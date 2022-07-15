Путин уволил Рогозина из "Роскосмоса". Он может стать куратором Донбасса
Глава Кремля Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности главы "Роскосмоса". Он должен перейти на работу в администрацию президента и может стать куратором Донбасса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TACC.
"Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности главы Роскосмоса", - говорится в сообщении.
В ближайшее время он должен перейти на работу в администрацию президента (АП) РФ. Об этом сообщило издание "Медуза" со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, а также на знакомого Рогозина.
Должность, которую Рогозин займет в АП, еще обсуждается. Один из источников "Медузы" отметил, что сейчас Рогозин — один из кандидатов на пост главы администрации президента (другие кандидаты "Медузе" неизвестны).
Также, по словам собеседников "Медузы", рассматривается вариант, при котором Дмитрий Рогозин будет одним из кремлевских кураторов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также занятых российскими войсками территорий Украины. В этом случае Рогозин получит должность помощника президента или заместителя руководителя АП, заняв место Дмитрия Козака.
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"соединятесь" замість "объединяйтесь", це ж якась пахабщіна.
Але ця істота була такою упоротою з самого початку свого дорослого життя. Ще студентом став командиром "Особого Комсомольського Отряда" (ОКО), по суті "полиция нравов", проводив рейди, перевірки і зі своєю комсомольською бандою наводив жах на всі гуртожитки МДУ
Но зачем пургу-то гнать -
Если ты однажды с дуба рухнул,
То уже решил что космонавт?
"Дмитрий Рогозин осваивает марс" Семён Скрепецкий
Путін:Я дам вам парабеллум
Рогозін:ААААААААААААААА!
Буде куратором на святі "веселий коров'як".
Оправдай ожидания жителей Галактики!
Ілан Маск не вміє...зостається дімон вєдмєдєв..типа денех нет но вы держитесь тама...
Был "Росскосмос", ракеты летали.
Пришёл Рогозин - нет "росскосмоса",
Породила империя двух ублюдков,
И вот - туда пришёл Рогозин...
https://youtu.be/K7FUpOyEdHw?t=87 РогоZин кидает Zигу
https://ibb.co/b5TJHSm