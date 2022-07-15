Российские оккупанты обстреляли центр Бахмута, - Нацполиция
Российские войска нанесли удар реактивной системой залпового огня "Ураган". Предварительно по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две – по жилому массиву.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции.
В сообщении отмечается: "На месте работали следственно-оперативные группы и работники ГСЧС.
Вследствие обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна близлежащего пятиэтажного дома.
Полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления России.
По факту открыто уголовное производство по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины".
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stavr
показать весь комментарий15.07.2022 19:04 Ответить Мне нравится 3
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий15.07.2022 19:10 Ответить Мне нравится 1
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