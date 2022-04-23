"Слуга народа" Тищенко награжден пистолетом Стечкина. ВИДЕО
Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко получил пистолет Стечкина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Андрея Богдана.
"Поздравляю Николая Тищенко с награждением боевым оружием за самоотверженную защиту Мукачево", - пишет он.
На видеозаписи говорится, что нардеп награжден "за работу для батальона "Архангела Михаила" и для всей нашей страны". Тищенко в ответ клянется выполнять приказы президента, народа Украины и защищать до последней капли крови.
Топ комментарии
+99 Super Gut
показать весь комментарий23.04.2022 18:29
+78 mrSmith
показать весь комментарий23.04.2022 18:30
+69 Юрий Бойко #439729
показать весь комментарий23.04.2022 18:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Люди на передке колесят под бомбежками и обстрелами просто что б чем то помочь, не требуя ничего взамен. Вот они достойны, только о них знают немногие. И вот на этом фоне награждают дебильное тыловое ничтожество. Это плевок...
Я в шоці наскільки легко людям любе лайно "влити " у голову....
"Кукушка хвалит петуха
За то, что хвалит он кукушку"
А кто еще наградит, если на сами себя.
Вони там усі довбойолопи?
сначала раздают, а потом, как у заслуженного онаниста-дрочера и предателя Украины кивы, забирают, цирк на дроте!!!
****! Что ***** происходит?
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/zvilniv-uzhgorod-zvilnit-i-mukachevo-u-merezhi-potrolili-tischenka-yakij-vtik-vid-vijni-na-zakarpattya.htm
Й цензор.нет почав хе#ню розміщати.