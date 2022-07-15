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Украина обязалась не применять HIMARS по территории России, - Резников. ВИДЕО

Украина обязалась не применять высокоточное американское оружие, включая HIMARS, по объектам на территории Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC News Украина.

"Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы повсюду это засвидетельствовали, даже я персонально сделал это письмом на имя моего коллеги - руководителя Пентагона, - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины", - сказал Резников.

По словам министра, глава Пентагона Ллойд Остин также поинтересовался, будет ли Киев применять это оружие по оккупированному Крыму.

"Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он мне ответил: мы тебя поняли", - рассказал глава Минобороны.

Также читайте: Запад предоставит ракеты для HIMARS, которые способны бить на 300 км, - Резников

Автор: 

обязательства (12) Украина (44943) Резников Алексей (1170) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+61
Крим - це Україна!
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15.07.2022 15:39
+36
Є бать!
Це після Києва, Харкова, Миколаївна, Одеси, Краматорська, Часового Яру, Вінниці і ще десятків-десятків міст і сіл?
Навіть по військових об'єктах скаженої русні нє?
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15.07.2022 15:41
+34
Ніхто не поважає ссикунів
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15.07.2022 15:41
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Страница 2 из 2
ЗСУ не те що по рашці, вони і по Криму не будуть стріляти, бо Єрмак пообіцяв останнє.
У рашистів повністю руки вільні, а у нас виявляється зв'язані( Як наші зможуть воювати проти рашистів використовуючи ефективно західну зброю, а ніяк, бо в окупантів інфраструктура буде ціла, а в нас все в друзки. Ніякі санкції все одно не руйнують так економіку, як війна. Тому санкціями і бойовими діями виключно на території України війну не виграти, але я можу помилятися. Я просто не уявляю, як це має відбуватися, якщо рашистів відігнати за межі міжнародновизнаних кордонів і вони враз припинять стріляти по нам, абсурд(
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15.07.2022 16:19 Ответить
на заході сподіваються на хоч якийсь внутрішній конфлікт на росії в проміжку кількох років але нам неварто на це сподіватися,як витягнути затяжну війну на роки?що б перемогти потрібно і свою зброю робити та мати довіру до влади а що з того є?
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15.07.2022 23:05 Ответить
Те стадо припинить біснуватися лише,коли їх *********** в їх лігвах!!! Й історія,теж каже,про це. Тільки,коли максва розбігатиметься,з'явитьсч шанс на перемогу. Все інше- марні сподіванки
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16.07.2022 00:05 Ответить
А вони, згідно з "офіційної історії" ще физди ніколи не отримували... Вони "непереможні" й досі, бо ще "нічого не починали", зважаючи на 37 тисяч молодих чоловіків, які могли б побудувати купу шкіл, дитсадків та лікарень... Я вже мовчу про устрій власних домівок... Але їм те все не потрібне.
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16.07.2022 00:11 Ответить
мудак сраний. Тоді нафіга це все? розтягнути задоволення любителям спостерігати в реаліті-шоу убивства людей?
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15.07.2022 16:22 Ответить
Фіг з ним. Випалюватимемо ****** з наших терен,а завтрашній день при біснуватості кацапні дасть зелене світло по базах терит.загарбників. Однозначно бульбаші рипнуться,й кр.сцикло полізе плюватися на 5у статтю. Й Байден під питанням
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16.07.2022 00:13 Ответить
А коли патрони постачали, часом не давали розписки цілити тільки по ногах орків?
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15.07.2022 16:24 Ответить
Та,таке:- цілимо поногах,зненацька яйця відстрелили...,то війна
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16.07.2022 00:15 Ответить
Вопрос интересный, а Крым по версии расии, ихний .
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15.07.2022 16:26 Ответить
а что ж тогда в белгороде
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15.07.2022 16:28 Ответить
Україна)
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15.07.2022 16:42 Ответить
Стрілять по росії ніззя. Санкції росія обходить через китай та індію.

