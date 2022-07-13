Беларусь активно перемещает военную технику. КАРТА

Последние два дня в Беларуси отмечено активное движение военной техники.

Об этом сообщает телеграм-канал "Белорусский Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

Вечером 11 июля было замечено пять КамАЗов с полевыми кухнями, которые двигались в сторону Мозыря.

Также по трассе М5 в сторону Марьиной горки со стороны Минска двигался белорусский тентовый МАЗ. Зафиксирован проезд "Урала" ВС РБ по трассе М4 в Минск.

По трассе М6 возле Ракова в сторону Гродно двигались два КамАЗа с радиолокаторами, Кунг сопровождения ВС РБ. Еще один тентовый МАЗ ВС РБ двигался по трассе М1 со стороны Минска в сторону Бреста.

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