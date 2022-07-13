РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5208 посетителей онлайн
Новости Война
25 648 34

Беларусь активно перемещает военную технику. КАРТА

білорусь

Последние два дня в Беларуси отмечено активное движение военной техники.

Об этом сообщает телеграм-канал "Белорусский Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

Вечером 11 июля было замечено пять КамАЗов с полевыми кухнями, которые двигались в сторону Мозыря.

Также по трассе М5 в сторону Марьиной горки со стороны Минска двигался белорусский тентовый МАЗ. Зафиксирован проезд "Урала" ВС РБ по трассе М4 в Минск.

По трассе М6 возле Ракова в сторону Гродно двигались два КамАЗа с радиолокаторами, Кунг сопровождения ВС РБ. Еще один тентовый МАЗ ВС РБ двигался по трассе М1 со стороны Минска в сторону Бреста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко рассказал о направлениях ударов НАТО по России. ВИДЕО

В Ельске (Гомельская область) снова слышны учения недалеко от поселка Забозье.

Беларусь активно перемещает военную технику 01

Беларусь (7888)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
Пересування ліжок у "борделі"
показать весь комментарий
13.07.2022 09:36
+17
******** все вам вернется..очередные мышебратья
показать весь комментарий
13.07.2022 09:39
+13
10 одиниць техніки за добу, з яких 5 - польові кухні!
Це дійсно "активне перемішення військової техніки" чи в мене лижі не їдуть?
Може не варто заповнювати інформпростір подібними новинами просто заради заповнення?
показать весь комментарий
13.07.2022 09:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як воші метушаться.
показать весь комментарий
13.07.2022 09:34 Ответить
Пересування ліжок у "борделі"
показать весь комментарий
13.07.2022 09:36 Ответить
Проте,яке енергійне... Фюрер гарний "кусок" пдірозділу
показать весь комментарий
13.07.2022 09:44 Ответить
Типовий завгосп борделю...! Зрозуміло чому москальська гебня неможе,його здолати
показать весь комментарий
13.07.2022 09:48 Ответить
Метушаться як обісраний по базару.
показать весь комментарий
13.07.2022 09:58 Ответить
Але легкий трипер від цього борделю можна отримати!
показать весь комментарий
13.07.2022 11:46 Ответить
******** все вам вернется..очередные мышебратья
показать весь комментарий
13.07.2022 09:39 Ответить
Главное чтобы семя в карманы положили, и в белых носочках были!
показать весь комментарий
13.07.2022 11:11 Ответить
10 одиниць техніки за добу, з яких 5 - польові кухні!
Це дійсно "активне перемішення військової техніки" чи в мене лижі не їдуть?
Може не варто заповнювати інформпростір подібними новинами просто заради заповнення?
показать весь комментарий
13.07.2022 09:45 Ответить
Ви незовсім праві. Лука усіма силами готується до застосування зброї судного дня. - лярва в безупинному русі
показать весь комментарий
13.07.2022 09:51 Ответить
Валерій Коломієць, та й дійсно, краще писати про шашлики на 9-те травня, та про те, що розвідки США та Британії вводять в оману "Найвеличнішого полководця" про початок вторгнення військ РФ.
показать весь комментарий
13.07.2022 10:28 Ответить
Армия явамсейчаспоказушников.
показать весь комментарий
13.07.2022 09:49 Ответить
Лукашенківська Білорусь виявились шакалами. Вони не готові вступати в рівний бій. Але вони підуть ,не дай Боже, добивати , якщо кацапи матимуть успіх. Лукашенківська Білоруси виявились навіть гіршими від кацапів. До народу це не відноситься, там більшість проти.
показать весь комментарий
13.07.2022 09:50 Ответить
А моя концепція така: як тільки ВСУ почнуть звільняти Херсон і Мелітополь, тараканщики нападуть на Київ. А бійня на бамбасі то таке, для відволікання уваги, відтягування часу й виснаження ВСУ. Орді головне Південь України!
