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У Брянській області заявляють про обстріл з України

брянськ,брянщина,брянская,брянська

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про обстріл одного з російських селищ.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться нібито про прикордонне село Некислиці Сівського району Брянської області росії. За словами Богомаза, внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач.

Губернатор каже, що внаслідок обстрілу жертв і постраждалих немає. Місцеві оперативні служби відновлюють лінію електропередач. Фото чи відео він не надав.

Також читайте: Російські окупанти евакуювалися з будівлі Херсонської ОДА

Автор: 

Брянськ (131) обстріл (28339) росія (65035)


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Топ коментарі
+16
"Это мы еще не начинали"
(с) *****
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15.07.2022 15:41
+10
Богомаз, бухать меньше надо на корпоративах. А то теперь каждый фейерверк украинским обстрелом кажется.
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15.07.2022 15:44
+10
там люди устали от гнета кремлевского режима и кровавой хунты и рус.нацистов мы их будем освобождать и проводить референдум
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15.07.2022 15:47
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15.07.2022 15:39 Відповісти
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15.07.2022 15:41 Відповісти
"Это мы еще не начинали"
(с) *****
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15.07.2022 15:41 Відповісти
Браво!)
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15.07.2022 15:45 Відповісти
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15.07.2022 15:51 Відповісти
и не начнём,потому как клоун обещал...
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15.07.2022 16:32 Відповісти
Нє смішите наши Джавеліни!
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15.07.2022 15:41 Відповісти
перед промовою ***** якраз
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15.07.2022 15:42 Відповісти
брянская область это спорная территория кацапье вьехали
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15.07.2022 15:44 Відповісти
там люди устали от гнета кремлевского режима и кровавой хунты и рус.нацистов мы их будем освобождать и проводить референдум
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15.07.2022 15:47 Відповісти
БНР будет?)))
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15.07.2022 15:50 Відповісти
Все буде Україна!
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15.07.2022 15:53 Відповісти
Вороніж теж українська земля
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15.07.2022 16:07 Відповісти
село Некислиці
==================
ага... чистісінько мокшанська назва села. І в кацапів не села,а дєрєвні.
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15.07.2022 18:37 Відповісти
Запад брянщины членин подарил рсфср, надо это исправитьь
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15.07.2022 17:19 Відповісти
Богомаз, бухать меньше надо на корпоративах. А то теперь каждый фейерверк украинским обстрелом кажется.
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15.07.2022 15:44 Відповісти
довбане кацапське чвирло..., а як воно собі взагалі вважало? ми ж лінію "електропередач" першочергово обстрілюватимемо йому
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15.07.2022 15:45 Відповісти
Если жертв и пострадавших нет, то это не мы.
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15.07.2022 15:49 Відповісти
заранее ссутся. Это правильно.
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15.07.2022 15:51 Відповісти
КАЦАПЫ , вы для своего феодала - МЯСО .
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15.07.2022 15:52 Відповісти
Бавовна в Дрянскє???
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15.07.2022 15:52 Відповісти
звісно це фейк, але дуже сумно, що не наспраді
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15.07.2022 15:55 Відповісти
Кацап,просто іди на йух.
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15.07.2022 15:58 Відповісти
Дефолт,стягивание техники к границе,теперь провокации,за этим дебилом надо следить внимательно.
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15.07.2022 15:58 Відповісти
местные, наверное, чего-то праздновали, потом бухали..., вот и показалось...
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15.07.2022 16:07 Відповісти
Я тільки ЗА! Треба хе**чити ро кацапах де тільки можна
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15.07.2022 16:08 Відповісти
СЦИКУНИ !
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15.07.2022 16:13 Відповісти
"фото чи відео він не надав."

Вірте мені, пруфів не буде. Чого тоді так слабо, тільки лінія електропередач. Скажіть тому йолопу що без доказів можна сміливо розповідати про ядерний вибух, солдатів нато, прибульців та ще багато цікавіших речей, ніж якийсь стовп, який впав бо згнив.
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15.07.2022 16:24 Відповісти
***** да завали вже 10 багатоповерхівок в центрі москви і заяви що це українські праворадикали , візитку Яроша можеш навіть не показувати тобі і так увесь світ вірить разом з твоїм бидлом
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15.07.2022 16:30 Відповісти
Там была встреча начальников ПВО Брянской области с Шойгой Кежихреновичем, поэтому это законная цель. Хаймарсы не применялись, старик Байден может не ссать.
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15.07.2022 16:33 Відповісти
Даже по почерку, систематично и бессмысленно, можно понять что это *****.
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15.07.2022 16:37 Відповісти
да и пох!
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15.07.2022 16:49 Відповісти
Якби то були наші, замість брянська був би місячний кратер, чмо ти недолуге. Йди *****.
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15.07.2022 16:51 Відповісти
Так це ж "хражданская вайна"
Нє, кацапохохли?
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15.07.2022 16:56 Відповісти
чмори ,вам надо хотя бы детсад ,с вашим выводком,себе взорвать,чтоб хоть как то перекрыть хотя бы вчерашнее ...а тут какой-то голимый обстрел
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15.07.2022 16:58 Відповісти
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15.07.2022 17:21 Відповісти
фидерализация, скандирует нарот Брянской Республики
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15.07.2022 19:02 Відповісти
Після НАШИХ обстрілів навіть "гуманітарка" вибухає кілька годин - з полум"ям і осколками А морги і холодильники заповнюються "іхтамнєтами" Ми ЯКІСНО обстрілюємо І з електоролініями сільськими не воюємо
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15.07.2022 19:27 Відповісти
Це ще не вечір...
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15.07.2022 20:20 Відповісти
 
 