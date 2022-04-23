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"Слуга народа" Тищенко награжден пистолетом Стечкина. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко получил пистолет Стечкина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Андрея Богдана.

"Поздравляю Николая Тищенко с награждением боевым оружием за самоотверженную защиту Мукачево", - пишет он.

На  видеозаписи говорится, что нардеп награжден "за работу для батальона "Архангела Михаила" и для всей нашей страны". Тищенко в ответ клянется выполнять приказы президента, народа Украины и защищать до последней капли крови.

Смотрите также: И Вы, девочка, улыбающаяся сегодня во время войны, - нардеп от "Слуги народа" Тищенко эпически выступил в Киевсовете. ВИДЕО

Автор: 

награда (1800) Богдан Андрей (384) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+99
Бляха, зе-гниди знову пробивають дно
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23.04.2022 18:29
+78
Блискуче!
Сцикливе, брехливе і нікчемне лайно - просто еталон покидька!
Не на часі, про таке говорити, кажете?!
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23.04.2022 18:30
+69
додайте смайл "блювотиння"
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23.04.2022 18:29
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Страница 3 из 3
Новость конечно впечатляющая. Может застрелиться к ******? Но лучше бы ф-1 наградили .
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23.04.2022 19:23 Ответить
Вы наверное пошутили *** ????
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23.04.2022 19:25 Ответить
Цирк.
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23.04.2022 19:26 Ответить
Это шутка такая?
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23.04.2022 19:26 Ответить
Ето не шутка и скоро будет Герой України
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23.04.2022 19:39 Ответить
Не это уже традиция, как Яценюка автоматом Томпсона награждали и прочих Аваков награждал именым оружием, кажется и Киву тоже.
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23.04.2022 19:40 Ответить
так вроде и футболистов награждали именным оружием.
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24.04.2022 11:06 Ответить
Это насмешка или издевательство? Чучело вкусно ело, сладко спало - получи награду.
Люди на передке колесят под бомбежками и обстрелами просто что б чем то помочь, не требуя ничего взамен. Вот они достойны, только о них знают немногие. И вот на этом фоне награждают дебильное тыловое ничтожество. Это плевок...
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23.04.2022 19:27 Ответить
Це фейк. Де Ви там побачили Колю котлету?
Я в шоці наскільки легко людям любе лайно "влити " у голову....
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24.04.2022 18:11 Ответить
;Тищенко у відповідь клянеться виконувати накази президента, народу України та захищати до останньої краплі крові.
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23.04.2022 19:28 Ответить
захищати ...до останньої каклети...
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23.04.2022 21:00 Ответить
Будемо надіятись, що то не фейк
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23.04.2022 19:30 Ответить
Это не тот тищенко что жопой светил на видео - ПОПА как у Ким?????????????
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23.04.2022 19:31 Ответить
а орден сутулого с закруткой на спині??? а звання Хєроя всєх врємьон і Народов московії і подмосковії???
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23.04.2022 19:37 Ответить
Браво..біс
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23.04.2022 19:37 Ответить
Суки!
"Кукушка хвалит петуха
За то, что хвалит он кукушку"
А кто еще наградит, если на сами себя.
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23.04.2022 19:37 Ответить
Це пздц!!! З перших днів війни вони ховалось десь на заході України, думаю всі бачили відео,де вони вийшло з кафе і нерозплатилось. А коли орки відійшли від Київа - воно повернулось,почало робити селфі в верховній раді і тд. Позорище!
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23.04.2022 19:39 Ответить
Если быть объективным, то не факт, что это тищенко. Лица-то не видно. Может это троллинг такой ? А тот, кто вручил этот пистолет, кто ?
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23.04.2022 19:39 Ответить
Саме так: ХТО його нагородив? І з чиєї подачі?
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23.04.2022 22:13 Ответить
за що котлету нагородили пістолетом?
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23.04.2022 19:40 Ответить
все просто, зміг осягнути різницю між Ів.-Франківською та Закарпатською областями...
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24.04.2022 01:48 Ответить
