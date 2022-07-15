Украина обязалась не применять HIMARS по территории России, - Резников. ВИДЕО
Украина обязалась не применять высокоточное американское оружие, включая HIMARS, по объектам на территории Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC News Украина.
"Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы повсюду это засвидетельствовали, даже я персонально сделал это письмом на имя моего коллеги - руководителя Пентагона, - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины", - сказал Резников.
По словам министра, глава Пентагона Ллойд Остин также поинтересовался, будет ли Киев применять это оружие по оккупированному Крыму.
"Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он мне ответил: мы тебя поняли", - рассказал глава Минобороны.
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У рашистів повністю руки вільні, а у нас виявляється зв'язані( Як наші зможуть воювати проти рашистів використовуючи ефективно західну зброю, а ніяк, бо в окупантів інфраструктура буде ціла, а в нас все в друзки. Ніякі санкції все одно не руйнують так економіку, як війна. Тому санкціями і бойовими діями виключно на території України війну не виграти, але я можу помилятися. Я просто не уявляю, як це має відбуватися, якщо рашистів відігнати за межі міжнародновизнаних кордонів і вони враз припинять стріляти по нам, абсурд(
Як же задовбали ці американські ліберали. За що не візьмуться - все розвалять.
хі-хі
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таганрог теж український)
Бажаю, щоб вони забули про школи, садочки, тц, кінотеатри і все інше
Те пекло, яке вони влаштували в Україні, нехай повернеться до них в десятки тисяч раз більше.
Якщо є можливість ,хлопці, "дайте им огня".
Що це за ******** :" не можна".
А їм можна вбивати наших дітей? Скільки ще потрібно смертей, щоб почати відповідати? Суки.
Як же заї..ала ця влада.
"Таваріщ сталін, вот вам ленд-ліз, толька ви не іспользуйтє єво протів нємцев, ок?"
От чесно пречесно, вже навіть і не знаю, кого більше хочется в'*****, орків чи ******* лицемірний колективний **** захід.
Вільху просрали "плісняві"
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Самохідна артилерійська установка "Богдана" 155 "натівського" калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці секретар РНБО України 2014-2019 років Олександр Турчинов, який перебуває на південному-сході в лавах ЗСУ.
За його словами, попри перспективність, вже влітку 2019 року проект був зупинений, "фінансування анульоване, а випробування заблоковані".
"В результаті, російське вторгнення в лютому 2022 року ми зустріли лише з одним зразком "Богдани", яка здатна ефективно знищувати ворога "натівськими" снарядами на відстані понад 40 кілометрів, а за своїми характеристиками не поступається іноземним зразкам", - сказав Турчинов, зазначивши, що сьогодні саме за ефективне знищення ворога на українському острові Зміїний Головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний подякував розробникам "Богдани
Джерело: https://censor.net/ua/v3351331
Или знай куда может также случайно прилететь от пьяных ватников.
А они знают наверняка - прилетит !
Бо ирмак не велит величайшему куячить по рашке.
А проверить мы это не можем.
По крайней мере от америкосов я таких официальных заяв не встречал.
Чим нам знищувати склади рф, військомати рф, казарми рф, заводи рф, навчальні заклади рф, логістичні центри рф?
АЛЕ, ТІЛЬКИ АМЕРИКАНСЬКІ !!!!!! БРИТАНЦІ НІЧОГО ТАКОГО НЕ ВИМОГАЮТЬ...
Є ДУМКИ - ЧОГО САМЕ ТАК?
Чому б не вгатити по Джанкою і не обов'язково в багатоповерхівки, там військових частин одна на одній...
Снаряди до гармат 122, 152мм, патрони до стрілецької зброї?
Міни до мінометів?
Поакваторії Чорногоморя звідки ******** міста і мирних громадян тиакож можна, по Кримсбким бузтаи де ховають ракатоносці також можна. По Курську Белгороду, Тагнрогу, Воронежу Ростову також бо це анексовані території України - ця лінія взагалі є сірою зоною влна була захоплена комуняками разом з китайцями.
Тепер Захід виявляючи "гуманність" заборонив Україні наносити контрудари по території кацапстану, тим самим дав гарантії *******, що він може вбивати українців без ризику для кацапів. Саме тому в мордорі https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/12/7357766/ 57% опитаних вважають, що війну треба продовжувати .
З чого Ви взяли що Захід "заборонив"?
Не пишіть маячню, кроти з ОПи та зрадники заборонити намагаються .
Есть же в раше ,смертельно больные,желающие оставить семье деньги,должники(едут же за деньги воевать), и тд
А завтра рефередум на Запоріжжі та Херсонщині і кому цей мотлах буде потрібен.