В Брянской области заявляют об обстреле из Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле одного из российских поселков.

Об этом он написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет якобы о приграничном селе Некислицы Совского района Брянской области России. По словам Богомаза, в результате обстрела повреждена линия электропередач.

Губернатор говорит, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет. Местные оперативные службы восстанавливают линию электропередач. Фото или видео он не предоставил.

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