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"Слуга народу" Тищенко нагороджений пістолетом Стєчкіна. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко отримав пістолет Стєчкіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Андрія Богдана.

"Вітаю Миколу Тищенко з нагородженням бойовою зброєю за самовідданий захист Мукачево", - пише він.

На доданому відеозаписі мовиться, що нардепа нагороджено "за роботу для батальйону "Архангела Михаїла" і для всієї нашої країни". Тищенко у відповідь клянеться виконувати накази президента, народу України та захищати до останньої краплі крові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": І Ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни, - нардеп від "Слуги народу" Тищенко епічно виступив у Київраді. ВIДЕО

Автор: 

нагорода (1262) Богдан Андрій (425) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+99
Бляха, зе-гниди знову пробивають дно
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23.04.2022 18:29
+78
Блискуче!
Сцикливе, брехливе і нікчемне лайно - просто еталон покидька!
Не на часі, про таке говорити, кажете?!
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23.04.2022 18:30
+69
додайте смайл "блювотиння"
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23.04.2022 18:29
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Сторінка 3 з 3
Новость конечно впечатляющая. Может застрелиться к ******? Но лучше бы ф-1 наградили .
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23.04.2022 19:23 Відповісти
Вы наверное пошутили *** ????
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23.04.2022 19:25 Відповісти
Цирк.
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23.04.2022 19:26 Відповісти
Это шутка такая?
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23.04.2022 19:26 Відповісти
Ето не шутка и скоро будет Герой України
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23.04.2022 19:39 Відповісти
Не это уже традиция, как Яценюка автоматом Томпсона награждали и прочих Аваков награждал именым оружием, кажется и Киву тоже.
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23.04.2022 19:40 Відповісти
так вроде и футболистов награждали именным оружием.
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24.04.2022 11:06 Відповісти
Это насмешка или издевательство? Чучело вкусно ело, сладко спало - получи награду.
Люди на передке колесят под бомбежками и обстрелами просто что б чем то помочь, не требуя ничего взамен. Вот они достойны, только о них знают немногие. И вот на этом фоне награждают дебильное тыловое ничтожество. Это плевок...
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23.04.2022 19:27 Відповісти
Це фейк. Де Ви там побачили Колю котлету?
Я в шоці наскільки легко людям любе лайно "влити " у голову....
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24.04.2022 18:11 Відповісти
;Тищенко у відповідь клянеться виконувати накази президента, народу України та захищати до останньої краплі крові.
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23.04.2022 19:28 Відповісти
захищати ...до останньої каклети...
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23.04.2022 21:00 Відповісти
Будемо надіятись, що то не фейк
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23.04.2022 19:30 Відповісти
Это не тот тищенко что жопой светил на видео - ПОПА как у Ким?????????????
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23.04.2022 19:31 Відповісти
а орден сутулого с закруткой на спині??? а звання Хєроя всєх врємьон і Народов московії і подмосковії???
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23.04.2022 19:37 Відповісти
Браво..біс
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23.04.2022 19:37 Відповісти
Суки!
"Кукушка хвалит петуха
За то, что хвалит он кукушку"
А кто еще наградит, если на сами себя.
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23.04.2022 19:37 Відповісти
Це пздц!!! З перших днів війни вони ховалось десь на заході України, думаю всі бачили відео,де вони вийшло з кафе і нерозплатилось. А коли орки відійшли від Київа - воно повернулось,почало робити селфі в верховній раді і тд. Позорище!
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23.04.2022 19:39 Відповісти
Если быть объективным, то не факт, что это тищенко. Лица-то не видно. Может это троллинг такой ? А тот, кто вручил этот пистолет, кто ?
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23.04.2022 19:39 Відповісти
Саме так: ХТО його нагородив? І з чиєї подачі?
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23.04.2022 22:13 Відповісти
за що котлету нагородили пістолетом?
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23.04.2022 19:40 Відповісти
все просто, зміг осягнути різницю між Ів.-Франківською та Закарпатською областями...
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24.04.2022 01:48 Відповісти
