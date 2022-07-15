HIMARS уничтожили уже более 30 логистических объектов российских оккупантов, - Минобороны
Системы залпового огня HIMARS уже уничтожили более 30 логистических объектов российских войск.
Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Собственно, что сейчас активно делается (уничтожается логистика оккупантов. – Ред.). Знаменитые Himars, которые сегодня прекрасно работают на передовой. За последние недели уничтожены более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего, например, сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снижен", - рассказал он.
По словам Мотузяника, сейчас ВСУ все еще нуждаются в дальнобойной артиллерии, позволяющей уничтожать логистику войск РФ.
Топ комментарии
+16 stavr
показать весь комментарий15.07.2022 16:35
+10 Alex Dev #442192
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+9 Остап Покотило
показать весь комментарий15.07.2022 16:38
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А то знову піднімають голові переговорники!
Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об'єктах на території Російської Федерації. Ми скрізь це продемонстрували, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги - керівника Пентагону, - що ми використовуватимемо американську зброю для стримування ворога деокупації тимчасово окупованих земель лише на території України", - сказав Резніков.