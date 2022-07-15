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Новости
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В Кривом Роге раздались взрывы

вибух,обстріл

В Кривом Роге вечером 15 июля были слышны взрывы, подробной информации пока нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграмм-канале "Суспільне Дніпро".

"В Кривом Роге снова были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в тот момент в Днепропетровской области воздушной тревоги не было.

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Автор: 

взрыв (6728) Кривой Рог (1399)


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Топ комментарии
+5
Странно. Оружия у ВСУ нет, а отвечают так, что у русликов обои заворачиваются.
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15.07.2022 20:09
+4
Не слышал
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15.07.2022 18:53
+3
Какая может быть тревога еckb ударили из РСЗО? Толку ее включать, ту сирену, когда уже все прилетело?
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15.07.2022 18:56
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Не слышал
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15.07.2022 18:53 Ответить
ну кривбасс это город длиною в жизнь, плюс еще ингулец
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15.07.2022 19:25 Ответить
Какая может быть тревога еckb ударили из РСЗО? Толку ее включать, ту сирену, когда уже все прилетело?
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15.07.2022 18:56 Ответить
Абсолютно бесполезные «вибухи». Зебила там нет, его не затронет, то чего выбухать?!?!?
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15.07.2022 18:58 Ответить
Може, то Юзік йшов по рідному місту і десь перечепився і впав
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15.07.2022 19:34 Ответить
Перднув.
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15.07.2022 22:16 Ответить
У Кривому Розі чути вибухи - що відбувається
У Кривому розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Однак наразі не надходило офіційної інформації, що саме могло вибухнути у місті.
За попередніми даними, вибух у Кривому Розі міг пролунати під час військових навчань у регіоні.
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15.07.2022 19:39 Ответить
Нет оружия чтобы ответить. Все банально просто.
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15.07.2022 19:50 Ответить
Странно. Оружия у ВСУ нет, а отвечают так, что у русликов обои заворачиваются.
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15.07.2022 20:09 Ответить
15 липня у Кривому Розі проведуть виробничий вибух у кар'єрі.

Про це повідомляє Управління преси та інформації Криворізької міської ради.
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15.07.2022 20:14 Ответить
Мама Рима пiд надiйним захистом? Ну тодi можна не перейматися...
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15.07.2022 22:26 Ответить
 
 