Путін звільнив Рогозіна з "Роскосмосу". Він може стати куратором Донбасу

Очільник Кремля Володимир Путін звільнив Дмитра Рогозіна з посади голови "Роскосмосу". Він має перейти на роботу до адміністрації президента і може стати куратором Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TACC.

"Володимир Путін звільнив Дмитра Рогозіна з посади голови Роскосмосу", - сказано в повідомленні.

Найближчим часом він має перейти на роботу до адміністрації президента (АП) РФ. Про це повідомило видання "Медуза" з посиланням на три джерела, близькі до Кремля, а також на знайомого Рогозіна.

Посада, яку Рогозін обійме в АП, ще обговорюється. Одне із джерел "Медузи" зазначило, що зараз Рогозін - один із кандидатів на пост глави адміністрації президента замість Антона Вайно (інші кандидати "Медузі" невідомі).

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Також, за словами співрозмовників "Медузи", розглядається варіант, за якого Дмитро Рогозін буде одним із кремлівських кураторів самопроголошених ДНР та ЛНР, а також зайнятих російськими військами територій України. У цьому випадку Рогозін отримає посаду помічника президента чи заступника керівника АП, посівши місце Дмитра Козака.