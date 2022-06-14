Кабмін погодив звільнення Осачука з посади глави Чернівецької ОВА

Кабінет Міністрів погодив звільнення Сергія Осачука із посади глави Чернівецької обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Погоджено звільнення Осачука Сергія Дмитровича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

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