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Путін звільнив Рогозіна з "Роскосмосу". Він може стати куратором Донбасу

рогозин

Очільник Кремля Володимир Путін звільнив Дмитра Рогозіна з посади голови "Роскосмосу". Він має перейти на роботу до адміністрації президента і може стати куратором Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TACC.

"Володимир Путін звільнив Дмитра Рогозіна з посади голови Роскосмосу", - сказано в повідомленні.

Найближчим часом він має перейти на роботу до адміністрації президента (АП) РФ. Про це повідомило видання "Медуза" з посиланням на три джерела, близькі до Кремля, а також на знайомого Рогозіна.

Посада, яку Рогозін обійме в АП, ще обговорюється. Одне із джерел "Медузи" зазначило, що зараз Рогозін - один із кандидатів на пост глави адміністрації президента замість Антона Вайно (інші кандидати "Медузі" невідомі).

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Також, за словами співрозмовників "Медузи", розглядається варіант, за якого Дмитро Рогозін буде одним із кремлівських кураторів самопроголошених ДНР та ЛНР, а також зайнятих російськими військами територій України. У цьому випадку Рогозін отримає посаду помічника президента чи заступника керівника АП, посівши місце Дмитра Козака.

Автор: 

путін володимир (23773) Рогозін Дмитро (129) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+41
Кого-кого "денацифицируют"...???

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15.07.2022 16:19
+40
Пи.да "ЛДНР".
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15.07.2022 16:18
+33
Борец с нацизмом назначил нациста руководить Домбасом)))
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15.07.2022 16:21
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Пи.да "ЛДНР".
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15.07.2022 16:18 Відповісти
пульньот ДыНыРу в космос
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15.07.2022 17:26 Відповісти
Ага! Судячи по тому ЩО він зробив з "Роскосмосом" - на Донбасі й вугілля щезне!
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15.07.2022 18:13 Відповісти
до кобзоа хоче
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15.07.2022 16:18 Відповісти
Ха ***** тасует меченные картишки замусоленные Рогозин дебил врожденный завалил все 8 лет тему ОРЛДО тем самым посылая его повторно чтобы было чью бошку под топор покласть и обвинить в провале спецоперации...
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15.07.2022 16:40 Відповісти
Ну... якщо рогАзін буде там керувати як роZZкоспосом тоді я спАкоєн...
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15.07.2022 16:19 Відповісти
Кого-кого "денацифицируют"...???

