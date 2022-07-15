Російські окупанти обстріляли центр Бахмуту, - Нацполіція
Російські війська завдали удар реактивною системою залпового вогню "Ураган". Попередньо, по центральному ринку вони випустили одну ракету, ще дві – по житловому масиву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції.
У повідомленні зазначається: "На місці працювали слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС.
Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення на ринку та магазини. Від ударної хвилі пошкоджені вікна прилеглого п’ятиповерхового будинку.
Поліцейські надали першу домедичну допомогу та зібрали доказову базу воєнного злочину рф.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
stavr
показати весь коментар15.07.2022 19:04 Відповісти Мені подобається 3
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар15.07.2022 19:10 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль