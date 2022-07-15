Ми із Зеленським не вчимо Залужного воювати, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що президент ставить політичні завдання, а військові готують ту чи іншу кампанію.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За словами Резнікова, президент наказав Генштабу ЗСУ готувати плани про деокупацію всієї України, включно з територіями, окупованими з 2014 року.

"Конкретний наказ. А далі вже, з точки зору пріоритезації планів - військові, виходячи з можливостей, повинні запропонувати цей (план)", - пояснив міністр.

Водночас, продовжив Резніков, йдеться не про конкретну наступальну операцію.

"Тому що я не генерал. Ми домовилися з паном Залужним, що я не вчу його воювати. І президент, до речі, не вчить воювати. Президент ставить політичні завдання, а військові фахово готують ту чи іншу кампанію", - зазначив глава Міноборони.

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