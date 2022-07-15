У Кривому Розі пролунали вибухи
У Кривому Розі ввечері 15 липня було чути вибухи, детальної інформації поки немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі "Суспільне Дніпро".
"У Кривому Розі знову було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що на той момент у Дніпропетровській області повітряної тривоги не було.
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У Кривому розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Однак наразі не надходило офіційної інформації, що саме могло вибухнути у місті.
За попередніми даними, вибух у Кривому Розі міг пролунати під час військових навчань у регіоні.
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Про це повідомляє Управління преси та інформації Криворізької міської ради.