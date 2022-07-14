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Вибухи лунають у Вінниці, відомо про "прильоти"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вінниця

Під час повітряної тривоги у Вінниці пролунали кілька вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"У Вінниці пролунали вибухи. Не виходьте з укриттів. Не поширюйте фото і відео", - йдеться в повідомленні.

Водночас мер Сергій Моргунов повідомив про "прильоти".

Читайте: У окупованій Новій Каховці злетів у повітря склад з боєприпасами росіян. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг

Єслі работать нєгде тебе мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
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14.07.2022 11:03
+27
Вінниця. У нас "прильоти". Є руйнування. От така любов від "братского народа", бодай би він виздихав.
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14.07.2022 11:06
+20
Дєрьмака,безумну,піздабола,хламідію,верещук-арешт і негайний розстріл!5колона моє бути ліквідована!!!
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14.07.2022 11:12
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Каждий вечер бомби прілєтают вдруг

Єслі работать нєгде тебе мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
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14.07.2022 11:03 Відповісти
Да нє тєрзай сєбя! Билоби однозначно хуже! Он би і Маріуполь здал да і весь юг, пєтька етот. Хуженєбудєт!
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14.07.2022 11:31 Відповісти
А при кому в 2014 році звільнили Маріуполь та чисельні міста Донбасу?
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14.07.2022 11:46 Відповісти
ввімкни детектор на сарказм.
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14.07.2022 11:49 Відповісти
А "Калібри" "при Пєтьке" у Вінницю прилітали? "Зеленожопий"! Не рви сраку - все одно не заплатять!
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14.07.2022 11:38 Відповісти
це курва, вона, ботяра подляцька
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14.07.2022 11:45 Відповісти
Долбойоб ти. Кацапи все одно б напали, не дивлячись хто у нас президент. Інша справа - як велася підготовка до цього нападу
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14.07.2022 11:49 Відповісти
в тому й то справа: в підготовці, і в кількості жертв, які допустили; і навіть в кількості "********" по аферистовичу
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14.07.2022 11:52 Відповісти
Ну у мене своя теорія з цього приводу. ***** вочевидь був певен, що його тут з квітами зустрічатимуть. Чи не наштовхнули його 73% населення, що проголосувало за клоуна? Чи не впевнило ***** те, що все закінчиться за тиждень те, що розмінували Чонгар? Що не було фінансування армії? Я не думаю, що ***** полізло би сюди, якби знало, як будуть розвиватися події. Або, ще кілька років би серйозно готувався. Так що, для мене це питання відкрите - чи напав би *****, якби був Порошенко президентом зараз.
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14.07.2022 12:33 Відповісти
Вінниця. У нас "прильоти". Є руйнування. От така любов від "братского народа", бодай би він виздихав.
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14.07.2022 11:06 Відповісти
В Виннице попали по очень людному месту

Ермак намекнул куда
https://t.me/kievreal1/25574
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14.07.2022 11:19 Відповісти
можно предположить -по торговому центру и по площади где была выставка подбитой рашистской техники с последующим выставлением фото в интернет...((( не дай бог конечно...
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14.07.2022 11:33 Відповісти
по офісно-торговому центру поряд з Будинком офіцерів https://t.me/c/1211672769/606
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14.07.2022 11:39 Відповісти
там недалеко в/ч, колишній штаб 43-ї ракетної армії (я там служив срочну) і інша в/ч, тоді був там стройбат. Але відстань - в кілометр, якщо не два.
Короче, стріляють - але в них разльот плюс/мінус кілометр, тому попадають в центр міста, в житлові та офісні забудови...
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14.07.2022 11:43 Відповісти
Кажєтся ві не очень-то і любітє руззкіх. За ЧТОООООО
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14.07.2022 11:44 Відповісти
Харків . Кожен день і кожну ніч прильоти... Кожен день і кожну ніч руйнування, загиблі і поранені ....
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14.07.2022 12:09 Відповісти
вчера парашники анонсировали такие прилёты, только по одессе. "боевики всу заняли больницы и роддома"(С)
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14.07.2022 11:12 Відповісти
Главный вопрос кто те кроты, которые дают наводки.
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14.07.2022 11:09 Відповісти
Піздабол,дєрьмак і їхня компашка.
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14.07.2022 11:15 Відповісти
+компашка на місцях інтегрована в сбу-фсб, мусорню.
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14.07.2022 11:16 Відповісти
об 11:00 він знову пішов на зліт

Полеты самолета-разведчика А-50, который барражирует в небе Беларуси и поднялся в воздух вчера около 13:00, связаны с обстрелами в Запорожье и других регионах.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале.

По его словам, вчерашние полеты А-50 также связаны с воздушной тревогой по всей территории Украины, которая была после 14:00.

"Дело в том, что сегодня и завтра, 13 и 14 июля, в городе Стамбул проходят четырехсторонние переговоры между Россией, Украиной, ООН и Турцией по разблокированию наших портов и организации вывоза зерна для доставки в те страны, в которые мы его доставляем. Я думаю, что не случайно незадолго до этого были воздушная тревога и удар по Запорожью, а также самолет-разведчик в небе Беларуси - все по времени примерно совпало. Прямая связь. Россия даже таким образом пытается усилить свои переговорные позиции", - пояснил Жданов.
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14.07.2022 11:09 Відповісти
до речі, в рб сьогодні має бути оголошено ДЕФОЛТ
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/7/14/506596/
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14.07.2022 11:14 Відповісти
Україна тоже мае посилювати свої переговорні позиції - де той Буданов ???
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14.07.2022 11:20 Відповісти
там само, де і той хамія