Уточнення, не Мукачево, а Курортний комплекс Косино. Парився в чанах, сауні, купався в термальній воді, лікувався піявками, рішав проходи олігархів як Суркіс та інших на КПП Лужанка, Вілок, Дзвінкове, Косино. Долбодятел херов. Коли вже президент дасть вказівку Данілову, цих оборотнів приструнити, бачив сьогодні відос з Ківою, який закликав воювати з рашкою, та хвалився що вбивав росіян, а тепер просить політичного притулку в Путіна, жополиз і продажник. Тищенко його нагадує стопудово, піарник і продажник.
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23.04.2022 19:42 Відповісти
Хто кому дасть вказівку?!!! Ти ідіот?
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23.04.2022 19:55 Відповісти
Зеленський подєльників не здає, він не лох.
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23.04.2022 20:08 Відповісти
" Коли вже президент дасть вказівку Данілову,"- відповідаю: НІКОЛИ!
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23.04.2022 22:15 Відповісти
******.
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23.04.2022 19:42 Відповісти
этому долбоклюю с митбол в голове еще только пистолета не хватало ...
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23.04.2022 19:50 Відповісти
ЦЕ ЖАРТ?
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23.04.2022 19:52 Відповісти
лютий стьоб. Але якшо це правда, то це лютий піздєтс
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23.04.2022 19:53 Відповісти
який сором
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23.04.2022 19:53 Відповісти
Починають вилазити "герої". А скільки їх ще з'явиться...
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23.04.2022 19:54 Відповісти
ЦЕ ЖАРТ?
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23.04.2022 19:54 Відповісти
Назвали повне ім'я, але балаклави не знімав!
Вони там усі довбойолопи?
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23.04.2022 19:55 Відповісти
Кстати, а у мертвечука наградные Глоки и Вальтеры с фортами позабирали??? Я больше чем уверен, что он за свою Держ службу их мешок наполучал.
сначала раздают, а потом, как у заслуженного онаниста-дрочера и предателя Украины кивы, забирают, цирк на дроте!!!
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23.04.2022 19:55 Відповісти
А що, свої "братки" не можуть Колю-котлету стволом і "маслятами" забезпечити?
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23.04.2022 20:01 Відповісти
нагороджувати зброєю мають право, починаючи з міністра МВД чи міністра оборони. Чи вони один одного там нагородили, а потім жопу проїбалися?
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23.04.2022 20:08 Відповісти
зєльоні шмарклі *******, так шо це може бути і правдою)
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23.04.2022 20:11 Відповісти
Я нехочу жить в этой *********** стране.
****! Что ***** происходит?
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23.04.2022 20:11 Відповісти
Это ***** жесть... Аретсовичи, Тищенко..как меня задолбала вся эта зе-трыздота бесполезная, противная
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23.04.2022 20:20 Відповісти
Аферисту Арестовичу подполковника дали за гребаный лживый трындеж...ему надо по лицу давать...бесят
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23.04.2022 20:21 Відповісти
Підбив вісім танків, перекормив просраченими катлєтами роту окупантів, і збив тапком низько лєтящій катер. Бо не мав піштолєта. Тепер має.
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23.04.2022 20:25 Відповісти
Цікаво, а нахрєна він шкарпетку на харю нап'ялив? Шоб врагі нє узналі?
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23.04.2022 20:28 Відповісти
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23.04.2022 20:29 Відповісти
Цирк на дроті ,чому ця труслива гнида покинула Киів і вихала в Мукачево ,тут була загроза ,а може він розщедрився та відкрив своі ресторани для вимушених переселенців ?на жаль ні , ховаєтся **** як і олігархи ,ну а цей належить до гопоти і бандоти 90-х.
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23.04.2022 20:29 Відповісти
Гавно,и тут примазался.Тварь брихливая.
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23.04.2022 20:32 Відповісти
Клоун брихливый.Гопота из 90-х.Пусть ***** из него и застрелится.
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23.04.2022 20:39 Відповісти
Вітамін на спецзаданії, йому морду ліца не можна показувать. А Стєчкіна в податок, щоб рук ніхто не марав, а сам ліквідірувався.
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23.04.2022 20:39 Відповісти
За даними ЗМІ, на Закарпатті Тищенко відсиджувався в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино", де вартість номерів складає близько 10 тисяч гривень за добу. При цьому, знайшовши гроші на проживання, Тищенко ганбився вимогами годувати його безкоштовно - як "біженця", писали журналісти https://www.unian.net/politics/odioznyy-deputat-nikolay-tishchenko-sbezhal-ot-voyny-na-zakarpate-gde-prikidyvaetsya-bezhencem-novosti-ukraina-11727049.html УНІАН .

