Беларусь перебрасывает эшелон своей техники к границе с Украиной
Сегодня в Ельск прибудет эшелон техники с белорусскими военными. Целью этого называют "усиление госграницы".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
Отметим, что речь идет о территории Гомельской области, которая граничит с Черниговской, Киевской, Житомирской, а также Ривненской областями Украины.
Со ссылкой на Ельскую районную газету "Народный голос" сообщается, что 15 июля на железнодорожной станции "Ельск" ожидается прибытие и разгрузка эшелона с военной техникой ВС РБ. Военные "продолжат усиление охраны Государственной границы в Ельском районе". Местных жителей просят "соблюдать спокойствие и не паниковать".
Белорусский Гаюн отмечает, что еще 13 июля получил информацию о том, что сегодня ожидается прибытие в Ельск эшелона с военной техникой. А вчера поступала информация, что в городе Слоним (Гродненская область) был замечен эшелон с военной техникой, направляющейся в сторону Барановичей.На платформах были БМП-2 с опознавательным знаком в виде красного квадрата, а также с закрашенными бортовыми номерами. Таким образом, можно предположить, что сегодня в Ельск прибудут подразделения 11 отдельной механизированной бригады (пункт постоянной дислокации - город Слоним)", - говорится в сообщении.
Напомним, что белорусские военные с начала марта 2022 года обеспечивают усиление охраны границы с Украиной. Подразделения выполняют свои задачи на ротационной основе, сменяя друг друга. Таким образом, эшелон, который сегодня ожидается в Ельске – это проведение ротации военных.
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Сьогодні не покидає відчуття, що владу в країні мають взяти військові (за домовленості з партнерами на період війно, до нових виборів)
там будет или масовая сдача нашим в плен либо смерть то всратой армии в 15 к отсилы более менее войск которые есть у лукашенка.
Я дівчинка , а не військовий стратег, але я знаю, мій особистий військовий «консультант» мені розповідав, що військові бульбасрусіі становлять загрозу.
Але головне мене заспокоює, що кордон на замку, це розповідав розвідник , який там служить.
За таке можна лише послати на..уй..
навіть "дівчинку"... (((
Броня крєпка і танкі ******* бистри!
Непогано було зараз від коктелів бандерсмузі переходити на вироблення бандераракет типу "касамів" які можна в гаражах робити б'ють на 20 км що достатньо для підсмаження драників і плюс до того непотрібно ніякого дозволу у заходу питати.
рашка тільки цього очікує...
Тоді їй вдасться заставити Лукашенку ввести нехай малу,але все таки озброєну кількість солдат в Україну...
Про Беларусь ми ні яких обіцянок не давали
Лукашенко выводит из ангаров допотопные танки 17.07.2022
Технику заметили в Смолевичах под Минском.
На территории ПМК-228 в Смолевичах замечен допотопный танк.