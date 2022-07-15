Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів України. КАРТА

Щонайменше до 23 липня продовжено навчання Збройних сил Білорусі поблизу кордону з Україною. Це вже дванадцяте продовження навчань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, повідомляється в телеграм-каналі моніторингової групи "Білоруський Гаюн".

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент має такий вигляд:

◾️Борисовський (227-й) до 23.07;

◾️Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 23.07;

◾️Гозький (під Гродно) до 22.07;

◾️Брестський до 23.07;

◾️Ріпище (Осиповичі) до 22.07;

◾️Мар'їна Гірка до 23.07;

◾️Лосвідо (під Вітебськом) до 23.07;

◾️Неман (під Березівкою) до 22.07;

◾️Обуз-Лісовий (під Барановичами) 22.07;

◾️Чепелево (під Слонімом) до 22.07;

◾️Доманово (під Івацевичами) до 22.07;

◾️Стрільбище під Старими Дорогами до 22.07;

◾️Заслонове (під Лепелем) до 23.07.

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Це чергове продовження навчань на тиждень із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становить 12 тижнів. Попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.

Зазначається, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" і надалі стежитиме за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.