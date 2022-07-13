Білорусь активно переміщує військову техніку. КАРТА
Останні два дні в Білорусі помічено активний рух військової техніки.
Про це повідомляє телеграм-канал "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.
Так, увечері 11 липня було помічено п'ять КамАЗів з польовими кухнями, які рухалиcя у бік Мозиря.
Також трасою М5 у бік Мар'їної гірки з боку Мінська рухався білоруський тентовий МАЗ. Зафіксовано проїзд "Уралу" ЗС РБ трасою М4 до Мінська.
Трасою М6 біля Ракова убік Гродно рухалися два КамАЗи з радіолокаторами, Кунг супроводу ЗС РБ. Ще один тентовий МАЗ ЗС РБ рухався трасою М1 з боку Мінська у бік Бреста.
В Єльську (Гомельська область) знову чути навчання недалеко від селища Забоз'є.
Топ коментарі
+27 Яр Холодний
показати весь коментар13.07.2022 09:36
+17 Gordon Shamwej
показати весь коментар13.07.2022 09:39
+13 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар13.07.2022 09:45
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Це дійсно "активне перемішення військової техніки" чи в мене лижі не їдуть?
Може не варто заповнювати інформпростір подібними новинами просто заради заповнення?