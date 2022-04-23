"Слуга народа" Тищенко награжден пистолетом Стечкина. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко получил пистолет Стечкина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Андрея Богдана.

"Поздравляю Николая Тищенко с награждением боевым оружием за самоотверженную защиту Мукачево", - пишет он.

На видеозаписи говорится, что нардеп награжден "за работу для батальона "Архангела Михаила" и для всей нашей страны". Тищенко в ответ клянется выполнять приказы президента, народа Украины и защищать до последней капли крови.

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