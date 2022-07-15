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Новости Война
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HIMARS уничтожили уже более 30 логистических объектов российских оккупантов, - Минобороны

himars

Системы залпового огня HIMARS уже уничтожили более 30 логистических объектов российских войск.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Собственно, что сейчас активно делается (уничтожается логистика оккупантов. – Ред.). Знаменитые Himars, которые сегодня прекрасно работают на передовой. За последние недели уничтожены более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего, например, сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снижен", - рассказал он.

По словам Мотузяника, сейчас ВСУ все еще нуждаются в дальнобойной артиллерии, позволяющей уничтожать логистику войск РФ.

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Мотузяник Александр (483) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+16
кацапів потрібно знищувати знищувати і знищувати
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15.07.2022 16:35
+10
А я сейчас вам покажу, откуда на Херсон нужно готовить нападение
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15.07.2022 16:36
+9
А не вести з ними переговори!!!
А то знову піднімають голові переговорники!
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15.07.2022 16:38
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кацапів потрібно знищувати знищувати і знищувати
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15.07.2022 16:35 Ответить
А не вести з ними переговори!!!
А то знову піднімають голові переговорники!
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15.07.2022 16:38 Ответить
Маловато будет, билет на тот свет должен получать каждый второй
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15.07.2022 16:36 Ответить
На жаль нема знищень залізничних вузлів та автошляхів!!)))
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15.07.2022 18:00 Ответить
А я сейчас вам покажу, откуда на Херсон нужно готовить нападение
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15.07.2022 16:36 Ответить
четыре позиции, я сейчас показал карту
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15.07.2022 16:38 Ответить
тогда и они мосты через Днепр снесу
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15.07.2022 16:47 Ответить
а до сих пор почему не снесли?
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15.07.2022 17:01 Ответить
ХІМЕРАМ-респект.Не зупиняйтесь...
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15.07.2022 16:42 Ответить
Україна зобов'язалася не застосовувати американські реактивні системи залпового вогню HIMARS для цілей на території Російської Федерації. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС, яке було опубліковано у п'ятницю, 15 липня.

Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об'єктах на території Російської Федерації. Ми скрізь це продемонстрували, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги - керівника Пентагону, - що ми використовуватимемо американську зброю для стримування ворога деокупації тимчасово окупованих земель лише на території України", - сказав Резніков.
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15.07.2022 16:42 Ответить
Ну и. Русня говорит, что такой вот Мотузяник опять отводит войска на Донбассе.
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15.07.2022 16:44 Ответить
Вже і Хімерси дали,а ні оного міста від окупації не звільнили.Знов чогось не хвата...
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15.07.2022 16:57 Ответить
Потрібен ви. Ви знаєте, вмієте, можете це зробити. Віримо в вас. Вам всього вистачить. Вперед. Це дуже легко.... Звільняти не здавати. Це інші жертви. Хімери окупантів не виженуть. Це робить піхота з бронетехнікою і артилерія. А сидіти і строчити кулеметні черги зі слів про те, що чогось не хвата, не звільняє міста.
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15.07.2022 17:05 Ответить
Хорошо, но это должен быть непрерывный процесс.
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15.07.2022 17:01 Ответить
Добрі новини. Тільки не зупиняйтесь на досягнутому.Кацапія повинна бути знищена.
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15.07.2022 17:05 Ответить
ЭТА НОВОСТЬ КАК леденец малышу, а в реальности донецкая и луганская обл уже под паРашей.
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15.07.2022 17:27 Ответить
В реальності ти б карту відкрив спочатку
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15.07.2022 17:39 Ответить
В кожного своя реальність
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15.07.2022 17:46 Ответить
Чому про це звітує міноборони? Вони ж господарюючий наразі суб'єкт з забезпечення жтєдіяльності ЗСУ! Яке їм діло до Генштабу і Головно Командуючого ЗСУ? ...Хайп на чужому....
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15.07.2022 17:59 Ответить
Об'єкти вже не цікаві. То статистика для міноборони. Чекаємо термінового звільнення хоча б Херсонщини. Та хоч що небудь звільніть...
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15.07.2022 18:05 Ответить
 
 