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Министр социальной политики Лазебная написала заявление об отставке

лазебна

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная написала заявление об отставке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности министра социальной политики Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Кабмин согласовал увольнение Осачука с должности главы Черновицкой ОВА

Автор: 

Лазебная Марина (141) Мельничук Тарас (44)


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Топ комментарии
+32
Замкиня ще та сосна.
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15.07.2022 18:01
+23
Очередной выкормыш Хама свалила. Это хорошо.

05.2011 - 05.2013 гг. - Отдел организации работы Вице-премьер-министра - Министра - помощник Министра, директор Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины. 20.05.2013 г. - 05.03.2014 г. - председатель Государственной службы занятости Украины. 5 марта 2014 года Кабинет министров Украины постановлением №90 ликвидировал Государственную службу занятости. Где обиталась в 2014-2020 гг.- не пишут, но с 4 марта 2020 года - сразу Министр социальной политики Украины.
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15.07.2022 17:48
+16
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15.07.2022 18:04
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а хто це?
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15.07.2022 17:40 Ответить
чергова зелена сосна....та ничого там у неї замкиня 25 річна піде зараз у гору...
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15.07.2022 17:49 Ответить
Замкиня ще та сосна.
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15.07.2022 18:01 Ответить
🤣🤣🤣
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15.07.2022 18:50 Ответить
Оця мега-супер-піхв---а державний службовець категорії "А", знизу дна постукали....
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15.07.2022 21:11 Ответить
прийобанута еліта ЗЕ . . . Цю курву лазебну не випускати з країни - хто випустить - митнику смерть.
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15.07.2022 19:17 Ответить
Вона щось знає. 😁
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15.07.2022 17:42 Ответить
Або нічого не знає і не вміє і вирішила, поки не пізно, зійти з Титаніка Слуг
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15.07.2022 17:59 Ответить
Очередной выкормыш Хама свалила. Это хорошо.

05.2011 - 05.2013 гг. - Отдел организации работы Вице-премьер-министра - Министра - помощник Министра, директор Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины. 20.05.2013 г. - 05.03.2014 г. - председатель Государственной службы занятости Украины. 5 марта 2014 года Кабинет министров Украины постановлением №90 ликвидировал Государственную службу занятости. Где обиталась в 2014-2020 гг.- не пишут, но с 4 марта 2020 года - сразу Министр социальной политики Украины.
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15.07.2022 17:48 Ответить
Все осколки пророссийских партій собрались в ЕС и готовят новую политическую силу взамен слуг народа
А украинцы в это время гибнут
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15.07.2022 18:52 Ответить
Надеюсь, "в ЕС" это у нас с Вами здесь, а не у Пороха в Украине?
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15.07.2022 19:28 Ответить
овощные видступають...
я бы им самокат урочысто вручав пид телекамеру.
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15.07.2022 17:49 Ответить
Походу розумна жінка (Вікі) переконалася, що її прагнення в оточенні ЗЕ то на дармо... Побачимо, куди пані приліпиться...
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15.07.2022 17:49 Ответить
,,,А самодостатніх пань і панєнок ( і панів) у нас брак від слова ЗОВСІМ, одні шалави і підари.. То ж побачимо згодом)))
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15.07.2022 18:42 Ответить
и что это за тетя?
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15.07.2022 17:51 Ответить
ДЕРЖАПЛА ОБЩАК ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ТАМ ПРАВДА СВОЙ СМОТРЯЩИЙ И ВСЕ ЖЕ...ДЕЛИЛА КОМУ ДАТЬ ИКРУ А КОМУ БАНАН А КОМУ ДУЛЮ СТАЛА ПРОГОВАРИВАТЬ НЕПОТРЕБНЫЕ ВЕЩИ ПРИОСТАНОВИЛИ ИНДЛЕКСАЦИЮ УЧЕНЫМ ГОСЛУЖАЩИМ ТУТЯ ЗА И ЕЩЕ КОМУ ТО ДО КОНЧАНИЯ ВОЙНЫ.. и также недавно "обрадовала" пенсионеров мол в связис свойной будем уравнивать пенсии всем акромя чинуш депутатов судей и пркоурпролв..начнемс минималкиа не максималки которпапя кстаис 1 июля перевалила далеко за 20 тысяч гривен.... а минималка 2620 если не ошибаюсь... также актализирвоался вопрос СУБСИДИЙ... по ъорошему тут всем бы дать а нет....
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15.07.2022 17:56 Ответить
для таких, як вона розтрілу замало..
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15.07.2022 17:59 Ответить
пишу под звуки тревог отбой опять тревога веселуха ***... пардон сегодня ****** а кникогда в Одессе взбесился тревога-- через 5 минут отбой.... то полчаса то час то опять отбой и опять тревога.... *******..нервов нет...
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15.07.2022 18:02 Ответить
Київ..вдень навіть не реагую, ночером таблу - і спати..все одне - під будинком не сховище, а братська могила, як що щось буде
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15.07.2022 18:09 Ответить
я так понимаю - у нас все архиплохо
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15.07.2022 17:56 Ответить
тому що криси біжуть? нє дрейфь..все буде Україна..то вона з общаком тікає
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15.07.2022 18:00 Ответить
це та тварюка, що розподіляла гуманітарку й допомогу пенсіонерам, багатосімейним, дітям-інвалідам, просто інвалідам, військовим інвалідам та членам їх сімей..там дойуха вкрадено..у тому числі пристрої для реабелітації, транспортні засоби, путівки на реабілітацію, квартири..
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15.07.2022 17:57 Ответить
Зеля з д'єрмаком - коли?
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15.07.2022 18:02 Ответить
У слуг ще нікчем валом. Пішла одна недолуга, призначать іншу, ще гіршу! Апофеозом може стати призначення соціопатки третьякової, у якої для такої посади всі якості присутні: ************ зовнішність, людиноненависництво, невігластво, тупість і, як приємний бонус, сексуальна стурбованість.
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15.07.2022 18:03 Ответить
перехреститесь..Галину особисто знаю..нехай Бог милує
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15.07.2022 18:11 Ответить
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15.07.2022 18:04 Ответить
Чого чекати від цих "міністрів", якщо комітет соц політики в ВР очолює крокоділіца ,у якої діти з багатодітних родин - це " діти низької якості" ...
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15.07.2022 18:20 Ответить
КарьераВ 1986 году начала свой трудовой путь. С этого момента она начала работать инженером-технологом в Харьковской воинской части №55484.