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15.07.2022 16:19 Відповісти
Воно з молоду в "Рузьких маршах" брало участь і зігу кидало. Мразота фашистська!
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15.07.2022 17:19 Відповісти
ZZ zараz по всій рашці
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15.07.2022 17:28 Відповісти
А що там це неписьменне накарябало
"соединятесь" замість "объединяйтесь", це ж якась пахабщіна.
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15.07.2022 17:39 Відповісти
Те, що воно неписьменне, це одна і не найважливіша його риса. Як випускник журфаку (спеціалізація міжнародна журналістика) став доктором технічних наук та директором Роскосмосу, питати не будемо. Це Росія, Країна Чудес, у ній все можливе.
Але ця істота була такою упоротою з самого початку свого дорослого життя. Ще студентом став командиром "Особого Комсомольського Отряда" (ОКО), по суті "полиция нравов", проводив рейди, перевірки і зі своєю комсомольською бандою наводив жах на всі гуртожитки МДУ
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15.07.2022 17:56 Відповісти
Борец с нацизмом назначил нациста руководить Домбасом)))
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15.07.2022 16:21 Відповісти
Він зможе робити і те, і те, коли Himars відправлять його в космос.
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15.07.2022 16:21 Відповісти
Космос видихнув з полегшенням...
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15.07.2022 16:21 Відповісти
Як і Роскосмос.
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15.07.2022 16:23 Відповісти
пихуй на роскосмяс
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15.07.2022 16:27 Відповісти
Рогозин этого не переживет, где теперь бабло пилить
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15.07.2022 16:21 Відповісти
Саме там "бабло" і "пиляється" Колишній однокурсник (що пройшов дві Чеченські) розказував що крали там генерали - безпардонно Під кінець другої війни доходило до того що матеріальні цінності "везли" в Чечню тільки на папері А насправді продавали прямо зі складів та заводів зовсім у іншому напрямку
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15.07.2022 18:18 Відповісти
Запихните его в танк и на передовую, к джавелинам. Он же мечтал!
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15.07.2022 16:23 Відповісти
він вже колись заліз в танк шо потім не могли витягнути
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15.07.2022 16:47 Відповісти
Отже, природжений танкіст. Нехай там і живе. Але не довго.
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15.07.2022 18:30 Відповісти
Якщо назначить цього ідіота головним по Даунбасу, то нам це тільки на руку))
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15.07.2022 16:23 Відповісти
Вірно, кандидати все дурніші і дурніші.
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15.07.2022 16:41 Відповісти
Та куди там. Ідеальна заміна самому У-валізу-серущому.
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15.07.2022 17:00 Відповісти
Хтось же має командувати данбаським космодесантом.
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15.07.2022 17:15 Відповісти
ну якщо він данбасс буде розвивати як росскосмос то їм точно пи--да-
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15.07.2022 16:23 Відповісти
Не вышло из меня миллионера,переквалифицируюсь в управдома
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15.07.2022 16:23 Відповісти
Схвальна новина. Він впорається на новій посаді! Як і в Роскосмосі!
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15.07.2022 16:25 Відповісти
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15.07.2022 16:25 Відповісти
Придётся парашникам окопы в Донбассе расширять:
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15.07.2022 16:25 Відповісти
Дим, я понимаю, что непруха,
Но зачем пургу-то гнать -
Если ты однажды с дуба рухнул,
То уже решил что космонавт?
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15.07.2022 16:25 Відповісти
ЛДНР зацветет буйным цветом
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15.07.2022 16:26 Відповісти
как и цвел роскосмос...для нас это скорее хорошая новость)
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15.07.2022 16:27 Відповісти
***** я подсталом ))
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15.07.2022 16:26 Відповісти
это он как-то застрял в танке???
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15.07.2022 16:26 Відповісти
Якщо не помиляюсь, він же і видав, що Венера - "ісконно рюськая територія". Шкода, що вони всі разом туди переселитись не змогли.
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15.07.2022 17:03 Відповісти
лугандон теперь точно на луну улетит
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15.07.2022 16:26 Відповісти
уголь будет поставлять для космических кораблей
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15.07.2022 16:28 Відповісти
можно теперь лугандон называть деренбасс
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15.07.2022 16:28 Відповісти
С понижением, рогоза. Куратор лугандонии - 100500 палево.
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15.07.2022 16:26 Відповісти
уйло начал воевать "по настоящему" )))
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15.07.2022 16:26 Відповісти
Після "Марсу" хоть бамбас:

"Дмитрий Рогозин осваивает марс" Семён Скрепецкий
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15.07.2022 16:27 Відповісти
Розікрав роскосмос,тепер буде бабло з денеєра гребти.Так що все не так вже і погано. Вєрнай дарогай ідьоте,таварісчі.
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15.07.2022 16:27 Відповісти
Это круче любого оруэлловского сюжета! Россия "оправдывает" войну и оккупацию Украины словами "юг и восток Украины не хотят жить под нацистами" и назначает куратором этих территорий настоящего нациста!
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15.07.2022 16:27 Відповісти
забыл,как правильно называют этих пихающих руки в глубину по локоть...
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15.07.2022 16:28 Відповісти
Ветеринар
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15.07.2022 16:29 Відповісти
Фістінг. Тепер рогоза буде сквіртувати від даунбасят.
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15.07.2022 17:23 Відповісти
Рогозін може стати х@@ тором дамбаса , так як Донбас - це Украіна !!
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15.07.2022 16:28 Відповісти
Чудовий співромовник для Сівохи, до речі, хто знає, де воно?...
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15.07.2022 16:28 Відповісти
Десь лежиь сівоха під лавкою , обісцяний по вуха 😂
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15.07.2022 16:30 Відповісти
Спить на лавці, обісцяне.
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15.07.2022 17:24 Відповісти
Побольше ********* поближе к пуйлу, царь сам себя уничтожит подбором свиты. А всю элиту со времен Ельцына подальше от Кремля, и думать там будет некому.
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15.07.2022 16:29 Відповісти
Маск вздохнул с облегчением
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15.07.2022 16:29 Відповісти
Такого курВатора Бамбас і потребує)))
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15.07.2022 16:29 Відповісти
це добре Рогозін рукожоп ще той,все за що він береться все накривається мідним тазом..в добрий путь гівно собаче!!!!
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15.07.2022 16:34 Відповісти
Как тєбє такоє, Ілон Маск?
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15.07.2022 16:35 Відповісти
Космос розпиляв, там "ловить уже нечего". Тепер юуде пиляти металобрухт на окупованих територіях України. Аде це не надовго!
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15.07.2022 16:37 Відповісти
пох вообще, что там кацарылые переставляют
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15.07.2022 16:38 Відповісти
І ще про космонавтику: "МорЖи" з "Сільпо" продовжують дрочити на ідолів "савецкага космосу"?
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15.07.2022 16:39 Відповісти
Так лизати дупу , як рогозін , треба пройти шлях від тупорилого фашиста до під@растичного рашиста .
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15.07.2022 16:41 Відповісти
Отправьте туда Рогозина прямо в танке, чтобы по прибытию из люка вылезти не смог и там в танке и подох.
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15.07.2022 16:43 Відповісти
О, дамбас - це космос: місячний пейзаж після рашистських обстрілів і прибульці. Нє, ну логічне призначення, ***...
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15.07.2022 16:43 Відповісти
рогоZZин-антифашист. Неплохой оксюморон.
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15.07.2022 16:43 Відповісти
"Вуйку, ви чули, рогозіну звеліли дамбас у космос відправити?" Вуйко (мрійливо): "Увесь?" (Вибачаюсь за баян - )
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15.07.2022 16:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=upwIyaICRgg https://www.youtube.com/watch?v=upwIyaICRgg