показать весь комментарий
13.07.2022 10:07 Ответить
..ага... концептуальний Ви наш! Білорашкінці дурноваті і не бачать..як укріпляють північ України..як замінували мости..які поля мінні... які укріплення нариті та побудовані. І там лісом не проскочиш. Там шляхи прямі.. і хрін куди звернеш..бо болота та хащі. І полізуть вони ..розуміючі..що з ними там зроблять.))))
показать весь комментарий
13.07.2022 11:33 Ответить
не нагадуйте про замінування, зразу згадую Чонгар й псує настрій...
показать весь комментарий
13.07.2022 11:55 Ответить
..що...сподіваєтеся ..що Зепогань дасть команду розмінувати північний напрямок? У мене навіть є сумнів... що знає Зелена криворога істота про укріплення на Півночі...бо вже б верещучки і арестовичи верещали про укріплений Північ..і що **враг не прАйдЁт!*. А то мовчать..
показать весь комментарий
13.07.2022 13:41 Ответить
если бы только в феврале беларусь не ударила в спину,
показать весь комментарий
13.07.2022 10:02 Ответить
у них палива на десяток рік вперед. Є повод поїздити туди-сюди. Мозирський НПЗ вже не знає куди його дівати. Ми не купуємо, ЕС також. У кацапів свого вдосталь...
показать весь комментарий
13.07.2022 10:09 Ответить
Що ви хочете, бульбаш крутиться як може.
показать весь комментарий
13.07.2022 10:20 Ответить
Готовят мозырьский "котел" - силами пяти КамАЗов с полевыми кухнями. В "котел" будет брошено: морковку (которую ел путинист Стивен Сигал), зелень и много-много беларускай бульбы.
показать весь комментарий
13.07.2022 10:21 Ответить
Наступательный потенциал беларуской армии равен нулю.
показать весь комментарий
13.07.2022 10:22 Ответить
Не можна недооцінювати противника.
показать весь комментарий
13.07.2022 10:30 Ответить
.. скоро буде інформація..що два білоруських прикордонника пішли погадити до лісу.. у бік українського кордону. Що буде свідчити про загрозу вторгнення білорашкиних війск ... Це вже смішно... коли переміщення кількох машин сприймається за активність ...та ще й карту прикладують!!)) Навіть Урал у бік Мінська поїхав.... А де інфа ..що командир білоруської бригади поїхав до коханки на службовому УАЗіку.. що буде свідчити про активність командира у статевому нападі?
показать весь комментарий
13.07.2022 10:54 Ответить
Волинські і Рівненські металоломщики про всяк випадок опустили ціни на металобрухт.
показать весь комментарий
13.07.2022 10:56 Ответить
Бацька- вентилятор,вітер ганяє,щоб пуціну не жарко було і не холодно від такх "маневрів"
показать весь комментарий
13.07.2022 10:56 Ответить
нападе ****
показать весь комментарий
13.07.2022 11:11 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2022 11:23 Ответить
HIMARSами по Минску низзя пулять...колхозник обидицца...
показать весь комментарий
13.07.2022 11:40 Ответить
Готуються шакали відвертати увагу ЗСУ коли вони підуть в наступ, то треба в'їбати навиперед по Мінську
показать весь комментарий
13.07.2022 11:47 Ответить
самі вони не підуть. От якщо натягнуть туди кацапсячих до рівня весни цього року... то сцикиві білоруси можуть і дурканути.. Але поки такого варіЯнту не видно. Але якщо підуть самі... ну тоді хай не думають про майбутне....
показать весь комментарий
13.07.2022 13:48 Ответить
Песнь о том як ********* козу водили
показать весь комментарий
13.07.2022 13:02 Ответить
З військової точки зору ця інформація копійчана, але з психологічної - дуже потужний сигнал, мовляв - ЗСУ знає про білоруські війська навіть те, чи голився зранку сержант
показать весь комментарий
13.07.2022 13:49 Ответить
буде активно там пиль пускать, лишиться без НПЗ в Мозирі
показать весь комментарий
13.07.2022 14:34 Ответить
 
 