Уточнення, не Мукачево, а Курортний комплекс Косино. Парився в чанах, сауні, купався в термальній воді, лікувався піявками, рішав проходи олігархів як Суркіс та інших на КПП Лужанка, Вілок, Дзвінкове, Косино. Долбодятел херов. Коли вже президент дасть вказівку Данілову, цих оборотнів приструнити, бачив сьогодні відос з Ківою, який закликав воювати з рашкою, та хвалився що вбивав росіян, а тепер просить політичного притулку в Путіна, жополиз і продажник. Тищенко його нагадує стопудово, піарник і продажник.
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23.04.2022 19:42 Ответить
Хто кому дасть вказівку?!!! Ти ідіот?
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23.04.2022 19:55 Ответить
Зеленський подєльників не здає, він не лох.
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23.04.2022 20:08 Ответить
" Коли вже президент дасть вказівку Данілову,"- відповідаю: НІКОЛИ!
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23.04.2022 22:15 Ответить
******.
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23.04.2022 19:42 Ответить
этому долбоклюю с митбол в голове еще только пистолета не хватало ...
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23.04.2022 19:50 Ответить
ЦЕ ЖАРТ?
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23.04.2022 19:52 Ответить
лютий стьоб. Але якшо це правда, то це лютий піздєтс
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23.04.2022 19:53 Ответить
який сором
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23.04.2022 19:53 Ответить
Починають вилазити "герої". А скільки їх ще з'явиться...
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23.04.2022 19:54 Ответить
ЦЕ ЖАРТ?
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23.04.2022 19:54 Ответить
Назвали повне ім'я, але балаклави не знімав!
Вони там усі довбойолопи?
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23.04.2022 19:55 Ответить
Кстати, а у мертвечука наградные Глоки и Вальтеры с фортами позабирали??? Я больше чем уверен, что он за свою Держ службу их мешок наполучал.
сначала раздают, а потом, как у заслуженного онаниста-дрочера и предателя Украины кивы, забирают, цирк на дроте!!!
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23.04.2022 19:55 Ответить
А що, свої "братки" не можуть Колю-котлету стволом і "маслятами" забезпечити?
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23.04.2022 20:01 Ответить
нагороджувати зброєю мають право, починаючи з міністра МВД чи міністра оборони. Чи вони один одного там нагородили, а потім жопу проїбалися?
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23.04.2022 20:08 Ответить
зєльоні шмарклі *******, так шо це може бути і правдою)
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23.04.2022 20:11 Ответить
Я нехочу жить в этой *********** стране.
****! Что ***** происходит?
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23.04.2022 20:11 Ответить
Это ***** жесть... Аретсовичи, Тищенко..как меня задолбала вся эта зе-трыздота бесполезная, противная
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23.04.2022 20:20 Ответить
Аферисту Арестовичу подполковника дали за гребаный лживый трындеж...ему надо по лицу давать...бесят
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23.04.2022 20:21 Ответить
Підбив вісім танків, перекормив просраченими катлєтами роту окупантів, і збив тапком низько лєтящій катер. Бо не мав піштолєта. Тепер має.
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23.04.2022 20:25 Ответить
Цікаво, а нахрєна він шкарпетку на харю нап'ялив? Шоб врагі нє узналі?
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23.04.2022 20:28 Ответить
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23.04.2022 20:29 Ответить
Цирк на дроті ,чому ця труслива гнида покинула Киів і вихала в Мукачево ,тут була загроза ,а може він розщедрився та відкрив своі ресторани для вимушених переселенців ?на жаль ні , ховаєтся **** як і олігархи ,ну а цей належить до гопоти і бандоти 90-х.
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23.04.2022 20:29 Ответить
Гавно,и тут примазался.Тварь брихливая.
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23.04.2022 20:32 Ответить
Клоун брихливый.Гопота из 90-х.Пусть ***** из него и застрелится.
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23.04.2022 20:39 Ответить
Вітамін на спецзаданії, йому морду ліца не можна показувать. А Стєчкіна в податок, щоб рук ніхто не марав, а сам ліквідірувався.
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23.04.2022 20:39 Ответить
За даними ЗМІ, на Закарпатті Тищенко відсиджувався в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино", де вартість номерів складає близько 10 тисяч гривень за добу. При цьому, знайшовши гроші на проживання, Тищенко ганбився вимогами годувати його безкоштовно - як "біженця", писали журналісти https://www.unian.net/politics/odioznyy-deputat-nikolay-tishchenko-sbezhal-ot-voyny-na-zakarpate-gde-prikidyvaetsya-bezhencem-novosti-ukraina-11727049.html УНІАН .