Путін:Я дам вам парабеллум
Рогозін:ААААААААААААААА!
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15.07.2022 16:51 Відповісти
Це добре. На бамбасі теж все розвалить.
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15.07.2022 16:56 Відповісти
Ракету "Ангара" - вже запустив. Нехай ще туди й ДНР запустить...
Буде куратором на святі "веселий коров'як".
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15.07.2022 16:58 Відповісти
Интересно какой пост будет от Илона ,а потом какой пост гавнорогозина?))
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15.07.2022 17:00 Відповісти
Is he going to be an "on-site" curator? If so, I look forward to "бавовна".
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15.07.2022 17:04 Відповісти
Давай, Димка, ЛДНР распиши под хохлому как ты умеешь!!
Оправдай ожидания жителей Галактики!
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15.07.2022 17:13 Відповісти
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15.07.2022 17:16 Відповісти
Хто ж тепер дірки на МКСі буде Скотчем клеїти?
Ілан Маск не вміє...зостається дімон вєдмєдєв..типа денех нет но вы держитесь тама...
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15.07.2022 17:33 Відповісти
Хайку!
Был "Росскосмос", ракеты летали.
Пришёл Рогозин - нет "росскосмоса",
Породила империя двух ублюдков,
И вот - туда пришёл Рогозин...
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15.07.2022 17:45 Відповісти
Димка Рогозин ! А как же батуты ? А как же Илон Маск ? НАСА будет скучать без тебя !!!
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15.07.2022 17:59 Відповісти
Исходя из вышенаписанного,хорошая новость,всё развалит и батут тоже.
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15.07.2022 18:01 Відповісти
Путин назначил рогоZина главным по защите Донбасса от фашиZма. Русские, у вас с головой проблемы:

https://youtu.be/K7FUpOyEdHw?t=87 РогоZин кидает Zигу
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15.07.2022 17:59 Відповісти
Збудеться мрія гебешного фашиста посидіти з орками в окопах Донбасу.
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15.07.2022 18:05 Відповісти
Рогозин тупой как пробка и вороватый.Если его назначат куратором дамбаса это только ухудшит ситуацию там для рашки.
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15.07.2022 18:05 Відповісти
І що тут поганого? Зокрема - для України?
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15.07.2022 18:24 Відповісти
Главное чтобы HIMARS его достал!
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15.07.2022 18:39 Відповісти
наконец-то в дыныры начнут завозить батуты, и логистика б\к перейдёт на другой качественный уровень.
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15.07.2022 19:17 Відповісти
А на чому цей жиртрест возити? Він же в жодну мотолигу не влізе.
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15.07.2022 19:30 Відповісти
как фото вставить

https://ibb.co/b5TJHSm
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15.07.2022 19:57 Відповісти
Цей полудурок розаалює все, до чого дотягується
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16.07.2022 04:26 Відповісти
 
 