь коментар23.04.2022 18:29
+78 mrSmith
показати весь коментар23.04.2022 18:30
+69 Юрий Бойко #439729
показати весь коментар23.04.2022 18:29
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Люди на передке колесят под бомбежками и обстрелами просто что б чем то помочь, не требуя ничего взамен. Вот они достойны, только о них знают немногие. И вот на этом фоне награждают дебильное тыловое ничтожество. Это плевок...
Я в шоці наскільки легко людям любе лайно "влити " у голову....
"Кукушка хвалит петуха
За то, что хвалит он кукушку"
А кто еще наградит, если на сами себя.
Вони там усі довбойолопи?
сначала раздают, а потом, как у заслуженного онаниста-дрочера и предателя Украины кивы, забирают, цирк на дроте!!!
****! Что ***** происходит?
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/zvilniv-uzhgorod-zvilnit-i-mukachevo-u-merezhi-potrolili-tischenka-yakij-vtik-vid-vijni-na-zakarpattya.htm
Й цензор.нет почав хе#ню розміщати.