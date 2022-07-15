Украина обязалась не применять HIMARS по территории России, - Резников. ВИДЕО

Украина обязалась не применять высокоточное американское оружие, включая HIMARS, по объектам на территории Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC News Украина.

"Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы повсюду это засвидетельствовали, даже я персонально сделал это письмом на имя моего коллеги - руководителя Пентагона, - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины", - сказал Резников.

По словам министра, глава Пентагона Ллойд Остин также поинтересовался, будет ли Киев применять это оружие по оккупированному Крыму.

"Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он мне ответил: мы тебя поняли", - рассказал глава Минобороны.

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