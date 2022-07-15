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Путин уволил Рогозина из "Роскосмоса". Он может стать куратором Донбасса

рогозин

Глава Кремля Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности главы "Роскосмоса". Он должен перейти на работу в администрацию президента и может стать куратором Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TACC.

"Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности главы Роскосмоса", - говорится в сообщении.

В ближайшее время он должен перейти на работу в администрацию президента (АП) РФ. Об этом сообщило издание "Медуза" со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, а также на знакомого Рогозина.

Должность, которую Рогозин займет в АП, еще обсуждается. Один из источников "Медузы" отметил, что сейчас Рогозин — один из кандидатов на пост главы администрации президента (другие кандидаты "Медузе" неизвестны).

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Также, по словам собеседников "Медузы", рассматривается вариант, при котором Дмитрий Рогозин будет одним из кремлевских кураторов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также занятых российскими войсками территорий Украины. В этом случае Рогозин получит должность помощника президента или заместителя руководителя АП, заняв место Дмитрия Козака.

путин владимир (31225) Рогозин Дмитрий (243) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+41
Кого-кого "денацифицируют"...???

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15.07.2022 16:19
+40
Пи.да "ЛДНР".
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15.07.2022 16:18
+33
Борец с нацизмом назначил нациста руководить Домбасом)))
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15.07.2022 16:21
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Пи.да "ЛДНР".
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15.07.2022 16:18 Ответить
пульньот ДыНыРу в космос
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15.07.2022 17:26 Ответить
Ага! Судячи по тому ЩО він зробив з "Роскосмосом" - на Донбасі й вугілля щезне!
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15.07.2022 18:13 Ответить
до кобзоа хоче
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15.07.2022 16:18 Ответить
Ха ***** тасует меченные картишки замусоленные Рогозин дебил врожденный завалил все 8 лет тему ОРЛДО тем самым посылая его повторно чтобы было чью бошку под топор покласть и обвинить в провале спецоперации...
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15.07.2022 16:40 Ответить
Ну... якщо рогАзін буде там керувати як роZZкоспосом тоді я спАкоєн...
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15.07.2022 16:19 Ответить
Кого-кого "денацифицируют"...???

