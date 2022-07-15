Російські окупанти обстріляли центр Бахмуту, - Нацполіція

Російські війська завдали удар реактивною системою залпового вогню "Ураган". Попередньо, по центральному ринку вони випустили одну ракету, ще дві – по житловому масиву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції.

У повідомленні зазначається: "На місці працювали слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС.

Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення на ринку та магазини. Від ударної хвилі пошкоджені вікна прилеглого п’ятиповерхового будинку.

Поліцейські надали першу домедичну допомогу та зібрали доказову базу воєнного злочину рф.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України".

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