РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11267 посетителей онлайн
Новости Война
18 108 120

Мы с Зеленским не учим Залужного воевать, - Резников

залужний,резніков

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что президент ставит политические задачи, а военные готовят ту или иную кампанию.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По словам Резникова, президент приказал Генштабу ВСУ готовить планы по деоккупации всей Украины, включая территории, оккупированные с 2014 года.

"Конкретный приказ. А дальше уже, с точки зрения приоритезации планов – военные, исходя из возможностей, должны предложить этот (план)", – пояснил министр.

В то же время, продолжил Резников, речь не идет о конкретной наступательной операции.

"Потому что я не генерал. Мы договорились с господином Залужным, что я не учу его воевать. И президент, кстати, не учит воевать. Президент ставит политические задачи, а военные профессионально готовят ту или иную кампанию", - отметил глава Минобороны.

Также смотрите: Наши аэродромы не готовы для F-16, - Резников. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20271) ВСУ (6565) Резников Алексей (1170) Залужный Валерий (657)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+47
А безумна тоді шо там робить?
показать весь комментарий
15.07.2022 17:16
+46
ну с вами понятно. А Безуглая зачем ошивалась в СД и Личичанске?
показать весь комментарий
15.07.2022 17:16
+45
а тим часом дивлюся відосики на ютюбі наш любимий юрій Бойко очухався,прихорошився і почав знову розповідати "Санкции не действуют, надо договариваться, газ, скоро отопительный сезон и тд" СБУ я плять куєю з вас коли ви почнете садити відкритих колаборантів?
показать весь комментарий
15.07.2022 17:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
дак може там теж безугла руку приложила.
та й не всі генерали у нас адекватні, а Залужного на всіх не вистачає.
показать весь комментарий
15.07.2022 20:05 Ответить
А что делала Безугла в штабе ООС?
показать весь комментарий
15.07.2022 19:48 Ответить
... отсос!
показать весь комментарий
15.07.2022 22:11 Ответить
Ми із Зеленським не вчимо Залужного воювати Джерело:

Ми з зеленським просто йому заважаємо воювати, от і все, нічого особистого, посто бізнес...
показать весь комментарий
15.07.2022 19:55 Ответить
Ну это понятно, чему Зеленский может научить?если у него только одно хорошо получаеться, на рояле пи....м играть
показать весь комментарий
15.07.2022 20:19 Ответить
Заборонити зеленим тварюкам наближуватись до Генштабу на відстань 100 к5м, та відрізати всі лінії зв'язку!. За спробу вплинути на військові дії -поливати зелень "Оранжем", щоб не курчавились.
показать весь комментарий
15.07.2022 20:26 Ответить
"Ми із Зеленським не вчимо Залужного воювати" саме це нас і рятує!
показать весь комментарий
15.07.2022 20:30 Ответить
"Ми із Зеленським не вчимо Залужного воювати"--именно поэтому Украина борется и победит, а не сдалась через три дня!
показать весь комментарий
15.07.2022 20:50 Ответить
не верится. эти ребята думают, что умеют все, а сами довольно таки рукожопые (((
показать весь комментарий
15.07.2022 20:51 Ответить
Не вчите воювати, справді?

А от ви приймете "політичне рішення" про початок вивозу зерна через одеські порти, для якого потрібно зняти захисні мінні поля на воді і на суші.

І що, це не є втручанням у прерогативу військових самим вирішувати, як краще обороняти той чи інший рубіж?

Знову, купа популістськоі брехні, розрахованоі на лохів. Але ж хавають, "мудрі" украінці!
показать весь комментарий
15.07.2022 21:13 Ответить
Не треба возвеличувати Залужного. Адже Головнокомандувач ЗСУ має досить повноважень. щоб повернути у Генштаб бойових та заслужених генералів Сергія Кривоноса. Дмитра Марченка. Віктора Муженка. Василя Бурбу. Що йому заважає укріпити стратегічний і тактичний фронт такими військовими асами \ спецами ?
показать весь комментарий
15.07.2022 21:17 Ответить
Мае повноваження? Где? В зеленом зазеркалье????
показать весь комментарий
15.07.2022 21:23 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2022 21:27 Ответить
Что резников , что зеленский ничего в военном деле не понимают и мне кажется только мешают военным хорошо делать своё дело!!
показать весь комментарий
15.07.2022 21:42 Ответить
******* лисий
показать весь комментарий
15.07.2022 22:06 Ответить
Да уж, кто-кто, а зеленский, ну уж знатный политик, но только лишь в квартале 95.
показать весь комментарий
15.07.2022 22:21 Ответить
А должны разве?
показать весь комментарий
15.07.2022 23:37 Ответить
Зе-команда нікого не вчить, просто сцить всій Україні просто поміж очі.
показать весь комментарий
16.07.2022 00:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 