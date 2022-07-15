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Російські окупанти обстріляли центр Бахмуту, - Нацполіція

Російські війська завдали удар реактивною системою залпового вогню "Ураган". Попередньо, по центральному ринку вони випустили одну ракету, ще дві – по житловому масиву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції.

У повідомленні зазначається: "На місці працювали слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС.

Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення на ринку та магазини. Від ударної хвилі пошкоджені вікна прилеглого п’ятиповерхового будинку.

Поліцейські надали першу домедичну допомогу та зібрали доказову базу воєнного злочину рф.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України".

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Російські окупанти обстріляли центр Бахмуту, - Нацполіція 01

Автор: 

обстріл (28428) Донецька область (8440) Бахмут (1560)


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кацапи - виродки
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15.07.2022 19:04 Відповісти
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України". - Україна не знаходиться в стані війни з рабсією, оскільки цього немає нігде на законодавчому рівні.Українська "зе влада" підігрує рашисту і знаходиться в стані "рашистської спец ,операції"
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15.07.2022 19:10 Відповісти
 
 