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15.07.2022 16:19 Ответить
Воно з молоду в "Рузьких маршах" брало участь і зігу кидало. Мразота фашистська!
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15.07.2022 17:19 Ответить
ZZ zараz по всій рашці
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15.07.2022 17:28 Ответить
А що там це неписьменне накарябало
"соединятесь" замість "объединяйтесь", це ж якась пахабщіна.
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15.07.2022 17:39 Ответить
Те, що воно неписьменне, це одна і не найважливіша його риса. Як випускник журфаку (спеціалізація міжнародна журналістика) став доктором технічних наук та директором Роскосмосу, питати не будемо. Це Росія, Країна Чудес, у ній все можливе.
Але ця істота була такою упоротою з самого початку свого дорослого життя. Ще студентом став командиром "Особого Комсомольського Отряда" (ОКО), по суті "полиция нравов", проводив рейди, перевірки і зі своєю комсомольською бандою наводив жах на всі гуртожитки МДУ
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15.07.2022 17:56 Ответить
Борец с нацизмом назначил нациста руководить Домбасом)))
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15.07.2022 16:21 Ответить
Він зможе робити і те, і те, коли Himars відправлять його в космос.
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15.07.2022 16:21 Ответить
Космос видихнув з полегшенням...
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15.07.2022 16:21 Ответить
Як і Роскосмос.
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15.07.2022 16:23 Ответить
пихуй на роскосмяс
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15.07.2022 16:27 Ответить
Рогозин этого не переживет, где теперь бабло пилить
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15.07.2022 16:21 Ответить
Саме там "бабло" і "пиляється" Колишній однокурсник (що пройшов дві Чеченські) розказував що крали там генерали - безпардонно Під кінець другої війни доходило до того що матеріальні цінності "везли" в Чечню тільки на папері А насправді продавали прямо зі складів та заводів зовсім у іншому напрямку
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15.07.2022 18:18 Ответить
Запихните его в танк и на передовую, к джавелинам. Он же мечтал!
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15.07.2022 16:23 Ответить
він вже колись заліз в танк шо потім не могли витягнути
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15.07.2022 16:47 Ответить
Отже, природжений танкіст. Нехай там і живе. Але не довго.
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15.07.2022 18:30 Ответить
Якщо назначить цього ідіота головним по Даунбасу, то нам це тільки на руку))
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15.07.2022 16:23 Ответить
Вірно, кандидати все дурніші і дурніші.
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15.07.2022 16:41 Ответить
Та куди там. Ідеальна заміна самому У-валізу-серущому.
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15.07.2022 17:00 Ответить
Хтось же має командувати данбаським космодесантом.
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15.07.2022 17:15 Ответить
ну якщо він данбасс буде розвивати як росскосмос то їм точно пи--да-
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15.07.2022 16:23 Ответить
Не вышло из меня миллионера,переквалифицируюсь в управдома
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15.07.2022 16:23 Ответить
Схвальна новина. Він впорається на новій посаді! Як і в Роскосмосі!
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15.07.2022 16:25 Ответить
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15.07.2022 16:25 Ответить
Придётся парашникам окопы в Донбассе расширять:
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15.07.2022 16:25 Ответить
Дим, я понимаю, что непруха,
Но зачем пургу-то гнать -
Если ты однажды с дуба рухнул,
То уже решил что космонавт?
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15.07.2022 16:25 Ответить
ЛДНР зацветет буйным цветом
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15.07.2022 16:26 Ответить
как и цвел роскосмос...для нас это скорее хорошая новость)
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15.07.2022 16:27 Ответить
***** я подсталом ))
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15.07.2022 16:26 Ответить
это он как-то застрял в танке???
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15.07.2022 16:26 Ответить
Якщо не помиляюсь, він же і видав, що Венера - "ісконно рюськая територія". Шкода, що вони всі разом туди переселитись не змогли.
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15.07.2022 17:03 Ответить
лугандон теперь точно на луну улетит
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15.07.2022 16:26 Ответить
уголь будет поставлять для космических кораблей
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15.07.2022 16:28 Ответить
можно теперь лугандон называть деренбасс
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15.07.2022 16:28 Ответить
С понижением, рогоза. Куратор лугандонии - 100500 палево.
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15.07.2022 16:26 Ответить
уйло начал воевать "по настоящему" )))
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15.07.2022 16:26 Ответить
Після "Марсу" хоть бамбас:

"Дмитрий Рогозин осваивает марс" Семён Скрепецкий
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15.07.2022 16:27 Ответить
Розікрав роскосмос,тепер буде бабло з денеєра гребти.Так що все не так вже і погано. Вєрнай дарогай ідьоте,таварісчі.
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15.07.2022 16:27 Ответить
Это круче любого оруэлловского сюжета! Россия "оправдывает" войну и оккупацию Украины словами "юг и восток Украины не хотят жить под нацистами" и назначает куратором этих территорий настоящего нациста!
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15.07.2022 16:27 Ответить
забыл,как правильно называют этих пихающих руки в глубину по локоть...
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15.07.2022 16:28 Ответить
Ветеринар
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15.07.2022 16:29 Ответить
Фістінг. Тепер рогоза буде сквіртувати від даунбасят.
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15.07.2022 17:23 Ответить
Рогозін може стати х@@ тором дамбаса , так як Донбас - це Украіна !!
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15.07.2022 16:28 Ответить
Чудовий співромовник для Сівохи, до речі, хто знає, де воно?...
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15.07.2022 16:28 Ответить
Десь лежиь сівоха під лавкою , обісцяний по вуха 😂
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15.07.2022 16:30 Ответить
Спить на лавці, обісцяне.
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15.07.2022 17:24 Ответить
Побольше ********* поближе к пуйлу, царь сам себя уничтожит подбором свиты. А всю элиту со времен Ельцына подальше от Кремля, и думать там будет некому.
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15.07.2022 16:29 Ответить
Маск вздохнул с облегчением
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15.07.2022 16:29 Ответить
Такого курВатора Бамбас і потребує)))
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15.07.2022 16:29 Ответить
це добре Рогозін рукожоп ще той,все за що він береться все накривається мідним тазом..в добрий путь гівно собаче!!!!
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15.07.2022 16:34 Ответить
Как тєбє такоє, Ілон Маск?
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15.07.2022 16:35 Ответить
Космос розпиляв, там "ловить уже нечего". Тепер юуде пиляти металобрухт на окупованих територіях України. Аде це не надовго!
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15.07.2022 16:37 Ответить
пох вообще, что там кацарылые переставляют
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15.07.2022 16:38 Ответить
І ще про космонавтику: "МорЖи" з "Сільпо" продовжують дрочити на ідолів "савецкага космосу"?
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15.07.2022 16:39 Ответить
Так лизати дупу , як рогозін , треба пройти шлях від тупорилого фашиста до під@растичного рашиста .
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15.07.2022 16:41 Ответить
Отправьте туда Рогозина прямо в танке, чтобы по прибытию из люка вылезти не смог и там в танке и подох.
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15.07.2022 16:43 Ответить
О, дамбас - це космос: місячний пейзаж після рашистських обстрілів і прибульці. Нє, ну логічне призначення, ***...
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15.07.2022 16:43 Ответить
рогоZZин-антифашист. Неплохой оксюморон.
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15.07.2022 16:43 Ответить
"Вуйку, ви чули, рогозіну звеліли дамбас у космос відправити?" Вуйко (мрійливо): "Увесь?" (Вибачаюсь за баян - )
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15.07.2022 16:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=upwIyaICRgg https://www.youtube.com/watch?v=upwIyaICRgg

