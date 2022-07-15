У Брянській області заявляють про обстріл з України

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про обстріл одного з російських селищ.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться нібито про прикордонне село Некислиці Сівського району Брянської області росії. За словами Богомаза, внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач.

Губернатор каже, що внаслідок обстрілу жертв і постраждалих немає. Місцеві оперативні служби відновлюють лінію електропередач. Фото чи відео він не надав.

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