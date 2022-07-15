Безуглая обратилась с заявлением относительно исключения Тищенко из "Слуги народа". ДОКУМЕНТ
Народный депутат СН Марьяна Безуглая обратилась к руководству партии с заявлением об исключении из политсилы и фракции в парламенте своего коллеги Николая Тищенко.
Соответствующее заявление Безуглая опубликовала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мое заявление о прекращении членства в партии и исключении из состава депутатской фракции Николая Тищенко. Дальше дело за Еленой Шуляк (председатель партии "Слуга народа". - Ред.), Давидом Арахмией (руководитель фракции "Слуга народа". - Ред.), а дальше – за коллегами", - написала она.
В своем заявлении Безуглая отмечает, что Тищенко неоднократно совершал действия по дискредитации партии.
"Подтверждение этому содержатся в публичных расследованиях СМИ в связи с коррупционными рисками, скандалами и высказываниями самого Николая (все это зафиксировано на многочисленных Youtube-каналах, онлайн-сайтах новостей, в других открытых источниках информации), которые наносят репутационный ущерб не только партии , но и высшему руководству нашего государства и страны в целом", - отметила парламентарий.
Кроме того, она обратила внимание на то, что 23 апреля 2022 года из открытых источников информации стало известно о награждении Николая Тищенко боевым оружием – "командирским" автоматическим пистолетом Стечкина. "В этом награждении принимал участие известный мошенник Майман Михаил Вениаминович ("Моня") от имени добровольческого формирования №14 территориального общества города Киев "Архангелы Михаила", - утверждает Безуглая.
Этот случай, по ее словам, дискредитирует партию "Слуга народа", а также Вооруженные силы Украины, правоохранительные органы, другие составляющие сектора национальной безопасности и обороны, которые уже публично отрицали свою причастность к награждению боевым оружием Николая Тищенко, а незаконное владение незарегистрированным огнестрельным , подчеркнула Безуглая, является уголовным преступлением.
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Нормальна людина зробила б коротку цитату, але ж то безумне нездатне навіть документ зробить так, щоб виглядало професійно. Ідіотка кончена.
Виключать її - нам добре.
Тому, НЕ виключать, ні його, ні її!
суета от скукотищи в болоте !!!!
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какая боль, какая боль
безуглая против каклеты 1 : 0
Йдіть разом і не просто йдіть, а до бєніної матері.
Так цього не вистачить. Ви можете всю СН розігнати к херам, від цик клоунів тільки натискання кнопок залежить.
Доки під дахом ОПЗЄ буде сидіти кодла Януковича (вважай агенти РФ) під керівництвом Єрмака, США та Британія від вас не відчепляться.
А все таки почему Марьяна Севрюга разбушевалась? Она сама то понимает что замахнулась на самую большую жопу в ....ОПе ?
На смітник цю зеблювотину
В общем вам для роял флеша не хватает еще Иванисова с Яременко)))