Путін:Я дам вам парабеллум
Рогозін:ААААААААААААААА!
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15.07.2022 16:51 Ответить
Це добре. На бамбасі теж все розвалить.
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15.07.2022 16:56 Ответить
Ракету "Ангара" - вже запустив. Нехай ще туди й ДНР запустить...
Буде куратором на святі "веселий коров'як".
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15.07.2022 16:58 Ответить
Интересно какой пост будет от Илона ,а потом какой пост гавнорогозина?))
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15.07.2022 17:00 Ответить
Is he going to be an "on-site" curator? If so, I look forward to "бавовна".
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15.07.2022 17:04 Ответить
Давай, Димка, ЛДНР распиши под хохлому как ты умеешь!!
Оправдай ожидания жителей Галактики!
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15.07.2022 17:13 Ответить
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15.07.2022 17:16 Ответить
Хто ж тепер дірки на МКСі буде Скотчем клеїти?
Ілан Маск не вміє...зостається дімон вєдмєдєв..типа денех нет но вы держитесь тама...
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15.07.2022 17:33 Ответить
Хайку!
Был "Росскосмос", ракеты летали.
Пришёл Рогозин - нет "росскосмоса",
Породила империя двух ублюдков,
И вот - туда пришёл Рогозин...
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15.07.2022 17:45 Ответить
Димка Рогозин ! А как же батуты ? А как же Илон Маск ? НАСА будет скучать без тебя !!!
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15.07.2022 17:59 Ответить
Исходя из вышенаписанного,хорошая новость,всё развалит и батут тоже.
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15.07.2022 18:01 Ответить
Путин назначил рогоZина главным по защите Донбасса от фашиZма. Русские, у вас с головой проблемы:

https://youtu.be/K7FUpOyEdHw?t=87 РогоZин кидает Zигу
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15.07.2022 17:59 Ответить
Збудеться мрія гебешного фашиста посидіти з орками в окопах Донбасу.
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15.07.2022 18:05 Ответить
Рогозин тупой как пробка и вороватый.Если его назначат куратором дамбаса это только ухудшит ситуацию там для рашки.
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15.07.2022 18:05 Ответить
І що тут поганого? Зокрема - для України?
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15.07.2022 18:24 Ответить
Главное чтобы HIMARS его достал!
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15.07.2022 18:39 Ответить
наконец-то в дыныры начнут завозить батуты, и логистика б\к перейдёт на другой качественный уровень.
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15.07.2022 19:17 Ответить
А на чому цей жиртрест возити? Він же в жодну мотолигу не влізе.
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15.07.2022 19:30 Ответить
как фото вставить

https://ibb.co/b5TJHSm
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15.07.2022 19:57 Ответить
Цей полудурок розаалює все, до чого дотягується
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16.07.2022 04:26 Ответить
 
 