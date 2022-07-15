Первые РСЗО M270 прибыли в Украину, - Резников
Первые реактивные системы залпового огня M270 прибыли в Украину.
Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Дальнобойная семья украинской армии пополнилась: прибыли первые РСЗО M270. Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя", - написал министр в твиттере.
РСЗО M270 – американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП "Брэдли", которая также может использоваться как установка для запуска тактических ракет. M270 использует такие же боеприпасы, как и система HIMARS, однако в отличие от последней вмещает до 12 ракет (HIMARS – 6).
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@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1547916353041862656 7 ч
Резніков оголосив, що ми скоро отримуємо ракети до хаймарсів, що б'ють на 300 км Пригадую анонси літаків з Польщі, Словаччини і Болгарії та іншу хрень( Може б отримали, влупили, а тоді б розказували? Чи PR наше всьо? І перемога фігня, коли є воно?
Хоча все вірно по суті. Дебіли крутять рейтинг будь-якими засобами.
Р. S. Не потрібно називати те звалище країною чи навіть росією : то всьо - регіон 400, населення - чотирьохсоті, а біологічний вид - homo kaZapiens