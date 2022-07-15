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Новини Війна
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HIMARS знищили вже понад 30 логістичних об'єктів російських окупантів, - Міноборони

himars

Cистеми залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних об'єктів російських військ.

Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Власне, що зараз активно робиться (знищується логістика окупантів. - Ред.). Славнозвісні Himars, які сьогодні прекрасно працюють на передовій. За останні тижні знищені більше 30 логістичних воєнних об'єктів противника, через що, наприклад, зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено", - розповів він.

За словами Мотузяника, наразі ЗСУ все ще потребують далекобійної артилерії, яка дозволяє знищувати логістику військ РФ.

Також дивіться: Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по території Росії, - Резніков. ВIДЕО

Автор: 

Мотузяник Олександр (349) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+16
кацапів потрібно знищувати знищувати і знищувати
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15.07.2022 16:35
+10
А я сейчас вам покажу, откуда на Херсон нужно готовить нападение
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15.07.2022 16:36
+9
А не вести з ними переговори!!!
А то знову піднімають голові переговорники!
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15.07.2022 16:38
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кацапів потрібно знищувати знищувати і знищувати
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15.07.2022 16:35 Відповісти
А не вести з ними переговори!!!
А то знову піднімають голові переговорники!
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15.07.2022 16:38 Відповісти
Маловато будет, билет на тот свет должен получать каждый второй
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15.07.2022 16:36 Відповісти
На жаль нема знищень залізничних вузлів та автошляхів!!)))
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15.07.2022 18:00 Відповісти
А я сейчас вам покажу, откуда на Херсон нужно готовить нападение
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15.07.2022 16:36 Відповісти
четыре позиции, я сейчас показал карту
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15.07.2022 16:38 Відповісти
тогда и они мосты через Днепр снесу
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15.07.2022 16:47 Відповісти
а до сих пор почему не снесли?
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15.07.2022 17:01 Відповісти
ХІМЕРАМ-респект.Не зупиняйтесь...
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15.07.2022 16:42 Відповісти
Україна зобов'язалася не застосовувати американські реактивні системи залпового вогню HIMARS для цілей на території Російської Федерації. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС, яке було опубліковано у п'ятницю, 15 липня.

Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об'єктах на території Російської Федерації. Ми скрізь це продемонстрували, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги - керівника Пентагону, - що ми використовуватимемо американську зброю для стримування ворога деокупації тимчасово окупованих земель лише на території України", - сказав Резніков.
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15.07.2022 16:42 Відповісти
Ну и. Русня говорит, что такой вот Мотузяник опять отводит войска на Донбассе.
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15.07.2022 16:44 Відповісти
Вже і Хімерси дали,а ні оного міста від окупації не звільнили.Знов чогось не хвата...
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15.07.2022 16:57 Відповісти
Потрібен ви. Ви знаєте, вмієте, можете це зробити. Віримо в вас. Вам всього вистачить. Вперед. Це дуже легко.... Звільняти не здавати. Це інші жертви. Хімери окупантів не виженуть. Це робить піхота з бронетехнікою і артилерія. А сидіти і строчити кулеметні черги зі слів про те, що чогось не хвата, не звільняє міста.
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15.07.2022 17:05 Відповісти
Хорошо, но это должен быть непрерывный процесс.
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15.07.2022 17:01 Відповісти
Добрі новини. Тільки не зупиняйтесь на досягнутому.Кацапія повинна бути знищена.
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15.07.2022 17:05 Відповісти
ЭТА НОВОСТЬ КАК леденец малышу, а в реальности донецкая и луганская обл уже под паРашей.
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15.07.2022 17:27 Відповісти
В реальності ти б карту відкрив спочатку
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15.07.2022 17:39 Відповісти
В кожного своя реальність
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15.07.2022 17:46 Відповісти
Чому про це звітує міноборони? Вони ж господарюючий наразі суб'єкт з забезпечення жтєдіяльності ЗСУ! Яке їм діло до Генштабу і Головно Командуючого ЗСУ? ...Хайп на чужому....
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15.07.2022 17:59 Відповісти
Об'єкти вже не цікаві. То статистика для міноборони. Чекаємо термінового звільнення хоча б Херсонщини. Та хоч що небудь звільніть...
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15.07.2022 18:05 Відповісти
 
 