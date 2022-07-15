HIMARS уничтожили уже более 30 логистических объектов российских оккупантов, - Минобороны

Системы залпового огня HIMARS уже уничтожили более 30 логистических объектов российских войск.

Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Собственно, что сейчас активно делается (уничтожается логистика оккупантов. – Ред.). Знаменитые Himars, которые сегодня прекрасно работают на передовой. За последние недели уничтожены более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего, например, сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снижен", - рассказал он.

По словам Мотузяника, сейчас ВСУ все еще нуждаются в дальнобойной артиллерии, позволяющей уничтожать логистику войск РФ.

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