Ми із Зеленським не вчимо Залужного воювати, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що президент ставить політичні завдання, а військові готують ту чи іншу кампанію.
Про це він заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
За словами Резнікова, президент наказав Генштабу ЗСУ готувати плани про деокупацію всієї України, включно з територіями, окупованими з 2014 року.
"Конкретний наказ. А далі вже, з точки зору пріоритезації планів - військові, виходячи з можливостей, повинні запропонувати цей (план)", - пояснив міністр.
Водночас, продовжив Резніков, йдеться не про конкретну наступальну операцію.
"Тому що я не генерал. Ми домовилися з паном Залужним, що я не вчу його воювати. І президент, до речі, не вчить воювати. Президент ставить політичні завдання, а військові фахово готують ту чи іншу кампанію", - зазначив глава Міноборони.
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та й не всі генерали у нас адекватні, а Залужного на всіх не вистачає.
Ми з зеленським просто йому заважаємо воювати, от і все, нічого особистого, посто бізнес...
А от ви приймете "політичне рішення" про початок вивозу зерна через одеські порти, для якого потрібно зняти захисні мінні поля на воді і на суші.
І що, це не є втручанням у прерогативу військових самим вирішувати, як краще обороняти той чи інший рубіж?
Знову, купа популістськоі брехні, розрахованоі на лохів. Але ж хавають, "мудрі" украінці!