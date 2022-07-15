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Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів України. КАРТА

білорусь

Щонайменше до 23 липня продовжено навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною. Це вже дванадцяте продовження навчань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, повідомляється в телеграм-каналі моніторингової групи "Білоруський Гаюн".

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент має такий вигляд:

◾️Борисовський (227-й) до 23.07;
◾️Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 23.07;
◾️Гозький (під Гродно) до 22.07;
◾️Брестський до 23.07;
◾️Ріпище (Осиповичі) до 22.07;
◾️Мар'їна Гірка до 23.07;
◾️Лосвідо (під Вітебськом) до 23.07;
◾️Неман (під Березівкою) до 22.07;
◾️Обуз-Лісовий (під Барановичами) 22.07;
◾️Чепелево (під Слонімом) до 22.07;
◾️Доманово (під Івацевичами) до 22.07;
◾️Стрільбище під Старими Дорогами до 22.07;
◾️Заслонове (під Лепелем) до 23.07.

Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів України 01

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Це чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становить 12 тижнів. Попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.

Зазначається, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" і надалі стежитиме за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7926) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+2
сябри"професійні бздуни і ходаки"
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15.07.2022 16:57
+2
Щось я не чув про незастосування Україною "Хаймарсів" по бульбандії. ... Расслабтє булачки , бульбаші ! Скора будєт інтєрєсно !
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15.07.2022 17:10
+1
Это можно даже и не писать, бульбы будут учиться до конца конфликта. Такая их судьба, возможно им даже и повезло, ибо жить будут в отличии от ********* их восточных соседей. У тех судьба сдохнуть только есть одно
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15.07.2022 17:11
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сябри"професійні бздуни і ходаки"
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15.07.2022 16:57 Відповісти
То через те що кацапи їм чорні целофанові мішки не закупили.
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15.07.2022 18:31 Відповісти
пид***рас усатый .... иди картошку сади
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15.07.2022 16:59 Відповісти
Щось я не чув про незастосування Україною "Хаймарсів" по бульбандії. ... Расслабтє булачки , бульбаші ! Скора будєт інтєрєсно !
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15.07.2022 17:10 Відповісти
А ведь да, Резников говорил, что мы обещали не бить по паРаше... О Беларуссии ни слова не сказано. Так что усатому таракану надо вести себя ниже воды тише травы. И не квакать.
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15.07.2022 17:28 Відповісти
Это можно даже и не писать, бульбы будут учиться до конца конфликта. Такая их судьба, возможно им даже и повезло, ибо жить будут в отличии от ********* их восточных соседей. У тех судьба сдохнуть только есть одно
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15.07.2022 17:11 Відповісти
От же тварюки. Все ніяк не навчаться та не отримають «дипломи»…. Нехай їм возласться за кожну сльозинку, кожну сиву волосинку, кожну капельку крові. К
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15.07.2022 17:25 Відповісти
Если нет ногам покоя,значит что-то с головой
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15.07.2022 17:38 Відповісти
Пусть лучше там стреляют чем в нас!
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15.07.2022 18:29 Відповісти
раша розвалився, а вони з переляку далі будуть навчання проводити
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15.07.2022 19:36 Відповісти
Ленинцы, бёнавошь!
Учиться, учиться и еще раз учиться! Как и рыбку съесть, и на путинов прутень не сесть.
А бацька даст мастер-класс по проскакиванию в дождь между капельками.
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16.07.2022 00:45 Відповісти
 
 