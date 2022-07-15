Министр социальной политики Лазебная написала заявление об отставке
Глава Минсоцполитики Марина Лазебная написала заявление об отставке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"В Верховную Раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности министра социальной политики Украины", - говорится в сообщении.
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05.2011 - 05.2013 гг. - Отдел организации работы Вице-премьер-министра - Министра - помощник Министра, директор Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины. 20.05.2013 г. - 05.03.2014 г. - председатель Государственной службы занятости Украины. 5 марта 2014 года Кабинет министров Украины постановлением №90 ликвидировал Государственную службу занятости. Где обиталась в 2014-2020 гг.- не пишут, но с 4 марта 2020 года - сразу Министр социальной политики Украины.
А украинцы в это время гибнут
я бы им самокат урочысто вручав пид телекамеру.
С 1991 по 1993 год она была сотрудницей страховой компании "АСКА-Донецк", где сначала была начальником отдела медицинского страхования, а затем помощником исполнительного директора.
В 1993 году переехала в Киев и возглавила Киевский офис страховой компании "АСКА-Киев-Центральная". В 1996 году ей предложили должность первого заместителя генерального директора "АСКА", а в 1999 году стала председателем правления "АСКА-Жизнь".
С 10 ноября 2009 года Третьякова была членом комиссии и директором одного из Департаментов в Государственной Комиссии по Регулированию Рынков Финансовых Услуг. В 2010 году перестала работать в этой организации.
С июля 2010 года была генеральным директором Украинской федерации страхования.
С 10 ноября 2017 года была экспертом в объединении Реанимационный пакет реформ.
В это же время основала Институт общественных свобод.
Галина Третьякова входила в состав общественных советов при министерствах (Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики, Министерство финансов и Министерство доходов и сборов Украины). Это позволило ей получить опыт, который можно реализовать в политике.
В июне 2019 года Галина Третьякова присоединилась к политической партии https://rus.lb.ua/file/party/4557_sluga_naroda_partiya.html Слуга Народа , после чего была вынуждена уйти с работы во всех вышеперечисленных компаниях. В избирательном списке партии заняла 53 место и по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года получила мандат Народного депутата Украины.
Скандалы2 января 2020 в интервью заявила, что пенсионеры на оккупированных Россией территориях имеют право на две пенсии.
24 июня 2020 года заявила, что считает детей, родившихся в малообеспеченных семьях, детьми "очень низкого качества", и привела в пример Сингапур, где была практика стерилизации "малообразованных" женщин.
8 октября 2021 года Галина Третьякова прокомментировала https://rus.lb.ua/news/2021/10/08/495787_nardep_anton_polyakov_nayden_mertvim.html смерть коллеги Антона Полякова в партийном чате словами "одним врагом меньше".
Тяжко працюють під обстрілами, вітром, дощем і снігом цілодобово у своїх світлих і теплих кабінетах.
Найгірші враження, зрозуміло, що після каzапів, від спілкування з нима. Але прийде час і на них, вічно так не буде...