Путін звільнив Рогозіна з "Роскосмосу". Він може стати куратором Донбасу
Очільник Кремля Володимир Путін звільнив Дмитра Рогозіна з посади голови "Роскосмосу". Він має перейти на роботу до адміністрації президента і може стати куратором Донбасу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TACC.
"Володимир Путін звільнив Дмитра Рогозіна з посади голови Роскосмосу", - сказано в повідомленні.
Найближчим часом він має перейти на роботу до адміністрації президента (АП) РФ. Про це повідомило видання "Медуза" з посиланням на три джерела, близькі до Кремля, а також на знайомого Рогозіна.
Посада, яку Рогозін обійме в АП, ще обговорюється. Одне із джерел "Медузи" зазначило, що зараз Рогозін - один із кандидатів на пост глави адміністрації президента замість Антона Вайно (інші кандидати "Медузі" невідомі).
Також, за словами співрозмовників "Медузи", розглядається варіант, за якого Дмитро Рогозін буде одним із кремлівських кураторів самопроголошених ДНР та ЛНР, а також зайнятих російськими військами територій України. У цьому випадку Рогозін отримає посаду помічника президента чи заступника керівника АП, посівши місце Дмитра Козака.
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"соединятесь" замість "объединяйтесь", це ж якась пахабщіна.
Але ця істота була такою упоротою з самого початку свого дорослого життя. Ще студентом став командиром "Особого Комсомольського Отряда" (ОКО), по суті "полиция нравов", проводив рейди, перевірки і зі своєю комсомольською бандою наводив жах на всі гуртожитки МДУ
Но зачем пургу-то гнать -
Если ты однажды с дуба рухнул,
То уже решил что космонавт?
"Дмитрий Рогозин осваивает марс" Семён Скрепецкий
Путін:Я дам вам парабеллум
Рогозін:ААААААААААААААА!
Буде куратором на святі "веселий коров'як".
Оправдай ожидания жителей Галактики!
Ілан Маск не вміє...зостається дімон вєдмєдєв..типа денех нет но вы держитесь тама...
Был "Росскосмос", ракеты летали.
Пришёл Рогозин - нет "росскосмоса",
Породила империя двух ублюдков,
И вот - туда пришёл Рогозин...
https://youtu.be/K7FUpOyEdHw?t=87 РогоZин кидает Zигу
https://ibb.co/b5TJHSm