В Кривом Роге раздались взрывы
В Кривом Роге вечером 15 июля были слышны взрывы, подробной информации пока нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграмм-канале "Суспільне Дніпро".
"В Кривом Роге снова были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в тот момент в Днепропетровской области воздушной тревоги не было.
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У Кривому розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Однак наразі не надходило офіційної інформації, що саме могло вибухнути у місті.
За попередніми даними, вибух у Кривому Розі міг пролунати під час військових навчань у регіоні.
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Про це повідомляє Управління преси та інформації Криворізької міської ради.