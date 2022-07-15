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Безуглая обратилась с заявлением относительно исключения Тищенко из "Слуги народа". ДОКУМЕНТ

тищенко,безугла

Народный депутат СН Марьяна Безуглая обратилась к руководству партии с заявлением об исключении из политсилы и фракции в парламенте своего коллеги Николая Тищенко.

Соответствующее заявление Безуглая опубликовала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мое заявление о прекращении членства в партии и исключении из состава депутатской фракции Николая Тищенко. Дальше дело за Еленой Шуляк (председатель партии "Слуга народа". - Ред.), Давидом Арахмией (руководитель фракции "Слуга народа". - Ред.), а дальше – за коллегами", - написала она.

Читайте: Безуглая дала показания против "Слуги народа" Николая Тищенко, обвинив его в создании "схем на человеческом горе"

В своем заявлении Безуглая отмечает, что Тищенко неоднократно совершал действия по дискредитации партии.

"Подтверждение этому содержатся в публичных расследованиях СМИ в связи с коррупционными рисками, скандалами и высказываниями самого Николая (все это зафиксировано на многочисленных Youtube-каналах, онлайн-сайтах новостей, в других открытых источниках информации), которые наносят репутационный ущерб не только партии , но и высшему руководству нашего государства и страны в целом", - отметила парламентарий.

Кроме того, она обратила внимание на то, что 23 апреля 2022 года из открытых источников информации стало известно о награждении Николая Тищенко боевым оружием – "командирским" автоматическим пистолетом Стечкина. "В этом награждении принимал участие известный мошенник Майман Михаил Вениаминович ("Моня") от имени добровольческого формирования №14 территориального общества города Киев "Архангелы Михаила", - утверждает Безуглая.

Также читайте: Безуглая инициирует исключение Тищенко из "Слуги народа"

Этот случай, по ее словам, дискредитирует партию "Слуга народа", а также Вооруженные силы Украины, правоохранительные органы, другие составляющие сектора национальной безопасности и обороны, которые уже публично отрицали свою причастность к награждению боевым оружием Николая Тищенко, а незаконное владение незарегистрированным огнестрельным , подчеркнула Безуглая, является уголовным преступлением.

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Безуглая обратилась с заявлением относительно исключения Тищенко из Слуги народа 04
Безуглая обратилась с заявлением относительно исключения Тищенко из Слуги народа 05
Безуглая обратилась с заявлением относительно исключения Тищенко из Слуги народа 06

Слуга народа (2629) Тищенко Николай (336) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+17
Гнати обох !!
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15.07.2022 13:42
+17
жаби і гадюки, ви нікому не цікаві, не старайтесь.
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15.07.2022 13:42
+17
яка там війна? війна правої руки Ермака з лівою? це вистава для електорату. Тільки електорат вже це переріс, а зелені тварини де були, там і залишились.
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15.07.2022 13:44
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У цих двох - своя приватна війна)))
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15.07.2022 13:40 Ответить
яка там війна? війна правої руки Ермака з лівою? це вистава для електорату. Тільки електорат вже це переріс, а зелені тварини де були, там і залишились.
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15.07.2022 13:44 Ответить
Так я ж про те і пишу)))))
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15.07.2022 13:50 Ответить
За дерьмака. Враховуючи те, що дерьмак- кум кАКлети, а безумна віддана йому жучка.
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15.07.2022 13:48 Ответить
Та все просто. "имела жаба гадюку" яркий пример
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15.07.2022 13:56 Ответить
Bufo rapto vipera. Краб 🦀 та мітбол.
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15.07.2022 22:23 Ответить
довбаний зоопарк
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15.07.2022 13:41 Ответить
а где депутат Юзик ?
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15.07.2022 16:32 Ответить
Гнати обох !!
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15.07.2022 13:42 Ответить
Всю партію.
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15.07.2022 13:50 Ответить
жаби і гадюки, ви нікому не цікаві, не старайтесь.
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15.07.2022 13:42 Ответить
Жабогадюкінг як є.
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15.07.2022 13:42 Ответить
Теперь у котлеты нет другого выхода, как тебе лично видосик запилить. Все то же самое, но только лично для Безуглой.
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15.07.2022 13:43 Ответить
Особливо на хіхі пробиває від url-ів в тексті документа, ага.
Нормальна людина зробила б коротку цитату, але ж то безумне нездатне навіть документ зробить так, щоб виглядало професійно. Ідіотка кончена.
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15.07.2022 13:44 Ответить
приймемо виключення Тищенка тільки разом з виключенням Єрмака
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15.07.2022 13:44 Ответить
Павуки в банці продовжують жерти один одного-смачного...
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15.07.2022 13:45 Ответить
Виключать його - нам добре.
Виключать її - нам добре.
Тому, НЕ виключать, ні його, ні її!
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15.07.2022 13:46 Ответить
Рятуванням для країни було б виключення слуг каламойши з Верховної Ради.
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15.07.2022 13:47 Ответить
ролевые игры ???? ))
суета от скукотищи в болоте !!!!
***
какая боль, какая боль
безуглая против каклеты 1 : 0
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15.07.2022 13:47 Ответить
Собака коли не має роботи то лиже яйця.
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15.07.2022 13:48 Ответить
Марьяна, так ты практически всё правильно сделала, кроме одного, - вместе с Колей Облонским, он же Коля Котлет, свали и ты из Украины, чмо тупое и страшное. И как можно дальше, что бы тобой в Украине не смердело, мразота паскудная.
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15.07.2022 13:48 Ответить
Коля теперь обязан взять Марьяну в жены?) или это ревность за доступ к ширинке елдака?)
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15.07.2022 13:52 Ответить
Титан забезпечив безпеку Ужгорода, забезпечить і свою!
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15.07.2022 13:53 Ответить
безмозглая и тебе пора за компанию на выход !!!
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15.07.2022 13:54 Ответить
Харошая дєвачка! Таку брічку настрочила

