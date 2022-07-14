28 855 59
Вибухи лунають у Вінниці, відомо про "прильоти"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час повітряної тривоги у Вінниці пролунали кілька вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
"У Вінниці пролунали вибухи. Не виходьте з укриттів. Не поширюйте фото і відео", - йдеться в повідомленні.
Водночас мер Сергій Моргунов повідомив про "прильоти".
Топ коментарі
+52 Sasha Ponchik
показати весь коментар14.07.2022 11:03
+27 Старый Котяра e582ea69
показати весь коментар14.07.2022 11:06
+20 Andrew d7df2b7b
показати весь коментар14.07.2022 11:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Єслі работать нєгде тебе мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
Ермак намекнул куда
https://t.me/kievreal1/25574
Короче, стріляють - але в них разльот плюс/мінус кілометр, тому попадають в центр міста, в житлові та офісні забудови...
Полеты самолета-разведчика А-50, который барражирует в небе Беларуси и поднялся в воздух вчера около 13:00, связаны с обстрелами в Запорожье и других регионах.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале.
По его словам, вчерашние полеты А-50 также связаны с воздушной тревогой по всей территории Украины, которая была после 14:00.
"Дело в том, что сегодня и завтра, 13 и 14 июля, в городе Стамбул проходят четырехсторонние переговоры между Россией, Украиной, ООН и Турцией по разблокированию наших портов и организации вывоза зерна для доставки в те страны, в которые мы его доставляем. Я думаю, что не случайно незадолго до этого были воздушная тревога и удар по Запорожью, а также самолет-разведчик в небе Беларуси - все по времени примерно совпало. Прямая связь. Россия даже таким образом пытается усилить свои переговорные позиции", - пояснил Жданов.
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/7/14/506596/
Stepan Bul'ba@BulbaStepan
Це угода не про вивезення зерна, це угода про перемир`я для орківської орди.
Вони матимуть час для перегрупування, поповнення запасів м`яса, БК, техніки, зведення укріплень ... ін.
Українське зерно все одно не вийде з портів...
Побачите...
дермак з комісаршей Безумной не забороняє ж поки що боронити Україну?..
чи фсЬо нє так аднозначна?
Ну і далі будемо дивитись на будні президента? .... ааа, у нас президент не Єлдачок, а просто Переструнстрілятоневтік
Що ж ви навибирали ідіоти???
Але це риторичне питання, терористам не потрібні жодні причини, щоб нищити дома та школи.
Вразило, що на автовокзалі в самому центрі стоїть кіоск РПЦ-ФСБ, де вони торгують московськими агітками.
Іначє путєн нападьот!