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/zvilniv-uzhgorod-zvilnit-i-mukachevo-u-merezhi-potrolili-tischenka-yakij-vtik-vid-vijni-na-zakarpattya.htm

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23.04.2022 20:41 Ответить
Что это ха куйня?
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23.04.2022 20:45 Ответить
Там напевно з одним патроном?
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23.04.2022 21:01 Ответить
ця зброя, що до нашіх хлоців недоходить??? Де наказ про нагородження?О.П клоуны ********🤡
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23.04.2022 21:25 Ответить
Какая дичь.....
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23.04.2022 21:28 Ответить
🤦🏻‍♀️
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23.04.2022 21:29 Ответить
А я тільки починав вірить слугам, тут на тобі воин света появився під Мукачевим.уже мабуть і УБД получив.Позор
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23.04.2022 21:37 Ответить
Схожого ідіота-клоуна вже нагороджували стечкіним потім воно продалось опзжопівцям, вихваляло ***** і нарешті втекло на рашку просити убєжища. Стечкіна, правда, відібрали і дали напевно цьому "орлу". Перший теж лизав-вилизував Порошенкові. Наразі другий проходить перший етап - лижелиже-вилизуєвилизує. To be continued...
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23.04.2022 22:01 Ответить
Погана думка: а що у нас буде ПІСЛЯ війни? Вся мерзота як Коля-котлета правитиме бал?
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23.04.2022 22:11 Ответить
Він?Від кого?В Мукачево?А чому не в Києві хоча би в теробороні на побігеньках,принести подати?А палець буде показувати вказівний разом з пістолетом яким можливо і не вміє користуватися?
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23.04.2022 22:32 Ответить
https://m.facebook.com/stvol.ua/photos/a.496146390398968/1215495378464062/ "Спили мушку, сынок!"
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24.04.2022 01:17 Ответить
Че он напялил на лицо, прокаженный?
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24.04.2022 03:06 Ответить
Це Фейк! Де ви там Тіщенко побачили?! Люди Ви зовсім розум втратили?
Й цензор.нет почав хе#ню розміщати.
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24.04.2022 03:15 Ответить
Та це йому передали від господаря жомової ями
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24.04.2022 08:04 Ответить
За оборону Мукачево нагородити треба зіркою героя
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24.04.2022 08:58 Ответить
Не хочу ображати епітетами людину яка нагороджувала цього "Хероя-Ревізора",але є питання. Хто він такий, щоб міг нагороджувати когось. Він що президент, міністр Оборони, МВС і т.д.??? Я так думаю, що треба дати запит йому і Тищенку стосовно нагородження з наданням номеру Наказу, копію дозволу на зброю та підстав нагородження, а також прізвище особи, яка рекомендувала цього Клоуна до нагороди. От буде смішно, що виявиться що це не вогнепальна зброя, а якась іграшка, на кшталт пневматичної або страйкбольної!!! Ну позорище якесь!!! Злість бере від такого Тік-ток воїна, коли звичайні люди боронять на Україну, а інші люди готові останнє віддати і не нахвилинку незадумуючись про якісь нанрадки.
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24.04.2022 09:01 Ответить
А МУКАЧЕВО ОН ОТ ВЕНГРОВ ЗАЩИЩАЛ !?)
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24.04.2022 14:38 Ответить
Якщо це дійсно правда, то йому буде чим застрелитися!
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24.04.2022 14:56 Ответить
Зелена мразота не змінюється. Пройдисвіт - це назавжди...
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24.04.2022 16:10 Ответить
Цікаво від кого він захищав Мукачево.? Мукачево потрібно захистити від таких, як Тищенко. Це клоунада якась.
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24.04.2022 17:14 Ответить
Как можно было это сделать??? Зеленский поехал мозгами? Этот самовлюбленный придурковатый хмырь сидит в самом отдаленном от фронта месте и околачивает пенисом все,что видит вокруг! Приезжай к нам в Одессу! Мы с удовольствием тебя кастрируем без наркоза!
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03.06.2022 14:07 Ответить
на це все дивитися тошно.
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11.07.2022 13:36 Ответить
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