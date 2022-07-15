Мы с Зеленским не учим Залужного воевать, - Резников
Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что президент ставит политические задачи, а военные готовят ту или иную кампанию.
Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
По словам Резникова, президент приказал Генштабу ВСУ готовить планы по деоккупации всей Украины, включая территории, оккупированные с 2014 года.
"Конкретный приказ. А дальше уже, с точки зрения приоритезации планов – военные, исходя из возможностей, должны предложить этот (план)", – пояснил министр.
В то же время, продолжил Резников, речь не идет о конкретной наступательной операции.
"Потому что я не генерал. Мы договорились с господином Залужным, что я не учу его воевать. И президент, кстати, не учит воевать. Президент ставит политические задачи, а военные профессионально готовят ту или иную кампанию", - отметил глава Минобороны.
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та й не всі генерали у нас адекватні, а Залужного на всіх не вистачає.
Ми з зеленським просто йому заважаємо воювати, от і все, нічого особистого, посто бізнес...
А от ви приймете "політичне рішення" про початок вивозу зерна через одеські порти, для якого потрібно зняти захисні мінні поля на воді і на суші.
І що, це не є втручанням у прерогативу військових самим вирішувати, як краще обороняти той чи інший рубіж?
Знову, купа популістськоі брехні, розрахованоі на лохів. Але ж хавають, "мудрі" украінці!