Як же задовбали ці американські ліберали. За що не візьмуться - все розвалять.
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15.07.2022 16:29 Ответить
Американцы в очередной раз макнули глупых украинцев мордой в навоз - оружие надо было иметь свое.
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15.07.2022 16:29 Ответить
кадры решают все, в данном случае в минус
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15.07.2022 16:31 Ответить
Треба було примітку зробити: "Якщо московія не буде обстрілювати і бомбити українську територію зі своєї території"
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15.07.2022 16:32 Ответить
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15.07.2022 22:24 Ответить
Карта териториї України для Рєзнікова, якщо він не знає
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15.07.2022 22:25 Ответить
Треба трохи зачекати, поки Південь України стане Росією, десь до кінця року, чи не правда , панове?
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15.07.2022 16:33 Ответить
Це краще усіх знає Єрмак.
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15.07.2022 18:58 Ответить
это какойто п@здец кацапы разрушают города, убивают женщин, детей и стариков, бомбят ротдома, больницы и школы, а по ним ответить нельзя, что это за вийна таккая? как ты резников войну выиграть собрался?
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15.07.2022 16:36 Ответить
Ета спєцапірація!
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15.07.2022 16:38 Ответить
Жертва гвалтування може тільки розслабитися і отримувати задоволення
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15.07.2022 16:45 Ответить
Тому що свою зброю треба була виробляти і тоді ніхто би не вказував бомбuтu ********** чu ні , і як і чuм бомбuтu .
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16.07.2022 07:52 Ответить
Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об'єктах на території Російської Федерації. Ми всюди це засвідчили, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги - керівника Пентагону, - що ми будемо використовувати американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель тільки на території України", - сказав Резніков. Джерело: Пішла ти на х*р Зе влада
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15.07.2022 16:40 Ответить
крим це Україна )
хі-хі
----------------------------------------------
таганрог теж український)
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15.07.2022 16:40 Ответить
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15.07.2022 16:40 Ответить
то о пользе презерватива в аптечке...
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15.07.2022 16:42 Ответить
А чи знає Рєзніков, що Крим то УКраїна? Щось досить невпевнено в'якає.
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15.07.2022 17:27 Ответить
для людини обтяженої всією повнотою інформації, котра є обов'язковою для міністра оборони, впевненость означає дещо інше, ніж для нас з вами, коли він скаже, що ми впевнені, що маємо технічні можливості для знищення керченського мосту, він вже буде палати та руйнуватись від попадання трьох ракет,та на підльоті буде ще п'яток...
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15.07.2022 17:47 Ответить
Моє бажання, щоб Росія горіла у пеклі. Всі. Хочу щоб вони хватали своїх дітей і кожні півгодини бігали у бомбосховища і вилізавши шукали під обломками своїх рідних. Щоб у кожному місті вони навіть боялися підходити до вікна від гучних вибухів.
Бажаю, щоб вони забули про школи, садочки, тц, кінотеатри і все інше
Те пекло, яке вони влаштували в Україні, нехай повернеться до них в десятки тисяч раз більше.
Якщо є можливість ,хлопці, "дайте им огня".
Що це за ******** :" не можна".
А їм можна вбивати наших дітей? Скільки ще потрібно смертей, щоб почати відповідати? Суки.
Як же заї..ала ця влада.
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15.07.2022 16:45 Ответить
Ви праві , і ця Влада заїпала і європейські країни з Америкою , які не дозволяють Україні бомбити Росію з їх тяжкої зброї.
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16.07.2022 07:55 Ответить
Да, да, канєшна, не будем. Вы главное дайте )))
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15.07.2022 16:49 Ответить
Вот именно.
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15.07.2022 17:20 Ответить
Краби і Богдани стрілятимуть по аеродромах касапів. Мо', ще й Гром і Вільха підтягнуться... якщо довиготовлять. А то й Байрактари...
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15.07.2022 16:53 Ответить
Уроди, *****.
"Таваріщ сталін, вот вам ленд-ліз, толька ви не іспользуйтє єво протів нємцев, ок?"

