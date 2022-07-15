В Кривом Роге раздались взрывы

В Кривом Роге вечером 15 июля были слышны взрывы, подробной информации пока нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграмм-канале "Суспільне Дніпро".

"В Кривом Роге снова были слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в тот момент в Днепропетровской области воздушной тревоги не было.

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