Первые РСЗО M270 прибыли в Украину, - Резников

Первые реактивные системы залпового огня M270 прибыли в Украину.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Дальнобойная семья украинской армии пополнилась: прибыли первые РСЗО M270. Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя", - написал министр в твиттере.

РСЗО M270 – американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП "Брэдли", которая также может использоваться как установка для запуска тактических ракет. M270 использует такие же боеприпасы, как и система HIMARS, однако в отличие от последней вмещает до 12 ракет (HIMARS – 6).

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