От чесно пречесно, вже навіть і не знаю, кого більше хочется в'*****, орків чи ******* лицемірний колективний **** захід.
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15.07.2022 16:57 Ответить
Чого ти матюкаєшся? В Зеленського є ОТРК "Грім-2" з дальністю в експортному варіанті 300 км., для своіх 500 км.( з перспективою збільшення дальності до 1 тис. км.). Ааааа... дороги (для бліцкрігу?) треба будувати.
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15.07.2022 17:42 Ответить
Мені на зеленського насрать. Чмо і чмо. Але є нюанс, якщо що, чмо злиняє на історичну родіну до мами рими і папи яші. А у нас з вами іншої України вже не буде.
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15.07.2022 17:56 Ответить
ПОдумаешь - письменное обязательство ты написал ..Твой зеля в августе 2021 написал Байдену обязательство дать работать избранному прокурору САП. И шо ?
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15.07.2022 16:57 Ответить
а по білорусії?
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15.07.2022 16:59 Ответить
а що слабо написати найвеличнішому на "хімарсах", що це ВІЛЬХА?
Вільху просрали "плісняві"
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15.07.2022 17:00 Ответить
Ой молодці. США дозволили тупіну знищувати Україну під гарантії самої України не стріляти по точках обстрілу наших міст на території московії. Більшого маразму я у своєму житті ще не бачив. Тоді виходити для закінчення військових дій потрібна не перемога України, а рішення тупіна припинити війну, чи наша повна капітуляція.
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15.07.2022 17:06 Ответить
Играют две команды. Команда А может играть по всему полю, а команда Б - только на своей половине. Арбитры и даже болельщики команды Б зорко наблюдают, чтобы мяч, не дай бог, не упал на половину команды А, потому что все боятся, как бы эта команда не разнесла весь стадион. Может ли команда Б победить, даже если за нее играют Роналду и Месси? И кто придумал такие правила?
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15.07.2022 17:20 Ответить
Нас заставляют играть по правилам с противником, который априори игреет без правил...
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15.07.2022 17:38 Ответить
Гра по правилам - це коли сторони в рівних умова, а коли одну сторону обмежують - то це піддавки.
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15.07.2022 18:27 Ответить
Ермак помогает Путлеру проводить спецоперацию.
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15.07.2022 18:56 Ответить
Тоесть если рашисты стреляют со стороны Росии и убивают украинцев , но отвечать нельзя. Только комментировать и называть их террористами. Кстати в последнее время это любимое занятие Зе. Значит по бравым заявлениям Резникова надо наблюдать откуда летит ракета. Если со стороны захваченных земель то эта "чужая".тоесть подлежит уничтожению. А если со стороны Росии то эта "своя".значит будем отнестись с пониманием...
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15.07.2022 19:26 Ответить
Зі статті зрозуміло, що обстрілювати російську територію українська влада сама собі заборонила.
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15.07.2022 17:10 Ответить
У нас мали бути свої ракети!!!! Свої особисті 😡 Де вони???? Де наш "Сапсан", дальність польотів якого до 300 км??? Де САУ "Богдана"??? Де "Нептуни"??? Де "Вільхи"??? В асфальт закатали???
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15.07.2022 17:17 Ответить
Всі ці питання до Кварталу-95 і 73%
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15.07.2022 18:48 Ответить
це питання треба задати зеленському ,маючи кулемет у руках і подивитися що він відповість, ****.
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16.07.2022 07:59 Ответить
Турчинов: Вже в 2018 році САУ "Богдана" готова була виконувати бойові завдання. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Самохідна артилерійська установка "Богдана" 155 "натівського" калібру на 100% українського виробництва була готова виконувати бойові завдання вже у 2017-2018 році .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці секретар РНБО України 2014-2019 років Олександр Турчинов, який перебуває на південному-сході в лавах ЗСУ.

За його словами, попри перспективність, вже влітку 2019 року проект був зупинений, "фінансування анульоване, а випробування заблоковані".

"В результаті, російське вторгнення в лютому 2022 року ми зустріли лише з одним зразком "Богдани", яка здатна ефективно знищувати ворога "натівськими" снарядами на відстані понад 40 кілометрів, а за своїми характеристиками не поступається іноземним зразкам", - сказав Турчинов, зазначивши, що сьогодні саме за ефективне знищення ворога на українському острові Зміїний Головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний подякував розробникам "Богдани

Джерело: https://censor.net/ua/v3351331
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15.07.2022 17:25 Ответить
Ну не будьте такими наивными. Ну чем нибудь вдарят. Ну начнется расследование. Главное пентагону задницу прикрыть бумажкой. Я не я и корова не моя.
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15.07.2022 17:26 Ответить
Но для безопасности лучше порекомендовать своим покинуть Украину.
Или знай куда может также случайно прилететь от пьяных ватников.
А они знают наверняка - прилетит !
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15.07.2022 17:40 Ответить
Це до Пентагону не має жодного стосунку. А до Єрмака - пряме.
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15.07.2022 18:53 Ответить
Такое чувство шо эту отмазку сочинили в опе.
Бо ирмак не велит величайшему куячить по рашке.
А проверить мы это не можем.
По крайней мере от америкосов я таких официальных заяв не встречал.
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15.07.2022 17:27 Ответить
Так оно скорее всего, так и есть, предатели в раде, берегут расею, и сочиняют такую фигню. Короче, просто вешают нам лапшу на уши!
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15.07.2022 18:16 Ответить
На днях министерство финансов США сняло санкции с Альфа Банк Казахстан. Конечно, банк самых махровых путинских казначеев облагородился и стал мирным, раз он действует на территории супер-независимого Казахстана)))
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15.07.2022 17:39 Ответить
Тоді економте "Точки-У" та інші системи. Будемо бити ними.
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15.07.2022 17:40 Ответить
Так тоді де наші ударні багатотонні дрони для знищення об'єктів на території рф?

