HIMARS знищили вже понад 30 логістичних об'єктів російських окупантів, - Міноборони
Cистеми залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних об'єктів російських військ.
Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Власне, що зараз активно робиться (знищується логістика окупантів. - Ред.). Славнозвісні Himars, які сьогодні прекрасно працюють на передовій. За останні тижні знищені більше 30 логістичних воєнних об'єктів противника, через що, наприклад, зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено", - розповів він.
За словами Мотузяника, наразі ЗСУ все ще потребують далекобійної артилерії, яка дозволяє знищувати логістику військ РФ.
Топ коментарі
+16 stavr
показати весь коментар15.07.2022 16:35
+10 Alex Dev #442192
показати весь коментар15.07.2022 16:36
+9 Остап Покотило
показати весь коментар15.07.2022 16:38
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А то знову піднімають голові переговорники!
Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об'єктах на території Російської Федерації. Ми скрізь це продемонстрували, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги - керівника Пентагону, - що ми використовуватимемо американську зброю для стримування ворога деокупації тимчасово окупованих земель лише на території України", - сказав Резніков.