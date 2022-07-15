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В Брянской области заявляют об обстреле из Украины

брянськ,брянщина,брянская,брянська

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле одного из российских поселков.

Об этом он написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет якобы о приграничном селе Некислицы Совского района Брянской области России. По словам Богомаза, в результате обстрела повреждена линия электропередач.

Губернатор говорит, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет. Местные оперативные службы восстанавливают линию электропередач. Фото или видео он не предоставил.

Также смотрите: Российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску, предварительно без жертв, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Брянск (115) обстрел (27016) россия (95420)


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Топ комментарии
+16
"Это мы еще не начинали"
(с) *****
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15.07.2022 15:41
+10
Богомаз, бухать меньше надо на корпоративах. А то теперь каждый фейерверк украинским обстрелом кажется.
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15.07.2022 15:44
+10
там люди устали от гнета кремлевского режима и кровавой хунты и рус.нацистов мы их будем освобождать и проводить референдум
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15.07.2022 15:47
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Правила форума Совет форумчан
😂🤣
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15.07.2022 15:39 Ответить
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15.07.2022 15:41 Ответить
"Это мы еще не начинали"
(с) *****
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15.07.2022 15:41 Ответить
Браво!)
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15.07.2022 15:45 Ответить
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15.07.2022 15:51 Ответить
и не начнём,потому как клоун обещал...
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15.07.2022 16:32 Ответить
Нє смішите наши Джавеліни!
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15.07.2022 15:41 Ответить
перед промовою ***** якраз
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15.07.2022 15:42 Ответить
брянская область это спорная территория кацапье вьехали
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15.07.2022 15:44 Ответить
там люди устали от гнета кремлевского режима и кровавой хунты и рус.нацистов мы их будем освобождать и проводить референдум
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15.07.2022 15:47 Ответить
БНР будет?)))
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15.07.2022 15:50 Ответить
Все буде Україна!
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15.07.2022 15:53 Ответить
Вороніж теж українська земля
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15.07.2022 16:07 Ответить
село Некислиці
==================
ага... чистісінько мокшанська назва села. І в кацапів не села,а дєрєвні.
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15.07.2022 18:37 Ответить
Запад брянщины членин подарил рсфср, надо это исправитьь
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15.07.2022 17:19 Ответить
Богомаз, бухать меньше надо на корпоративах. А то теперь каждый фейерверк украинским обстрелом кажется.
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15.07.2022 15:44 Ответить
довбане кацапське чвирло..., а як воно собі взагалі вважало? ми ж лінію "електропередач" першочергово обстрілюватимемо йому
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15.07.2022 15:45 Ответить
Если жертв и пострадавших нет, то это не мы.
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15.07.2022 15:49 Ответить
заранее ссутся. Это правильно.
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15.07.2022 15:51 Ответить
КАЦАПЫ , вы для своего феодала - МЯСО .
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15.07.2022 15:52 Ответить
Бавовна в Дрянскє???
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15.07.2022 15:52 Ответить
звісно це фейк, але дуже сумно, що не наспраді
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15.07.2022 15:55 Ответить
Кацап,просто іди на йух.
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15.07.2022 15:58 Ответить
Дефолт,стягивание техники к границе,теперь провокации,за этим дебилом надо следить внимательно.
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15.07.2022 15:58 Ответить
местные, наверное, чего-то праздновали, потом бухали..., вот и показалось...
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15.07.2022 16:07 Ответить
Я тільки ЗА! Треба хе**чити ро кацапах де тільки можна
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15.07.2022 16:08 Ответить
СЦИКУНИ !
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15.07.2022 16:13 Ответить
"фото чи відео він не надав."

Вірте мені, пруфів не буде. Чого тоді так слабо, тільки лінія електропередач. Скажіть тому йолопу що без доказів можна сміливо розповідати про ядерний вибух, солдатів нато, прибульців та ще багато цікавіших речей, ніж якийсь стовп, який впав бо згнив.
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15.07.2022 16:24 Ответить
***** да завали вже 10 багатоповерхівок в центрі москви і заяви що це українські праворадикали , візитку Яроша можеш навіть не показувати тобі і так увесь світ вірить разом з твоїм бидлом
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15.07.2022 16:30 Ответить
Там была встреча начальников ПВО Брянской области с Шойгой Кежихреновичем, поэтому это законная цель. Хаймарсы не применялись, старик Байден может не ссать.
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15.07.2022 16:33 Ответить
Даже по почерку, систематично и бессмысленно, можно понять что это *****.
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15.07.2022 16:37 Ответить
да и пох!
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15.07.2022 16:49 Ответить
Якби то були наші, замість брянська був би місячний кратер, чмо ти недолуге. Йди *****.
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15.07.2022 16:51 Ответить
Так це ж "хражданская вайна"
Нє, кацапохохли?
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15.07.2022 16:56 Ответить
чмори ,вам надо хотя бы детсад ,с вашим выводком,себе взорвать,чтоб хоть как то перекрыть хотя бы вчерашнее ...а тут какой-то голимый обстрел
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15.07.2022 16:58 Ответить
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15.07.2022 17:21 Ответить
фидерализация, скандирует нарот Брянской Республики
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15.07.2022 19:02 Ответить
Після НАШИХ обстрілів навіть "гуманітарка" вибухає кілька годин - з полум"ям і осколками А морги і холодильники заповнюються "іхтамнєтами" Ми ЯКІСНО обстрілюємо І з електоролініями сільськими не воюємо
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15.07.2022 19:27 Ответить
Це ще не вечір...
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15.07.2022 20:20 Ответить
 
 