С 1991 по 1993 год она была сотрудницей страховой компании "АСКА-Донецк", где сначала была начальником отдела медицинского страхования, а затем помощником исполнительного директора.

В 1993 году переехала в Киев и возглавила Киевский офис страховой компании "АСКА-Киев-Центральная". В 1996 году ей предложили должность первого заместителя генерального директора "АСКА", а в 1999 году стала председателем правления "АСКА-Жизнь".

С 10 ноября 2009 года Третьякова была членом комиссии и директором одного из Департаментов в Государственной Комиссии по Регулированию Рынков Финансовых Услуг. В 2010 году перестала работать в этой организации.

С июля 2010 года была генеральным директором Украинской федерации страхования.

С 10 ноября 2017 года была экспертом в объединении Реанимационный пакет реформ.

В это же время основала Институт общественных свобод.

Галина Третьякова входила в состав общественных советов при министерствах (Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики, Министерство финансов и Министерство доходов и сборов Украины). Это позволило ей получить опыт, который можно реализовать в политике.

В июне 2019 года Галина Третьякова присоединилась к политической партии https://rus.lb.ua/file/party/4557_sluga_naroda_partiya.html Слуга Народа , после чего была вынуждена уйти с работы во всех вышеперечисленных компаниях. В избирательном списке партии заняла 53 место и по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года получила мандат Народного депутата Украины.

Скандалы2 января 2020 в интервью заявила, что пенсионеры на оккупированных Россией территориях имеют право на две пенсии.

24 июня 2020 года заявила, что считает детей, родившихся в малообеспеченных семьях, детьми "очень низкого качества", и привела в пример Сингапур, где была практика стерилизации "малообразованных" женщин.

8 октября 2021 года Галина Третьякова прокомментировала https://rus.lb.ua/news/2021/10/08/495787_nardep_anton_polyakov_nayden_mertvim.html смерть коллеги Антона Полякова в партийном чате словами "одним врагом меньше".
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15.07.2022 18:34 Ответить
Чтоб она плиать жила в отставке на минимальную пенсию в 2075грв..
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15.07.2022 18:20 Ответить
Мінсоцполітики- одно із самих одіозних ведомств.19 сторіччя.Равлик.
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15.07.2022 18:25 Ответить
Очільниця Мінсоцполітики марина лазебна написала заяву про відставку накануне грандиозного шухера .................
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15.07.2022 18:26 Ответить
Третьякова напівбожевільна особа. навіть без психіатра видно, що в неї "всі пішли з дому"
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15.07.2022 18:48 Ответить
не пішли, а втікли
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15.07.2022 19:28 Ответить
невже ? тепер від нового очільника ми ніколи не отримаємо "комунальні" а біженці обіцяну допомогу хто покинув рідні місця і бідкається на "мирних територіях".
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15.07.2022 19:13 Ответить
Це ще те гадво, а не Міністерство соцзахисту! Понаписували у себе своїх внутрішніх документів, які повністю перекреслюють вимоги Закону і плювали вони на людей.
Тяжко працюють під обстрілами, вітром, дощем і снігом цілодобово у своїх світлих і теплих кабінетах.
Найгірші враження, зрозуміло, що після каzапів, від спілкування з нима. Але прийде час і на них, вічно так не буде...
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15.07.2022 20:19 Ответить
Накралася і ганебно тікає
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15.07.2022 22:27 Ответить
блін, помилка у заголовку..згідно новітньоукраїнської - вона не міністр, а міністерка...які асоціації..
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15.07.2022 23:34 Ответить
Цікаво було б розслідувати діяльність пані Лазебної! Щось вона дуже тихо пішла у відставку. Знає міру?
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05.12.2023 13:48 Ответить
 
 