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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты обстреляли центр Бахмута, - Нацполиция

Российские войска нанесли удар реактивной системой залпового огня "Ураган". Предварительно по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две – по жилому массиву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции.

В сообщении отмечается: "На месте работали следственно-оперативные группы и работники ГСЧС.

Вследствие обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна близлежащего пятиэтажного дома.

Полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления России.

По факту открыто уголовное производство по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины".

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Автор: 

обстрел (27016) Донецкая область (9574) Бахмут (1601)


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кацапи - виродки
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15.07.2022 19:04 Ответить
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України". - Україна не знаходиться в стані війни з рабсією, оскільки цього немає нігде на законодавчому рівні.Українська "зе влада" підігрує рашисту і знаходиться в стані "рашистської спец ,операції"
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15.07.2022 19:10 Ответить
 
 