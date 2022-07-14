Вибухи лунають у Вінниці, відомо про "прильоти"

Під час повітряної тривоги у Вінниці пролунали кілька вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"У Вінниці пролунали вибухи. Не виходьте з укриттів. Не поширюйте фото і відео", - йдеться в повідомленні.

Водночас мер Сергій Моргунов повідомив про "прильоти".

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