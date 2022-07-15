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Новости
15 010 33

Беларусь перебрасывает эшелон своей техники к границе с Украиной

білорусь

Сегодня в Ельск прибудет эшелон техники с белорусскими военными. Целью этого называют "усиление госграницы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

Отметим, что речь идет о территории Гомельской области, которая граничит с Черниговской, Киевской, Житомирской, а также Ривненской областями Украины.

Со ссылкой на Ельскую районную газету "Народный голос" сообщается, что 15 июля на железнодорожной станции "Ельск" ожидается прибытие и разгрузка эшелона с военной техникой ВС РБ. Военные "продолжат усиление охраны Государственной границы в Ельском районе". Местных жителей просят "соблюдать спокойствие и не паниковать".

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Белорусский Гаюн отмечает, что еще 13 июля получил информацию о том, что сегодня ожидается прибытие в Ельск эшелона с военной техникой. А вчера поступала информация, что в городе Слоним (Гродненская область) был замечен эшелон с военной техникой, направляющейся в сторону Барановичей.На платформах были БМП-2 с опознавательным знаком в виде красного квадрата, а также с закрашенными бортовыми номерами. Таким образом, можно предположить, что сегодня в Ельск прибудут подразделения 11 отдельной механизированной бригады (пункт постоянной дислокации - город Слоним)", - говорится в сообщении.

Напомним, что белорусские военные с начала марта 2022 года обеспечивают усиление охраны границы с Украиной. Подразделения выполняют свои задачи на ротационной основе, сменяя друг друга. Таким образом, эшелон, который сегодня ожидается в Ельске – это проведение ротации военных.

Автор: 

Беларусь (7888) ротация (259) техника (1734)


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Топ комментарии
+13
Бульба в мундирах, варити при сильному вогні.
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15.07.2022 14:31
+9
вже зачекались на вас виродки... але на цей раз як будете тікати то не до мінська, а до москви й далі
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15.07.2022 14:31
+9
Це типу *********** шантаж під акомпонемент якого наша влада має щось підписати по здачі території.
Сьогодні не покидає відчуття, що владу в країні мають взяти військові (за домовленості з партнерами на період війно, до нових виборів)
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15.07.2022 14:34
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Лукашенок еще та шалава, хуже путаны
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15.07.2022 14:31 Ответить
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15.07.2022 16:31 Ответить
Бульба в мундирах, варити при сильному вогні.
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15.07.2022 14:31 Ответить
вже зачекались на вас виродки... але на цей раз як будете тікати то не до мінська, а до москви й далі
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15.07.2022 14:31 Ответить
Це типу *********** шантаж під акомпонемент якого наша влада має щось підписати по здачі території.
Сьогодні не покидає відчуття, що владу в країні мають взяти військові (за домовленості з партнерами на період війно, до нових виборів)
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15.07.2022 14:34 Ответить
О! Починається «другий фронт».
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15.07.2022 14:35 Ответить
не сцы,всратых бульбашей перемолотим,раньше начнем раньше всу обнулит мегаармии лукашенка)
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15.07.2022 14:37 Ответить
А бульбаши не «всратиє» це не буряти та даги голодні та косоокі. Це підготовлені ситі військові, які становлять реальну загрозу .Якщо прорвуться - то нам хмизда.
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15.07.2022 14:41 Ответить
ну ты наверное с дуба рухнула и перепутала америку и бульбазаврию.совковая армия из боевого опыта там только подшивать воротничек умеют,сама русня на учениях с них угорала что некоторые не знают какой стороной рожок вставлять в автомат.
там будет или масовая сдача нашим в плен либо смерть то всратой армии в 15 к отсилы более менее войск которые есть у лукашенка.
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15.07.2022 14:48 Ответить
Нє хамі!

Я дівчинка , а не військовий стратег, але я знаю, мій особистий військовий «консультант» мені розповідав, що військові бульбасрусіі становлять загрозу.

Але головне мене заспокоює, що кордон на замку, це розповідав розвідник , який там служить.
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15.07.2022 14:58 Ответить
тоді навіщо "розганяти" "пропало все" ?
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19.07.2022 09:21 Ответить
Кому це нам? Бульбокацапам так!
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15.07.2022 14:49 Ответить
Якщо прорвуться - то нам хмизда.

За таке можна лише послати на..уй..
навіть "дівчинку"... (((
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19.07.2022 09:22 Ответить
чого не в'..бати по ним?це всього 20 км від кордону..навіть древній бм-град 1960 років може дістати?
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15.07.2022 14:36 Ответить
Та ви шо! Нізя!

Броня крєпка і танкі ******* бистри!
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15.07.2022 14:38 Ответить
Пора вже нам бульбофюреру сюрприз влаштовувати!
Непогано було зараз від коктелів бандерсмузі переходити на вироблення бандераракет типу "касамів" які можна в гаражах робити б'ють на 20 км що достатньо для підсмаження драників і плюс до того непотрібно ніякого дозволу у заходу питати.
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15.07.2022 14:46 Ответить
лукашенко лукашенком а бульбаші чого мовчат -- чи украінці ім не брати
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15.07.2022 14:38 Ответить
Білоруси, не можуть вийти на протест, бо за це з роботи можуть звільнити. А у них кредити, і дітей кормити потрібно.
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15.07.2022 14:53 Ответить
Ну нічо здохнути за ***** краще, він їх дітей прокорме
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15.07.2022 15:12 Ответить
Парад крымлядских даунов ипсошников открыт. Написано же клоуны, что это ротация, которую они все время проводят. Пару дней назад в Брестской области по сообщению нашего генштаба провели ротацию, теперь вот в Гомельской. Кароче дауны ипсошные, по чем вам там в Ольгино платят за посты?
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15.07.2022 14:40 Ответить
Да вїбить уже по білорусі скільки терпіти його піздьож
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15.07.2022 14:43 Ответить
Васья...

рашка тільки цього очікує...

Тоді їй вдасться заставити Лукашенку ввести нехай малу,але все таки озброєну кількість солдат в Україну...
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19.07.2022 09:20 Ответить
Мне вот интересно как страна которая передаёт свою технику и целыми складами боеприпасы, собираешься осуществлять вторжение? Я думал должно быть наоборот.
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15.07.2022 14:49 Ответить
Хай приходять! Мінні поля вже виставлені, а лінії оборони викопані! Хлопці з квітня вривалися в землю І хай "маткі" варять "бімбер" - щоб було чим "паминаць сынков"
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15.07.2022 14:51 Ответить
Україні варто чекати підлості, від білоруського бульбенфюрера.Він виконує вказівки куйла.
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15.07.2022 14:57 Ответить
Минск? Пригодится! Ждем бульбафашистов!
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15.07.2022 15:18 Ответить
Будемо смажити картопляні деруни
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15.07.2022 15:26 Ответить
"Бить буду аккуратно,но сильно." (с) Бульбаші,тільки рипніться...
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15.07.2022 15:28 Ответить
дивизия турнепсова голова
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15.07.2022 15:53 Ответить
Белорусы не уничтожайте себя за власть тоталитарного безумного диктатора лукашила.
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15.07.2022 16:15 Ответить
Ага, номера просто так закрасили
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15.07.2022 16:18 Ответить

Про Беларусь ми ні яких обіцянок не давали
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15.07.2022 16:32 Ответить


Лукашенко выводит из ангаров допотопные танки 17.07.2022

Технику заметили в Смолевичах под Минском.

На территории ПМК-228 в Смолевичах замечен допотопный танк.
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19.07.2022 09:18 Ответить
 
 