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/zvilniv-uzhgorod-zvilnit-i-mukachevo-u-merezhi-potrolili-tischenka-yakij-vtik-vid-vijni-na-zakarpattya.htm

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23.04.2022 20:41 Відповісти
Что это ха куйня?
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23.04.2022 20:45 Відповісти
Там напевно з одним патроном?
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23.04.2022 21:01 Відповісти
ця зброя, що до нашіх хлоців недоходить??? Де наказ про нагородження?О.П клоуны ********🤡
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23.04.2022 21:25 Відповісти
Какая дичь.....
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23.04.2022 21:28 Відповісти
🤦🏻‍♀️
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23.04.2022 21:29 Відповісти
А я тільки починав вірить слугам, тут на тобі воин света появився під Мукачевим.уже мабуть і УБД получив.Позор
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23.04.2022 21:37 Відповісти
Схожого ідіота-клоуна вже нагороджували стечкіним потім воно продалось опзжопівцям, вихваляло ***** і нарешті втекло на рашку просити убєжища. Стечкіна, правда, відібрали і дали напевно цьому "орлу". Перший теж лизав-вилизував Порошенкові. Наразі другий проходить перший етап - лижелиже-вилизуєвилизує. To be continued...
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23.04.2022 22:01 Відповісти
Погана думка: а що у нас буде ПІСЛЯ війни? Вся мерзота як Коля-котлета правитиме бал?
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23.04.2022 22:11 Відповісти
Він?Від кого?В Мукачево?А чому не в Києві хоча би в теробороні на побігеньках,принести подати?А палець буде показувати вказівний разом з пістолетом яким можливо і не вміє користуватися?
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23.04.2022 22:32 Відповісти
https://m.facebook.com/stvol.ua/photos/a.496146390398968/1215495378464062/ "Спили мушку, сынок!"
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24.04.2022 01:17 Відповісти
Че он напялил на лицо, прокаженный?
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24.04.2022 03:06 Відповісти
Це Фейк! Де ви там Тіщенко побачили?! Люди Ви зовсім розум втратили?
Й цензор.нет почав хе#ню розміщати.
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24.04.2022 03:15 Відповісти
Та це йому передали від господаря жомової ями
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24.04.2022 08:04 Відповісти
За оборону Мукачево нагородити треба зіркою героя
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24.04.2022 08:58 Відповісти
Не хочу ображати епітетами людину яка нагороджувала цього "Хероя-Ревізора",але є питання. Хто він такий, щоб міг нагороджувати когось. Він що президент, міністр Оборони, МВС і т.д.??? Я так думаю, що треба дати запит йому і Тищенку стосовно нагородження з наданням номеру Наказу, копію дозволу на зброю та підстав нагородження, а також прізвище особи, яка рекомендувала цього Клоуна до нагороди. От буде смішно, що виявиться що це не вогнепальна зброя, а якась іграшка, на кшталт пневматичної або страйкбольної!!! Ну позорище якесь!!! Злість бере від такого Тік-ток воїна, коли звичайні люди боронять на Україну, а інші люди готові останнє віддати і не нахвилинку незадумуючись про якісь нанрадки.
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24.04.2022 09:01 Відповісти
А МУКАЧЕВО ОН ОТ ВЕНГРОВ ЗАЩИЩАЛ !?)
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24.04.2022 14:38 Відповісти
Якщо це дійсно правда, то йому буде чим застрелитися!
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24.04.2022 14:56 Відповісти
Зелена мразота не змінюється. Пройдисвіт - це назавжди...
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24.04.2022 16:10 Відповісти
Цікаво від кого він захищав Мукачево.? Мукачево потрібно захистити від таких, як Тищенко. Це клоунада якась.
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24.04.2022 17:14 Відповісти
Как можно было это сделать??? Зеленский поехал мозгами? Этот самовлюбленный придурковатый хмырь сидит в самом отдаленном от фронта месте и околачивает пенисом все,что видит вокруг! Приезжай к нам в Одессу! Мы с удовольствием тебя кастрируем без наркоза!
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03.06.2022 14:07 Відповісти
на це все дивитися тошно.
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11.07.2022 13:36 Відповісти
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