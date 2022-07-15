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Новини
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У Кривому Розі пролунали вибухи

вибух,обстріл

У Кривому Розі ввечері 15 липня було чути вибухи, детальної інформації поки немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі "Суспільне Дніпро".

"У Кривому Розі знову було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що на той момент у Дніпропетровській області повітряної тривоги не було.

Читайте також: Вибухи лунають у Вінниці, відомо про "прильоти"

Автор: 

вибух (4441) Кривий Ріг (1355)


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Топ коментарі
+5
Странно. Оружия у ВСУ нет, а отвечают так, что у русликов обои заворачиваются.
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15.07.2022 20:09
+4
Не слышал
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15.07.2022 18:53
+3
Какая может быть тревога еckb ударили из РСЗО? Толку ее включать, ту сирену, когда уже все прилетело?
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15.07.2022 18:56
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Не слышал
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15.07.2022 18:53 Відповісти
ну кривбасс это город длиною в жизнь, плюс еще ингулец
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15.07.2022 19:25 Відповісти
Какая может быть тревога еckb ударили из РСЗО? Толку ее включать, ту сирену, когда уже все прилетело?
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15.07.2022 18:56 Відповісти
Абсолютно бесполезные «вибухи». Зебила там нет, его не затронет, то чего выбухать?!?!?
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15.07.2022 18:58 Відповісти
Може, то Юзік йшов по рідному місту і десь перечепився і впав
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15.07.2022 19:34 Відповісти
Перднув.
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15.07.2022 22:16 Відповісти
У Кривому Розі чути вибухи - що відбувається
У Кривому розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Однак наразі не надходило офіційної інформації, що саме могло вибухнути у місті.
За попередніми даними, вибух у Кривому Розі міг пролунати під час військових навчань у регіоні.
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15.07.2022 19:39 Відповісти
Нет оружия чтобы ответить. Все банально просто.
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15.07.2022 19:50 Відповісти
Странно. Оружия у ВСУ нет, а отвечают так, что у русликов обои заворачиваются.
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15.07.2022 20:09 Відповісти
15 липня у Кривому Розі проведуть виробничий вибух у кар'єрі.

Про це повідомляє Управління преси та інформації Криворізької міської ради.
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15.07.2022 20:14 Відповісти
Мама Рима пiд надiйним захистом? Ну тодi можна не перейматися...
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15.07.2022 22:26 Відповісти
 
 