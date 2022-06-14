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Кабмин согласовал увольнение Осачука с должности главы Черновицкой ОВА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров согласовал увольнение Сергея Осачука с должности главы Черновицкой облгосадминистрации.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Согласовано увольнение Осачука Сергея Дмитриевича с должности главы Черновицкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
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"Однак, ми точно можемо аналізувати те, що за правління Сергія Осачука рівень корупційних скандалів значно зріс. Фактично, за жодного голови ОВА не було скільки корупційних скандалів, як при ньому. Тут можна згадати і начальника департаменту освіти, якого спіймали на хабарі, і працівника департаменту регіонального розвитку, а тепер "махінації з швидкими". Якщо це один випадок, то може бути недогляд або ще щось. Але, коли ми бачимо вже декілька таких фактів, то це вже ціла система. Якщо такі зловживання відбуваються, то це або невміння управляти адміністрацією, набираючи таких людей, або свідоме їх залучення до таких дій.
https://bukinfo.com.ua/polityka/arhive-121598
Цей улюбленець-щур Зеленського фіглі-міглі з гуманітаркою розвернув по повній і ще купа зашкварів, це тільки кілька епізодів з діяльності цього покидька.
Кадри Януковича-Медведчука консультують Сергія Осачука?
https://bukinfo.com.ua/skandaly/kadry-yanukovycha-medvedchuka-konsultuyut-sergiya-osachuka
За успішно проведену мобілізацію та активну волонерську діяльність на Буковині Сергію Осачуку присвоять звання "полковник запасу"
Нинішньому голові Чернівецької ОВА Сергію Осачуку присвоять чергове військове звання "полковник запасу" Збройних сил України. Про це пише телеграм-канал "Лупатий дроворуб", публікуючи відповідні документи. І хоча Сергій Дмитрович жодного дня не служив у збройних силах, його військовий талант "достойно оцінили", коли він став губернатором Буковини.
https://bukinfo.com.ua/oblasna-vlada/za-uspishno-provedenu-mobilizaciyu-ta-aktyvnu-volonersku-diyalnist-na-bukovyni-sergiyu-osachuku-prysvoyat-zvannya-polkovnyk-zapasu
Розкрадання гуманітарки на Буковині: Осачук прикрив Мунтяна і відправив його на лікарняний, щоб суд не обрав запобіжний захід
https://bukinfo.com.ua/oblasna-vlada/rozkradannya-gumanitarky-na-bukovyni-osachuk-prykryv-muntyana-i-vidpravyv-yogo-na-likarnyanyy-shchob-sud-ne-obrav-zapobizhnyy-zahid
Голова ОВА Осачук пролобіював через Чернівецьку митницю ввезення в Україну нового елітного авто, як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ
https://bukinfo.com.ua/skandaly/golova-ova-osachuk-prolobiyuvav-cherez-chernivecku-mytnycyu-vvezennya-v-ukrajinu-novogo-elitnogo-avto-yak-gumanitarnu-dopomogu-dlya-potreb-zsu
Є відео, на якому агент ФСБ-РПЦ Микита докладає Трофімову заздалегідь підготовлений текст щодо ситуації на Буковині. Трофімов, в свою чергу, дає вказівку голові ОДА створити сприятливі умови для московського релігійного анклаву в регіоні. Відтоді центровий священник із росії - Мелетій (а віднедавна - куратор зовнішньої розвідки РФ із релігійних питань) завжди сидить у президії поруч з Осачуком, демонструючи вищий статус над іншими конфесіями. Очевидно, що губернатор користується необмеженою підтримкою російських попів на Буковині.
Після призначення на посаду Осачук одразу поїхав до московської штаб-квартири в області - банченського монастиря, де обговорив із церковниками детальні умови співпраці. Найголовніше, що голова ОДА пообіцяв попам посприяти, аби регіональні осередки РПЦ не переходили до української церкви.
https://bukinfo.com.ua/religiya/moskovski-popy-i-oblasna-vlada-dopoky-na-bukovyni-isnuvatyme-5-ta-kolona-kremlya
А причина яка?!