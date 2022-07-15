Путин уволил Рогозина из "Роскосмоса". Он может стать куратором Донбасса

Глава Кремля Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности главы "Роскосмоса". Он должен перейти на работу в администрацию президента и может стать куратором Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TACC.

"Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности главы Роскосмоса", - говорится в сообщении.

В ближайшее время он должен перейти на работу в администрацию президента (АП) РФ. Об этом сообщило издание "Медуза" со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, а также на знакомого Рогозина.

Должность, которую Рогозин займет в АП, еще обсуждается. Один из источников "Медузы" отметил, что сейчас Рогозин — один из кандидатов на пост главы администрации президента (другие кандидаты "Медузе" неизвестны).

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Также, по словам собеседников "Медузы", рассматривается вариант, при котором Дмитрий Рогозин будет одним из кремлевских кураторов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также занятых российскими войсками территорий Украины. В этом случае Рогозин получит должность помощника президента или заместителя руководителя АП, заняв место Дмитрия Козака.