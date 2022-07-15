Міністр соціальної політики Лазебна написала заяву про відставку

Очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна написала заяву про відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Очільниця Мінсоцполітики Лазебна про можливість своєї відставки: У мене немає такої інформації