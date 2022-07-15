Беларусь продолжила военные учения вблизи границ Украины. КАРТА
По меньшей мере, до 23 июля продолжены учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной. Это уже двенадцатое продление учений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, сообщается в телеграм-канале мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".
В целом продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:
◾️Борисовский (227-й) до 23.07;
◾️Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 23.07;
◾️Гожский (под Гродно) до 22.07;
◾️Брестский до 23.07;
◾️Репище (Осиповичи) до 22.07;
◾️Марьина Горка до 23.07;
◾️Лосвидо (под Витебском) до 23.07;
◾️Неман (под Березовкой) до 22.07;
◾️Обуз-Лесной (под Барановичами) 22.07;
◾️Чепелево (под Слонимом) до 22.07;
◾️Доманово (под Ивацевичами) до 22.07;
◾️Стрельбище под Старыми Дорогами до 22.07;
◾️Заслоново (под Лепелем) до 23.07.
Это очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее количество продлений составляет 12 недель. Несмотря на увеличение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям.
Отмечается, что мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" и дальше будет следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.
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