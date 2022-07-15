Министр социальной политики Лазебная написала заявление об отставке

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная написала заявление об отставке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности министра социальной политики Украины", - говорится в сообщении.

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