Беларусь перебрасывает эшелон своей техники к границе с Украиной

Сегодня в Ельск прибудет эшелон техники с белорусскими военными. Целью этого называют "усиление госграницы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Отметим, что речь идет о территории Гомельской области, которая граничит с Черниговской, Киевской, Житомирской, а также Ривненской областями Украины.

Со ссылкой на Ельскую районную газету "Народный голос" сообщается, что 15 июля на железнодорожной станции "Ельск" ожидается прибытие и разгрузка эшелона с военной техникой ВС РБ. Военные "продолжат усиление охраны Государственной границы в Ельском районе". Местных жителей просят "соблюдать спокойствие и не паниковать".

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Белорусский Гаюн отмечает, что еще 13 июля получил информацию о том, что сегодня ожидается прибытие в Ельск эшелона с военной техникой. А вчера поступала информация, что в городе Слоним (Гродненская область) был замечен эшелон с военной техникой, направляющейся в сторону Барановичей.На платформах были БМП-2 с опознавательным знаком в виде красного квадрата, а также с закрашенными бортовыми номерами. Таким образом, можно предположить, что сегодня в Ельск прибудут подразделения 11 отдельной механизированной бригады (пункт постоянной дислокации - город Слоним)", - говорится в сообщении.

Напомним, что белорусские военные с начала марта 2022 года обеспечивают усиление охраны границы с Украиной. Подразделения выполняют свои задачи на ротационной основе, сменяя друг друга. Таким образом, эшелон, который сегодня ожидается в Ельске – это проведение ротации военных.