Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по території Росії, - Резніков. ВIДЕО

Україна зобов'язалася не використовувати високоточну американську зброю, включно з HIMARS, по об'єктах на території Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю BBC News Україна.

"Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об'єктах на території Російської Федерації. Ми всюди це засвідчили, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги - керівника Пентагону, - що ми будемо використовувати американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель тільки на території України", - сказав Резніков.

За словами міністра, глава Пентагону Ллойд Остін також поцікавився, чи буде Київ застосовувати цю зброю по окупованому Криму.

"Я сказав, що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він мені відповів: ми тебе зрозуміли", - розповів очільник Міноборони.

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