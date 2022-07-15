В Брянской области заявляют об обстреле из Украины
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле одного из российских поселков.
Об этом он написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет якобы о приграничном селе Некислицы Совского района Брянской области России. По словам Богомаза, в результате обстрела повреждена линия электропередач.
Губернатор говорит, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет. Местные оперативные службы восстанавливают линию электропередач. Фото или видео он не предоставил.
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+16 Маркиз
показать весь комментарий15.07.2022 15:41
+10 Сергей Гусаченко #510887
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+10 частный сектор
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ага... чистісінько мокшанська назва села. І в кацапів не села,а дєрєвні.
Вірте мені, пруфів не буде. Чого тоді так слабо, тільки лінія електропередач. Скажіть тому йолопу що без доказів можна сміливо розповідати про ядерний вибух, солдатів нато, прибульців та ще багато цікавіших речей, ніж якийсь стовп, який впав бо згнив.
Нє, кацапохохли?