Чим нам знищувати склади рф, військомати рф, казарми рф, заводи рф, навчальні заклади рф, логістичні центри рф?
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15.07.2022 17:41 Ответить
Нічим. Летить ракета, наприклад, до твоєї хати, вийди і милуйся як усе руйнується.
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15.07.2022 17:56 Ответить
Ну що, всі зрозуміли яке до нас ставлення. Найнеприємніше те, що нас використовують усі у своїх інтересах і якщо України як держави і нас як нації не буде, нажаль, ніхто особливо шкодувати не стане.
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15.07.2022 17:52 Ответить
Але ж Хімарси надає теж Британія
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15.07.2022 17:54 Ответить
Ну то тоді і москалів не перемогти. Хіба що м'ясом закидати і то це скоріше за все також не можливо, бо москалі в закидуванні м' ясом ворога професіонали.
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15.07.2022 17:55 Ответить
Тут річ у тому, що саме вважати перемогою. Знищивши усіх кацапів з їх озброєнням на території України та вийшовши на державний кордон, нас все одно будуть обстрілювати ракетами з території московії, чи з наземних ПУ, чи з лiтакiв - це як, перемога?
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15.07.2022 18:07 Ответить
Ну то потрібно нищити бази на їхній території.
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15.07.2022 21:25 Ответить
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15.07.2022 22:00 Ответить

