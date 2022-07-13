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Білорусь активно переміщує військову техніку. КАРТА

білорусь

Останні два дні в Білорусі помічено активний рух військової техніки.

Про це повідомляє телеграм-канал "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

Так, увечері 11 липня було помічено п'ять КамАЗів з польовими кухнями, які рухалиcя у бік Мозиря.

Також трасою М5 у бік Мар'їної гірки з боку Мінська рухався білоруський тентовий МАЗ. Зафіксовано проїзд "Уралу" ЗС РБ трасою М4 до Мінська.

Трасою М6 біля Ракова убік Гродно рухалися два КамАЗи з радіолокаторами, Кунг супроводу ЗС РБ. Ще один тентовий МАЗ ЗС РБ рухався трасою М1 з боку Мінська у бік Бреста.

Також дивіться: Лукашенко розповів про напрямки ударів НАТО по Росії. ВIДЕО

В Єльську (Гомельська область) знову чути навчання недалеко від селища Забоз'є.

Білорусь активно переміщує військову техніку 01

Автор: 

Білорусь (7926)


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Топ коментарі
+27
Пересування ліжок у "борделі"
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13.07.2022 09:36
+17
******** все вам вернется..очередные мышебратья
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13.07.2022 09:39
+13
10 одиниць техніки за добу, з яких 5 - польові кухні!
Це дійсно "активне перемішення військової техніки" чи в мене лижі не їдуть?
Може не варто заповнювати інформпростір подібними новинами просто заради заповнення?
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13.07.2022 09:45
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Як воші метушаться.
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13.07.2022 09:34 Відповісти
Пересування ліжок у "борделі"
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13.07.2022 09:36 Відповісти
Проте,яке енергійне... Фюрер гарний "кусок" пдірозділу
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13.07.2022 09:44 Відповісти
Типовий завгосп борделю...! Зрозуміло чому москальська гебня неможе,його здолати
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13.07.2022 09:48 Відповісти
Метушаться як обісраний по базару.
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13.07.2022 09:58 Відповісти
Але легкий трипер від цього борделю можна отримати!
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13.07.2022 11:46 Відповісти
******** все вам вернется..очередные мышебратья
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13.07.2022 09:39 Відповісти
Главное чтобы семя в карманы положили, и в белых носочках были!
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13.07.2022 11:11 Відповісти
10 одиниць техніки за добу, з яких 5 - польові кухні!
Це дійсно "активне перемішення військової техніки" чи в мене лижі не їдуть?
Може не варто заповнювати інформпростір подібними новинами просто заради заповнення?
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13.07.2022 09:45 Відповісти
Ви незовсім праві. Лука усіма силами готується до застосування зброї судного дня. - лярва в безупинному русі
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13.07.2022 09:51 Відповісти
Валерій Коломієць, та й дійсно, краще писати про шашлики на 9-те травня, та про те, що розвідки США та Британії вводять в оману "Найвеличнішого полководця" про початок вторгнення військ РФ.
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13.07.2022 10:28 Відповісти
Армия явамсейчаспоказушников.
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13.07.2022 09:49 Відповісти
Лукашенківська Білорусь виявились шакалами. Вони не готові вступати в рівний бій. Але вони підуть ,не дай Боже, добивати , якщо кацапи матимуть успіх. Лукашенківська Білоруси виявились навіть гіршими від кацапів. До народу це не відноситься, там більшість проти.
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13.07.2022 09:50 Відповісти
А моя концепція така: як тільки ВСУ почнуть звільняти Херсон і Мелітополь, тараканщики нападуть на Київ. А бійня на бамбасі то таке, для відволікання уваги, відтягування часу й виснаження ВСУ. Орді головне Південь України!
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13.07.2022 10:07 Відповісти
..ага... концептуальний Ви наш! Білорашкінці дурноваті і не бачать..як укріпляють північ України..як замінували мости..які поля мінні... які укріплення нариті та побудовані. І там лісом не проскочиш. Там шляхи прямі.. і хрін куди звернеш..бо болота та хащі. І полізуть вони ..розуміючі..що з ними там зроблять.))))
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13.07.2022 11:33 Відповісти
не нагадуйте про замінування, зразу згадую Чонгар й псує настрій...
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13.07.2022 11:55 Відповісти
..що...сподіваєтеся ..що Зепогань дасть команду розмінувати північний напрямок? У мене навіть є сумнів... що знає Зелена криворога істота про укріплення на Півночі...бо вже б верещучки і арестовичи верещали про укріплений Північ..і що **враг не прАйдЁт!*. А то мовчать..
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13.07.2022 13:41 Відповісти
если бы только в феврале беларусь не ударила в спину,
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13.07.2022 10:02 Відповісти
у них палива на десяток рік вперед. Є повод поїздити туди-сюди. Мозирський НПЗ вже не знає куди його дівати. Ми не купуємо, ЕС також. У кацапів свого вдосталь...
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13.07.2022 10:09 Відповісти
Що ви хочете, бульбаш крутиться як може.
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13.07.2022 10:20 Відповісти
Готовят мозырьский "котел" - силами пяти КамАЗов с полевыми кухнями. В "котел" будет брошено: морковку (которую ел путинист Стивен Сигал), зелень и много-много беларускай бульбы.
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13.07.2022 10:21 Відповісти
Наступательный потенциал беларуской армии равен нулю.
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13.07.2022 10:22 Відповісти
Не можна недооцінювати противника.
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13.07.2022 10:30 Відповісти
.. скоро буде інформація..що два білоруських прикордонника пішли погадити до лісу.. у бік українського кордону. Що буде свідчити про загрозу вторгнення білорашкиних війск ... Це вже смішно... коли переміщення кількох машин сприймається за активність ...та ще й карту прикладують!!)) Навіть Урал у бік Мінська поїхав.... А де інфа ..що командир білоруської бригади поїхав до коханки на службовому УАЗіку.. що буде свідчити про активність командира у статевому нападі?
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13.07.2022 10:54 Відповісти
Волинські і Рівненські металоломщики про всяк випадок опустили ціни на металобрухт.
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13.07.2022 10:56 Відповісти
Бацька- вентилятор,вітер ганяє,щоб пуціну не жарко було і не холодно від такх "маневрів"
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13.07.2022 10:56 Відповісти
нападе ****
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13.07.2022 11:11 Відповісти
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13.07.2022 11:23 Відповісти
HIMARSами по Минску низзя пулять...колхозник обидицца...
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13.07.2022 11:40 Відповісти
Готуються шакали відвертати увагу ЗСУ коли вони підуть в наступ, то треба в'їбати навиперед по Мінську
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13.07.2022 11:47 Відповісти
самі вони не підуть. От якщо натягнуть туди кацапсячих до рівня весни цього року... то сцикиві білоруси можуть і дурканути.. Але поки такого варіЯнту не видно. Але якщо підуть самі... ну тоді хай не думають про майбутне....
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13.07.2022 13:48 Відповісти
Песнь о том як ********* козу водили
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13.07.2022 13:02 Відповісти
З військової точки зору ця інформація копійчана, але з психологічної - дуже потужний сигнал, мовляв - ЗСУ знає про білоруські війська навіть те, чи голився зранку сержант
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13.07.2022 13:49 Відповісти
буде активно там пиль пускать, лишиться без НПЗ в Мозирі
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13.07.2022 14:34 Відповісти
 
 