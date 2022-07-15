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Білорусь (5972) ротація (58) техніка (1333)

Білорусь перекидає ешелон своєї техніки до кордону з Україною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

білорусь

Сьогодні до Єльська прибуде ешелон техніки з білоруськими військовими. Метою цього називають "посилення держкордону".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначимо, що йдеться про територію Гомельської області, яка межує з Чернігівською, Київською, Житомирською, а також Рівненською областями України.

Із посиланням на Єльську районну газету "Народний голос" повідомляється, що 15 липня на залізничній станції "Єльськ" очікується прибуття та розвантаження ешелону з військовою технікою ЗС РБ. Військові "продовжать посилення охорони Державного кордону в Єльському районі". Місцевих мешканців просять "дотримуватися спокою і не панікувати".

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Беларускі Гаюн зазначає, що ще 13 липня отримав інформацію про те, що сьогодні очікується прибуття до Єльська ешелону з військовою технікою. "А вчора надходила інформація, що у місті Слонім (Гродненська область) було помічено ешелон із військовою технікою, що прямує у бік Барановичів. На платформах були БМП-2 із розпізнавальним знаком у вигляді червоного квадрата, а також із зафарбованими бортовими номерами. Таким чином, можна припустити, що сьогодні до Єльська прибудуть підрозділи 11 окремої механізованої бригади (пункт постійної дислокації – місто Слонім)", - сказано в повідомленні.

Нагадується, що білоруські військові від початку березня 2022 року забезпечують посилення охорони кордону з Україною. Підрозділи виконують свої завдання на ротаційній основі, змінюючи одне одного. Таким чином, ешелон, який сьогодні очікується у Єльську, – це проведення ротації військових.

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Топ коментарі
+13
Бульба в мундирах, варити при сильному вогні.
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15.07.2022 14:31
+9
вже зачекались на вас виродки... але на цей раз як будете тікати то не до мінська, а до москви й далі
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15.07.2022 14:31
+9
Це типу *********** шантаж під акомпонемент якого наша влада має щось підписати по здачі території.
Сьогодні не покидає відчуття, що владу в країні мають взяти військові (за домовленості з партнерами на період війно, до нових виборів)
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15.07.2022 14:34
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Лукашенок еще та шалава, хуже путаны
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15.07.2022 14:31 Відповісти
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15.07.2022 16:31 Відповісти
Бульба в мундирах, варити при сильному вогні.
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15.07.2022 14:31 Відповісти
вже зачекались на вас виродки... але на цей раз як будете тікати то не до мінська, а до москви й далі
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15.07.2022 14:31 Відповісти
Це типу *********** шантаж під акомпонемент якого наша влада має щось підписати по здачі території.
Сьогодні не покидає відчуття, що владу в країні мають взяти військові (за домовленості з партнерами на період війно, до нових виборів)
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15.07.2022 14:34 Відповісти
О! Починається «другий фронт».
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15.07.2022 14:35 Відповісти
не сцы,всратых бульбашей перемолотим,раньше начнем раньше всу обнулит мегаармии лукашенка)
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15.07.2022 14:37 Відповісти
А бульбаши не «всратиє» це не буряти та даги голодні та косоокі. Це підготовлені ситі військові, які становлять реальну загрозу .Якщо прорвуться - то нам хмизда.
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15.07.2022 14:41 Відповісти
ну ты наверное с дуба рухнула и перепутала америку и бульбазаврию.совковая армия из боевого опыта там только подшивать воротничек умеют,сама русня на учениях с них угорала что некоторые не знают какой стороной рожок вставлять в автомат.
там будет или масовая сдача нашим в плен либо смерть то всратой армии в 15 к отсилы более менее войск которые есть у лукашенка.
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15.07.2022 14:48 Відповісти
Нє хамі!

Я дівчинка , а не військовий стратег, але я знаю, мій особистий військовий «консультант» мені розповідав, що військові бульбасрусіі становлять загрозу.

Але головне мене заспокоює, що кордон на замку, це розповідав розвідник , який там служить.
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15.07.2022 14:58 Відповісти
тоді навіщо "розганяти" "пропало все" ?
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19.07.2022 09:21 Відповісти
Кому це нам? Бульбокацапам так!
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15.07.2022 14:49 Відповісти
Якщо прорвуться - то нам хмизда.

За таке можна лише послати на..уй..
навіть "дівчинку"... (((
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19.07.2022 09:22 Відповісти
чого не в'..бати по ним?це всього 20 км від кордону..навіть древній бм-град 1960 років може дістати?
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15.07.2022 14:36 Відповісти
Та ви шо! Нізя!

Броня крєпка і танкі ******* бистри!
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15.07.2022 14:38 Відповісти
Пора вже нам бульбофюреру сюрприз влаштовувати!
Непогано було зараз від коктелів бандерсмузі переходити на вироблення бандераракет типу "касамів" які можна в гаражах робити б'ють на 20 км що достатньо для підсмаження драників і плюс до того непотрібно ніякого дозволу у заходу питати.
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15.07.2022 14:46 Відповісти
лукашенко лукашенком а бульбаші чого мовчат -- чи украінці ім не брати
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15.07.2022 14:38 Відповісти
Білоруси, не можуть вийти на протест, бо за це з роботи можуть звільнити. А у них кредити, і дітей кормити потрібно.
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15.07.2022 14:53 Відповісти
Ну нічо здохнути за ***** краще, він їх дітей прокорме
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15.07.2022 15:12 Відповісти
Парад крымлядских даунов ипсошников открыт. Написано же клоуны, что это ротация, которую они все время проводят. Пару дней назад в Брестской области по сообщению нашего генштаба провели ротацию, теперь вот в Гомельской. Кароче дауны ипсошные, по чем вам там в Ольгино платят за посты?
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15.07.2022 14:40 Відповісти
Да вїбить уже по білорусі скільки терпіти його піздьож
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15.07.2022 14:43 Відповісти
Васья...

рашка тільки цього очікує...

Тоді їй вдасться заставити Лукашенку ввести нехай малу,але все таки озброєну кількість солдат в Україну...
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19.07.2022 09:20 Відповісти
Мне вот интересно как страна которая передаёт свою технику и целыми складами боеприпасы, собираешься осуществлять вторжение? Я думал должно быть наоборот.
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15.07.2022 14:49 Відповісти
Хай приходять! Мінні поля вже виставлені, а лінії оборони викопані! Хлопці з квітня вривалися в землю І хай "маткі" варять "бімбер" - щоб було чим "паминаць сынков"
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15.07.2022 14:51 Відповісти
Україні варто чекати підлості, від білоруського бульбенфюрера.Він виконує вказівки куйла.
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15.07.2022 14:57 Відповісти
Минск? Пригодится! Ждем бульбафашистов!
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15.07.2022 15:18 Відповісти
Будемо смажити картопляні деруни
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15.07.2022 15:26 Відповісти
"Бить буду аккуратно,но сильно." (с) Бульбаші,тільки рипніться...
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15.07.2022 15:28 Відповісти
дивизия турнепсова голова
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15.07.2022 15:53 Відповісти
Белорусы не уничтожайте себя за власть тоталитарного безумного диктатора лукашила.
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15.07.2022 16:15 Відповісти
Ага, номера просто так закрасили
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15.07.2022 16:18 Відповісти


Лукашенко выводит из ангаров допотопные танки 17.07.2022

Технику заметили в Смолевичах под Минском.

На территории ПМК-228 в Смолевичах замечен допотопный танк.
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19.07.2022 09:18 Відповісти
 
 