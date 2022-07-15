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Новости
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Беларусь продолжила военные учения вблизи границ Украины. КАРТА

білорусь

По меньшей мере, до 23 июля продолжены учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной. Это уже двенадцатое продление учений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, сообщается в телеграм-канале мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

В целом продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:

◾️Борисовский (227-й) до 23.07;
◾️Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 23.07;
◾️Гожский (под Гродно) до 22.07;
◾️Брестский до 23.07;
◾️Репище (Осиповичи) до 22.07;
◾️Марьина Горка до 23.07;
◾️Лосвидо (под Витебском) до 23.07;
◾️Неман (под Березовкой) до 22.07;
◾️Обуз-Лесной (под Барановичами) 22.07;
◾️Чепелево (под Слонимом) до 22.07;
◾️Доманово (под Ивацевичами) до 22.07;
◾️Стрельбище под Старыми Дорогами до 22.07;
◾️Заслоново (под Лепелем) до 23.07.

Беларусь продолжила военные учения вблизи границ Украины 01

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Это очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее количество продлений составляет 12 недель. Несмотря на увеличение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям.

Отмечается, что мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" и дальше будет следить за действиями и передвижениями ВС РФ и ВС РБ по территории Беларуси.

Беларусь (7888) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+2
сябри"професійні бздуни і ходаки"
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15.07.2022 16:57
+2
Щось я не чув про незастосування Україною "Хаймарсів" по бульбандії. ... Расслабтє булачки , бульбаші ! Скора будєт інтєрєсно !
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15.07.2022 17:10
+1
Это можно даже и не писать, бульбы будут учиться до конца конфликта. Такая их судьба, возможно им даже и повезло, ибо жить будут в отличии от ********* их восточных соседей. У тех судьба сдохнуть только есть одно
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15.07.2022 17:11
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сябри"професійні бздуни і ходаки"
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15.07.2022 16:57 Ответить
То через те що кацапи їм чорні целофанові мішки не закупили.
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15.07.2022 18:31 Ответить
пид***рас усатый .... иди картошку сади
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15.07.2022 16:59 Ответить
Щось я не чув про незастосування Україною "Хаймарсів" по бульбандії. ... Расслабтє булачки , бульбаші ! Скора будєт інтєрєсно !
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15.07.2022 17:10 Ответить
А ведь да, Резников говорил, что мы обещали не бить по паРаше... О Беларуссии ни слова не сказано. Так что усатому таракану надо вести себя ниже воды тише травы. И не квакать.
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15.07.2022 17:28 Ответить
Это можно даже и не писать, бульбы будут учиться до конца конфликта. Такая их судьба, возможно им даже и повезло, ибо жить будут в отличии от ********* их восточных соседей. У тех судьба сдохнуть только есть одно
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15.07.2022 17:11 Ответить
От же тварюки. Все ніяк не навчаться та не отримають «дипломи»…. Нехай їм возласться за кожну сльозинку, кожну сиву волосинку, кожну капельку крові. К
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15.07.2022 17:25 Ответить
Если нет ногам покоя,значит что-то с головой
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15.07.2022 17:38 Ответить
Пусть лучше там стреляют чем в нас!
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15.07.2022 18:29 Ответить
раша розвалився, а вони з переляку далі будуть навчання проводити
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15.07.2022 19:36 Ответить
Ленинцы, бёнавошь!
Учиться, учиться и еще раз учиться! Как и рыбку съесть, и на путинов прутень не сесть.
А бацька даст мастер-класс по проскакиванию в дождь между капельками.
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16.07.2022 00:45 Ответить
 
 