У Брянській області заявляють про обстріл з України
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про обстріл одного з російських селищ.
Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться нібито про прикордонне село Некислиці Сівського району Брянської області росії. За словами Богомаза, внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач.
Губернатор каже, що внаслідок обстрілу жертв і постраждалих немає. Місцеві оперативні служби відновлюють лінію електропередач. Фото чи відео він не надав.
Топ коментарі
+16 Маркиз
показати весь коментар15.07.2022 15:41
+10 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар15.07.2022 15:44
+10 частный сектор
показати весь коментар15.07.2022 15:47
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ага... чистісінько мокшанська назва села. І в кацапів не села,а дєрєвні.
Вірте мені, пруфів не буде. Чого тоді так слабо, тільки лінія електропередач. Скажіть тому йолопу що без доказів можна сміливо розповідати про ядерний вибух, солдатів нато, прибульців та ще багато цікавіших речей, ніж якийсь стовп, який впав бо згнив.
Нє, кацапохохли?