Stepan Bul'ba@BulbaStepan

Це угода не про вивезення зерна, це угода про перемир`я для орківської орди.
Вони матимуть час для перегрупування, поповнення запасів м`яса, БК, техніки, зведення укріплень ... ін.
Українське зерно все одно не вийде з портів...
Побачите...
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14.07.2022 11:37 Відповісти
Любі преговори росія використовує що б послабити опонента і вони беруть в них участь коли бачуть такі можливості.Але прості українці небудуть знати деталі домовленостей політиків.
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14.07.2022 11:25 Відповісти
область, откуда прилетает расширяется. Прилетает из оккупированных территорий из параши
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14.07.2022 11:10 Відповісти
Дєрьмака,безумну,піздабола,хламідію,верещук-арешт і негайний розстріл!5колона моє бути ліквідована!!!
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14.07.2022 11:12 Відповісти
Хто їх заарештує? -Венедиктова?Топових персон при владі, та ще й дружбанів Зе? - Не смішний ваш жарт.
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14.07.2022 11:54 Відповісти
сподіваюсь, полювання ЗСУ за носіями та базами ракет, які руйнують Україну, не стало на паузу?..
дермак з комісаршей Безумной не забороняє ж поки що боронити Україну?..
чи фсЬо нє так аднозначна?
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14.07.2022 11:18 Відповісти
к чому така активність?Глава ОП Ермак подтверждает, что в Виннице попали по гражданскому объекту, назвав этот удар очередным террористическим актомhttps://t.me/insiderUKR/36685
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14.07.2022 11:22 Відповісти
Єлдак сьогодні сходив до Мерседеса, повідомив шо не дойшов.
Ну і далі будемо дивитись на будні президента? .... ааа, у нас президент не Єлдачок, а просто Переструнстрілятоневтік
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14.07.2022 11:28 Відповісти
Зате "зернові переговори " пройшли успішно і дєрьмаки знову загнали Україну в стійло. Побачите, скоро накажуть припинити наступ на південь щоб не зірвати вивіз зерна.
Що ж ви навибирали ідіоти???
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14.07.2022 11:27 Відповісти
Терористи хєрачать, а Дєрьмак одразу йде на доклад кремблю: всьо нормально, куди планували, туди й влучили.
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14.07.2022 11:29 Відповісти
Ніт, не торговий центр. Офісні будівлі та будинки поряд.
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14.07.2022 11:36 Відповісти
Картинка уже по всему инету, так что пофиг. Банальный терроризм.
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14.07.2022 11:34 Відповісти
Цікаво, за логікою росісян - яку мету по "денацифікації" чи "демілітарізації" мають на меті щоденні обстріли ракетами цивільних об'єктів?
Але це риторичне питання, терористам не потрібні жодні причини, щоб нищити дома та школи.
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14.07.2022 11:35 Відповісти
московити навіть на західній Україні шукають для бомбардувань найбільш ватни міста, де проживають найбільше їхніх співвітчизників. Був днів 10 тому у Вінниці - місто брудне, ватне та недоглянуте.

Вразило, що на автовокзалі в самому центрі стоїть кіоск РПЦ-ФСБ, де вони торгують московськими агітками.
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14.07.2022 11:42 Відповісти
Вінниця не в західній Україні.
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14.07.2022 13:07 Відповісти
що таке західна Україна? це що окрема держава? довбойби тільки так кажуть. **** ЗАХІД України а не Західна Україна...
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14.07.2022 14:04 Відповісти
Ну якщо США далі будуть тягнути з визнанням запорєбріка країною-терористом, то я навіть не знаю, що їх зможе переконати. Приліт в торговий центр у Вашингтоні?
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14.07.2022 11:39 Відповісти
Добре ховатись в гранітному протиядерному ще побудованому в сталінські часи бункері на Банковій в Київі та відосики гнати патріотичні тоді коли всі українці під ракетними ударами гинуть бо не мають таких сховищ. Де відповідь по Криму,Белгороді,Ростові, Мінську ?
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14.07.2022 11:40 Відповісти
Плохой Порошенко построил фонтан. Лучше бы не строил. Ну и дебил ты.
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14.07.2022 11:52 Відповісти
Нікто отвєткі нє дайот -

Іначє путєн нападьот!
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14.07.2022 11:40 Відповісти
Чому не закрити ці ТРЦ на час війни бо це братські могили ?
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14.07.2022 11:42 Відповісти
Это не ТРЦ, а Дом Культуры. Вообще это центр города, там люди ходят и прочее. Рядышком находится какая-то церковь.
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14.07.2022 11:45 Відповісти
пройшла інфа, що поряд з роддомом довбанули й заганув новонароджений..їх теж закрити?
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14.07.2022 11:50 Відповісти
Зебилы ******,где ПВО? В асфальте и в карманах,нарики *****?
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14.07.2022 11:46 Відповісти
Наверное, ПВО прикрывало военные части. И вообще спали. Они не думали что средь бела дня будут центр многонаселенного города бомбить.
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14.07.2022 11:48 Відповісти
****** со стороны Беларашки. Зато у нас до сих пор не разорваны отношения и не введен визовый режим с бульбашами.
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14.07.2022 11:49 Відповісти
Вообще я почитал гугл. Люди пишут, что там была выставка российской техники подбитой. Если так, то вообще какой-то идиотизм. Тупо месть.
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14.07.2022 11:51 Відповісти
ні, це просто вони промахнулись на кілометр-два
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14.07.2022 11:55 Відповісти
была , даже на цензоре есть статья с фото локации... еще тогда писал шо это млять просто идиотизм выставлять фото локации , ещё центра Винницы ... а сколько фото гуляло ппо инету ... однозначно месть...
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14.07.2022 12:37 Відповісти
 
 