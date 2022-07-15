УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5008 відвідувачів онлайн
Новини Війна
18 108 120

Ми із Зеленським не вчимо Залужного воювати, - Резніков

залужний,резніков

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що президент ставить політичні завдання, а військові готують ту чи іншу кампанію.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За словами Резнікова, президент наказав Генштабу ЗСУ готувати плани про деокупацію всієї України, включно з територіями, окупованими з 2014 року.

"Конкретний наказ. А далі вже, з точки зору пріоритезації планів - військові, виходячи з можливостей, повинні запропонувати цей (план)", - пояснив міністр.

Водночас, продовжив Резніков, йдеться не про конкретну наступальну операцію.

"Тому що я не генерал. Ми домовилися з паном Залужним, що я не вчу його воювати. І президент, до речі, не вчить воювати. Президент ставить політичні завдання, а військові фахово готують ту чи іншу кампанію", - зазначив глава Міноборони.

Дивіться: Наші аеродроми не готові для F-16, - Резніков. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) ЗСУ (7519) Резніков Олексій (1446) Залужний Валерій (724)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+47
А безумна тоді шо там робить?
показати весь коментар
15.07.2022 17:16
+46
ну с вами понятно. А Безуглая зачем ошивалась в СД и Личичанске?
показати весь коментар
15.07.2022 17:16
+45
а тим часом дивлюся відосики на ютюбі наш любимий юрій Бойко очухався,прихорошився і почав знову розповідати "Санкции не действуют, надо договариваться, газ, скоро отопительный сезон и тд" СБУ я плять куєю з вас коли ви почнете садити відкритих колаборантів?
показати весь коментар
15.07.2022 17:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
дак може там теж безугла руку приложила.
та й не всі генерали у нас адекватні, а Залужного на всіх не вистачає.
показати весь коментар
15.07.2022 20:05 Відповісти
А что делала Безугла в штабе ООС?
показати весь коментар
15.07.2022 19:48 Відповісти
... отсос!
показати весь коментар
15.07.2022 22:11 Відповісти
Ми із Зеленським не вчимо Залужного воювати Джерело:

Ми з зеленським просто йому заважаємо воювати, от і все, нічого особистого, посто бізнес...
показати весь коментар
15.07.2022 19:55 Відповісти
Ну это понятно, чему Зеленский может научить?если у него только одно хорошо получаеться, на рояле пи....м играть
показати весь коментар
15.07.2022 20:19 Відповісти
Заборонити зеленим тварюкам наближуватись до Генштабу на відстань 100 к5м, та відрізати всі лінії зв'язку!. За спробу вплинути на військові дії -поливати зелень "Оранжем", щоб не курчавились.
показати весь коментар
15.07.2022 20:26 Відповісти
"Ми із Зеленським не вчимо Залужного воювати" саме це нас і рятує!
показати весь коментар
15.07.2022 20:30 Відповісти
"Ми із Зеленським не вчимо Залужного воювати"--именно поэтому Украина борется и победит, а не сдалась через три дня!
показати весь коментар
15.07.2022 20:50 Відповісти
не верится. эти ребята думают, что умеют все, а сами довольно таки рукожопые (((
показати весь коментар
15.07.2022 20:51 Відповісти
Не вчите воювати, справді?

А от ви приймете "політичне рішення" про початок вивозу зерна через одеські порти, для якого потрібно зняти захисні мінні поля на воді і на суші.

І що, це не є втручанням у прерогативу військових самим вирішувати, як краще обороняти той чи інший рубіж?

Знову, купа популістськоі брехні, розрахованоі на лохів. Але ж хавають, "мудрі" украінці!
показати весь коментар
15.07.2022 21:13 Відповісти
Не треба возвеличувати Залужного. Адже Головнокомандувач ЗСУ має досить повноважень. щоб повернути у Генштаб бойових та заслужених генералів Сергія Кривоноса. Дмитра Марченка. Віктора Муженка. Василя Бурбу. Що йому заважає укріпити стратегічний і тактичний фронт такими військовими асами \ спецами ?
показати весь коментар
15.07.2022 21:17 Відповісти
Мае повноваження? Где? В зеленом зазеркалье????
показати весь коментар
15.07.2022 21:23 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2022 21:27 Відповісти
Что резников , что зеленский ничего в военном деле не понимают и мне кажется только мешают военным хорошо делать своё дело!!
показати весь коментар
15.07.2022 21:42 Відповісти
******* лисий
показати весь коментар
15.07.2022 22:06 Відповісти
Да уж, кто-кто, а зеленский, ну уж знатный политик, но только лишь в квартале 95.
показати весь коментар
15.07.2022 22:21 Відповісти
А должны разве?
показати весь коментар
15.07.2022 23:37 Відповісти
Зе-команда нікого не вчить, просто сцить всій Україні просто поміж очі.
показати весь коментар
16.07.2022 00:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 