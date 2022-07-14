Взрывы раздаются в Виннице, известно о "прилетах"

Во время воздушной тревоги в Виннице прогремели несколько взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"В Виннице раздались взрывы. Не выходите из укрытий. Не распространяйте фото и видео", - говорится в сообщении.

В то же время, мэр Сергей Моргунов сообщил о "прилетах".

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