Білорусь перекидає ешелон своєї техніки до кордону з Україною

Сьогодні до Єльська прибуде ешелон техніки з білоруськими військовими. Метою цього називають "посилення держкордону".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначимо, що йдеться про територію Гомельської області, яка межує з Чернігівською, Київською, Житомирською, а також Рівненською областями України.

Із посиланням на Єльську районну газету "Народний голос" повідомляється, що 15 липня на залізничній станції "Єльськ" очікується прибуття та розвантаження ешелону з військовою технікою ЗС РБ. Військові "продовжать посилення охорони Державного кордону в Єльському районі". Місцевих мешканців просять "дотримуватися спокою і не панікувати".

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Беларускі Гаюн зазначає, що ще 13 липня отримав інформацію про те, що сьогодні очікується прибуття до Єльська ешелону з військовою технікою. "А вчора надходила інформація, що у місті Слонім (Гродненська область) було помічено ешелон із військовою технікою, що прямує у бік Барановичів. На платформах були БМП-2 із розпізнавальним знаком у вигляді червоного квадрата, а також із зафарбованими бортовими номерами. Таким чином, можна припустити, що сьогодні до Єльська прибудуть підрозділи 11 окремої механізованої бригади (пункт постійної дислокації – місто Слонім)", - сказано в повідомленні.

Нагадується, що білоруські військові від початку березня 2022 року забезпечують посилення охорони кордону з Україною. Підрозділи виконують свої завдання на ротаційній основі, змінюючи одне одного. Таким чином, ешелон, який сьогодні очікується у Єльську, – це проведення ротації військових.

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