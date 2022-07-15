Білорусь перекидає ешелон своєї техніки до кордону з Україною
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Сьогодні до Єльська прибуде ешелон техніки з білоруськими військовими. Метою цього називають "посилення держкордону".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зазначимо, що йдеться про територію Гомельської області, яка межує з Чернігівською, Київською, Житомирською, а також Рівненською областями України.
Із посиланням на Єльську районну газету "Народний голос" повідомляється, що 15 липня на залізничній станції "Єльськ" очікується прибуття та розвантаження ешелону з військовою технікою ЗС РБ. Військові "продовжать посилення охорони Державного кордону в Єльському районі". Місцевих мешканців просять "дотримуватися спокою і не панікувати".
Беларускі Гаюн зазначає, що ще 13 липня отримав інформацію про те, що сьогодні очікується прибуття до Єльська ешелону з військовою технікою. "А вчора надходила інформація, що у місті Слонім (Гродненська область) було помічено ешелон із військовою технікою, що прямує у бік Барановичів. На платформах були БМП-2 із розпізнавальним знаком у вигляді червоного квадрата, а також із зафарбованими бортовими номерами. Таким чином, можна припустити, що сьогодні до Єльська прибудуть підрозділи 11 окремої механізованої бригади (пункт постійної дислокації – місто Слонім)", - сказано в повідомленні.
Нагадується, що білоруські військові від початку березня 2022 року забезпечують посилення охорони кордону з Україною. Підрозділи виконують свої завдання на ротаційній основі, змінюючи одне одного. Таким чином, ешелон, який сьогодні очікується у Єльську, – це проведення ротації військових.
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні не покидає відчуття, що владу в країні мають взяти військові (за домовленості з партнерами на період війно, до нових виборів)
там будет или масовая сдача нашим в плен либо смерть то всратой армии в 15 к отсилы более менее войск которые есть у лукашенка.
Я дівчинка , а не військовий стратег, але я знаю, мій особистий військовий «консультант» мені розповідав, що військові бульбасрусіі становлять загрозу.
Але головне мене заспокоює, що кордон на замку, це розповідав розвідник , який там служить.
За таке можна лише послати на..уй..
навіть "дівчинку"... (((
Броня крєпка і танкі ******* бистри!
Непогано було зараз від коктелів бандерсмузі переходити на вироблення бандераракет типу "касамів" які можна в гаражах робити б'ють на 20 км що достатньо для підсмаження драників і плюс до того непотрібно ніякого дозволу у заходу питати.
рашка тільки цього очікує...
Тоді їй вдасться заставити Лукашенку ввести нехай малу,але все таки озброєну кількість солдат в Україну...
Про Беларусь ми ні яких обіцянок не давали
Лукашенко выводит из ангаров допотопные танки 17.07.2022
Технику заметили в Смолевичах под Минском.
На территории ПМК-228 в Смолевичах замечен допотопный танк.