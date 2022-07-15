У Кривому Розі пролунали вибухи

У Кривому Розі ввечері 15 липня було чути вибухи, детальної інформації поки немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі "Суспільне Дніпро".

"У Кривому Розі знову було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що на той момент у Дніпропетровській області повітряної тривоги не було.

Читайте також: Вибухи лунають у Вінниці, відомо про "прильоти"