HIMARS знищили вже понад 30 логістичних об'єктів російських окупантів, - Міноборони

Cистеми залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних об'єктів російських військ.

Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Власне, що зараз активно робиться (знищується логістика окупантів. - Ред.). Славнозвісні Himars, які сьогодні прекрасно працюють на передовій. За останні тижні знищені більше 30 логістичних воєнних об'єктів противника, через що, наприклад, зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено", - розповів він.

За словами Мотузяника, наразі ЗСУ все ще потребують далекобійної артилерії, яка дозволяє знищувати логістику військ РФ.

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