Йдіть разом і не просто йдіть, а до бєніної матері.
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15.07.2022 13:54 Ответить
Обоє рябоє!!! Чекаємо від Колі-Каклєти зустрічного подання! Четвертий рік циркового шоу віз ЗеКоманди!
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15.07.2022 13:56 Ответить
Успіхів обом.
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15.07.2022 13:59 Ответить
А тепер вони проведуть розслідування за цими фактами, та виявлять що у всьому винен Порошенко.
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15.07.2022 14:01 Ответить
Я думаю, шо вони думали , коли брали його до себе в партію, цього придурка.
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15.07.2022 14:01 Ответить
Чергова серія серіалу « Павуки в банці». Далі буде…
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15.07.2022 14:04 Ответить
Це, щоб перебити шкандаль з Єрмаком?

Так цього не вистачить. Ви можете всю СН розігнати к херам, від цик клоунів тільки натискання кнопок залежить.
Доки під дахом ОПЗЄ буде сидіти кодла Януковича (вважай агенти РФ) під керівництвом Єрмака, США та Британія від вас не відчепляться.
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15.07.2022 14:06 Ответить
широкой души человек, Ваш Коля Котлета. Человек с юмором, везде поспевает. Все к чему прикасается Никола Оболонский превращается в звонкую монету, а Безумной выпадает держать редуты Елдака. Он ей шас запилит видос как он трясет голым задом,вот где ее имеет моральный авторитет "гаранта Конституции".
А все таки почему Марьяна Севрюга разбушевалась? Она сама то понимает что замахнулась на самую большую жопу в ....ОПе ?
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15.07.2022 14:07 Ответить
розбушевалась вона після гульбана в Трускавці, мабуть багато обіцяв ............
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15.07.2022 14:20 Ответить
Цензор!!
На смітник цю зеблювотину
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15.07.2022 14:09 Ответить
Говорят шо в этом гнилом зеленом заплесневелом болоте "жабы продолжают епать гадюк"))) Вчера в партийном чате был движ - один слуга народа, Нардеп-сеператист, кум Медведчука, подельник и безнес-партнер Ермака - Андрей Холодов послал на хер и пообещал набить епало другому слуге народа Нардепу Коле "котлета" Тищенко
В общем вам для роял флеша не хватает еще Иванисова с Яременко)))
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15.07.2022 14:12 Ответить
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15.07.2022 14:14 Ответить
Все ближайшее окружение лицэедея - коллаборанты, воры и моральные уроды, скажи кто твой друг, и я скажу кто ты.
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15.07.2022 14:46 Ответить
Павуки в банці
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15.07.2022 14:57 Ответить
Конфлікт Безумної з безмозглим.
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15.07.2022 15:31 Ответить
обосрались по уши 👎👎👎
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15.07.2022 16:53 Ответить
Є така українська народна пісня - "Розпрягайте, хлопці, коней". У контексті цієї сантабарбари за участі мар'яно-колі чомусь нагадався рядочок цієї пісні: "...вона йому не дала..."...
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15.07.2022 22:59 Ответить
 
 