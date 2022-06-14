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Кабмін погодив звільнення Осачука з посади глави Чернівецької ОВА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

осачук

Кабінет Міністрів погодив звільнення Сергія Осачука із посади глави Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Погоджено звільнення Осачука Сергія Дмитровича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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За словами політолога із Чернівців Бабюка за час правління Сергія Осачука, рівень корупційних скандалів значно збільшився.

"Однак, ми точно можемо аналізувати те, що за правління Сергія Осачука рівень корупційних скандалів значно зріс. Фактично, за жодного голови ОВА не було скільки корупційних скандалів, як при ньому. Тут можна згадати і начальника департаменту освіти, якого спіймали на хабарі, і працівника департаменту регіонального розвитку, а тепер "махінації з швидкими". Якщо це один випадок, то може бути недогляд або ще щось. Але, коли ми бачимо вже декілька таких фактів, то це вже ціла система. Якщо такі зловживання відбуваються, то це або невміння управляти адміністрацією, набираючи таких людей, або свідоме їх залучення до таких дій.
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14.06.2022 18:12 Відповісти
Сто пудов...
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14.06.2022 19:29 Відповісти
а чо? Как говаривал когдато Бухарин, сподвижник Ленина, ОБОГАЩАЙТЕСЬ !
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14.06.2022 19:19 Відповісти
"Наприклад, я навіть не думав, що в нас такий сильний чернівецький губернатор. Там найскладніша ситуація, ви знаєте, через хворих. Найскладніша ситуація в усьому. А він один з кращих.
https://bukinfo.com.ua/polityka/arhive-121598

Цей улюбленець-щур Зеленського фіглі-міглі з гуманітаркою розвернув по повній і ще купа зашкварів, це тільки кілька епізодів з діяльності цього покидька.

Кадри Януковича-Медведчука консультують Сергія Осачука?
https://bukinfo.com.ua/skandaly/kadry-yanukovycha-medvedchuka-konsultuyut-sergiya-osachuka

За успішно проведену мобілізацію та активну волонерську діяльність на Буковині Сергію Осачуку присвоять звання "полковник запасу"
Нинішньому голові Чернівецької ОВА Сергію Осачуку присвоять чергове військове звання "полковник запасу" Збройних сил України. Про це пише телеграм-канал "Лупатий дроворуб", публікуючи відповідні документи. І хоча Сергій Дмитрович жодного дня не служив у збройних силах, його військовий талант "достойно оцінили", коли він став губернатором Буковини.
https://bukinfo.com.ua/oblasna-vlada/za-uspishno-provedenu-mobilizaciyu-ta-aktyvnu-volonersku-diyalnist-na-bukovyni-sergiyu-osachuku-prysvoyat-zvannya-polkovnyk-zapasu

Розкрадання гуманітарки на Буковині: Осачук прикрив Мунтяна і відправив його на лікарняний, щоб суд не обрав запобіжний захід
https://bukinfo.com.ua/oblasna-vlada/rozkradannya-gumanitarky-na-bukovyni-osachuk-prykryv-muntyana-i-vidpravyv-yogo-na-likarnyanyy-shchob-sud-ne-obrav-zapobizhnyy-zahid

Голова ОВА Осачук пролобіював через Чернівецьку митницю ввезення в Україну нового елітного авто, як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ
https://bukinfo.com.ua/skandaly/golova-ova-osachuk-prolobiyuvav-cherez-chernivecku-mytnycyu-vvezennya-v-ukrajinu-novogo-elitnogo-avto-yak-gumanitarnu-dopomogu-dlya-potreb-zsu

Є відео, на якому агент ФСБ-РПЦ Микита докладає Трофімову заздалегідь підготовлений текст щодо ситуації на Буковині. Трофімов, в свою чергу, дає вказівку голові ОДА створити сприятливі умови для московського релігійного анклаву в регіоні. Відтоді центровий священник із росії - Мелетій (а віднедавна - куратор зовнішньої розвідки РФ із релігійних питань) завжди сидить у президії поруч з Осачуком, демонструючи вищий статус над іншими конфесіями. Очевидно, що губернатор користується необмеженою підтримкою російських попів на Буковині.
Після призначення на посаду Осачук одразу поїхав до московської штаб-квартири в області - банченського монастиря, де обговорив із церковниками детальні умови співпраці. Найголовніше, що голова ОДА пообіцяв попам посприяти, аби регіональні осередки РПЦ не переходили до української церкви.
https://bukinfo.com.ua/religiya/moskovski-popy-i-oblasna-vlada-dopoky-na-bukovyni-isnuvatyme-5-ta-kolona-kremlya
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14.06.2022 19:26 Відповісти
його судити треба- цього ворога держави
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14.06.2022 19:32 Відповісти
Цей голова ОВА і його ставленики в районах після похвал зверху вже уявили себе царьками Буковини. А для повної єдиноначальності було поставлено завдання усіх депутатів-чоловіків обласної та рад ОТГ призвати на службу, навіть не звертаючи увагу на стан їх здоров'я, бронювання тощо. Про це були публікації в місцевих ЗМІ, де йшлося, що метою цього є розпуск рад, щоб не заважали царювати. Подивимось чи дадуть звільненим здоровим головам ОВА і районів повістки до війська й які вони на ділі патріоти. Хочеться вірити, що новий голова ОВА та районів будуть згідно законодавства співпрацювати з радами на користь держави та краю, а не ворогувати.
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14.06.2022 20:43 Відповісти
Ну, погодив.
А причина яка?!
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14.06.2022 21:11 Відповісти
 
 