АЛЕ, ТІЛЬКИ АМЕРИКАНСЬКІ !!!!!! БРИТАНЦІ НІЧОГО ТАКОГО НЕ ВИМОГАЮТЬ...
Є ДУМКИ - ЧОГО САМЕ ТАК?
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16.07.2022 00:36 Ответить
бо вони вже раніше робили заяви,що вони не проти,це як злий та добрий коп але всі в одній команді)
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16.07.2022 00:42 Ответить
Отож. А взагалі є оригінал заяви або вимоги від США про цю заборону?
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16.07.2022 10:50 Ответить
после прочтения меморандума ...
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15.07.2022 18:00 Ответить
Это похоже на то, что, как ещё раньше зе запрещал в Донецке, давать ответный огонь, на обстрел наших военных. Оккупантам можно было стрелять, а нашим - нет. Вот такая-же ситуация и сейчас, росии можно разрушать наши города, убивать украинцев, детей, женщин, пожилых, а вот в росии, это совершенно не допустимо. Пусть эти твари, на своей шкуре испытают все эти ужасы войны. Бумеранг должен сработать, и обязательно вернуться в росию! СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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15.07.2022 18:07 Ответить
Та навіть і в мордор не потрібно стріляти...
Чому б не вгатити по Джанкою і не обов'язково в багатоповерхівки, там військових частин одна на одній...
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15.07.2022 18:10 Ответить
А Україна взагалі своє хоть шось виробляє?
Снаряди до гармат 122, 152мм, патрони до стрілецької зброї?
Міни до мінометів?
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15.07.2022 18:08 Ответить
Вже нічого не виробляє. Розбили все в щент. 1 сау Богдана мали. Нею ж і звільнили зміїний. Тому не знаю, нащо нам ті хаймарси, як одною сау можна справ наробити. Самі по собі стріляємо, а русня відосікі ліпить.
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15.07.2022 18:15 Ответить
А по території Білорусії звідки маскалі наносять ракетні удари можна.
Поакваторії Чорногоморя звідки ******** міста і мирних громадян тиакож можна, по Кримсбким бузтаи де ховають ракатоносці також можна. По Курську Белгороду, Тагнрогу, Воронежу Ростову також бо це анексовані території України - ця лінія взагалі є сірою зоною влна була захоплена комуняками разом з китайцями.
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15.07.2022 18:17 Ответить
Такі заяви тільки заохочують ***** і переконують його в безкарності. До 24 лютого НАТО, Європа і США маючи розвіддані про вторгнення в Україну в один голос повторювали, що НАТОвські вояки не будуть воювати в Україні і цим самим запевнили *****, що він може спокійно йти війною.
Тепер Захід виявляючи "гуманність" заборонив Україні наносити контрудари по території кацапстану, тим самим дав гарантії *******, що він може вбивати українців без ризику для кацапів. Саме тому в мордорі https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/12/7357766/ 57% опитаних вважають, що війну треба продовжувати .
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15.07.2022 18:18 Ответить
Захід НІЧОГО НЕ ЗАБОРОНЯВ.
З чого Ви взяли що Захід "заборонив"?
Не пишіть маячню, кроти з ОПи та зрадники заборонити намагаються .
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15.07.2022 19:39 Ответить
Це дуже добра мотивацiя до захисту своєї країни. На московії, мабуть, сьогодні День сміху.
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15.07.2022 18:19 Ответить
Раша поймет только террор.Пока не будут взрывы во вражеских городах ,будут взрывы в наших.
Есть же в раше ,смертельно больные,желающие оставить семье деньги,должники(едут же за деньги воевать), и тд
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15.07.2022 18:29 Ответить
хай тоді і кацапи зобов'яжуться не застосовувати зброю зі своєї території... А то якась ***** , малята...
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15.07.2022 18:38 Ответить
Цікаво - чия ж це ініціатива: зобов'язання не застосовувати зброю по території агресора, по вогневим точкам там? Мабуть - це зобов'язання слуг РФ?
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15.07.2022 18:39 Ответить
Це дурниці Зелі. Ні США ні Захід не зобов'язав відмовитися від використання HIMARS по території Московії. Зеля ще сподівається на договірняки з путлером.
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15.07.2022 18:46 Ответить
Ні ні ми не будемо застосовувати )))) Це все будуть ХЛОПКИ
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15.07.2022 18:54 Ответить
На думку солов'їного помьоту, Харків, Херсон, Миколаїв і т.і.-московія, то що по Київу гатити? Дипломати працюйте, а не бігайте зі своїми заявами. Кожного дня гинуть УКРАЇНЦІ.
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15.07.2022 19:24 Ответить
Виходить кацапам можна по наших містах Калібрамі стріляти, дітей вбивати ні в чому не винних, матерів, воїнів, старих людей, а нам виходить їхні срані Ростови та Бєлгороди не дай Боже зачепити. Ну що, давайте Нехай москали Україну і далі "опускають"
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15.07.2022 19:31 Ответить
Не пи#ди!!! Америка каже "Українці САМІ вирішуватимуть" .... ті хто вирішать "не стріляти" підуть *****!!!
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15.07.2022 19:35 Ответить
Москва цетеж Україна, тому удар по Москві не буде атакою на русню
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15.07.2022 19:45 Ответить
орки всегда занимались самоликвтдацией так что мы точно их обстреливать не будем...
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15.07.2022 19:54 Ответить
НЕ ПРИМЕНЯЙ ДУРАКА КУСОК. У ТЕБЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ****** ПО ГОРОДАМ И ТЫ НИЧЕМ ОТВЕТИТЬ НЕ МОЖЕШЬ ТОЛЬКО КОНСТАТИРУЕШЬ ФАКТЫ. МАЛО ТОГО ЧТО ВСЯ КАРТА СТАЛА КРАСНАЯ ЗА ИЮНЬ ТАК ЕЩЕ И СКОРО НЕЧЕГО БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ,
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15.07.2022 20:05 Ответить
Сьогодні держдума анулювала ЛНР та працює над питанням про приєднання Луганщини до росії. Згідно вимог, Україна не зможе застосовувати нову зброю проти рф на своїй територіі. Це нонсенс.
А завтра рефередум на Запоріжжі та Херсонщині і кому цей мотлах буде потрібен.
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15.07.2022 20:10 Ответить
А мы уверены, что именно США запретили херачить по рашке? Очень напоминает приказ зеленского о разведении войск и ,,простопиристать стрилять"на Донбасе
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15.07.2022 20:24 Ответить
Причем заметьте, панове, об этом запрете говорит только Резников... Шаг вперед, два шага назад? Такова сейчас зеленая политика?
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15.07.2022 20:37 Ответить
Зе-политика попахивает пораженчеством.С таким обязательством от зе-власти,раша вообще распоясается по разрушению наших населенных пунктов.Ответка в любом случае должна быть!
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15.07.2022 21:46 Ответить
Він нічого не скаже без погодження з оп.
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15.07.2022 23:00 Ответить
А про Білорусь нічого не сказано, до речі.
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16.07.2022 04:24 Ответить
Чем сдавать Ермака, легче пойти к путлеру на поклон.
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16.07.2022 06:51 Ответить
На думку Резнікова, Крим належить до «оккупированных россиянами украинских территорий» чи ні? Щось не дуже зрозуміло з його ухильної відповіді.
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16.07.2022 16:03 Ответить
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