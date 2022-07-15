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Новости Война
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Первые РСЗО M270 прибыли в Украину, - Резников

mlrs,м270

Первые реактивные системы залпового огня M270 прибыли в Украину.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Дальнобойная семья украинской армии пополнилась: прибыли первые РСЗО M270. Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя", - написал министр в твиттере.

РСЗО M270 – американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП "Брэдли", которая также может использоваться как установка для запуска тактических ракет. M270 использует такие же боеприпасы, как и система HIMARS, однако в отличие от последней вмещает до 12 ракет (HIMARS – 6).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отбита попытка оккупантов взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск, - Генштаб ВСУ

оружие (10204) Резников Алексей (1170) РСЗО (195)


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Топ комментарии
+64
Й всерівно - "Це ще ми серйозно не починали".
Кремлівська моль-хуйло буде покарана.
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15.07.2022 19:26
+55
Чекаємо на ще більше бавовіння бавовни!
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15.07.2022 19:26
+49
Дяка Штатам та Європі, які, всупереч нашій кротовій владі, поставляють нам такий перечень зброї.
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15.07.2022 19:26
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15.07.2022 21:37 Ответить
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15.07.2022 22:42 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1547916353041862656 7 ч

Резніков оголосив, що ми скоро отримуємо ракети до хаймарсів, що б'ють на 300 км Пригадую анонси літаків з Польщі, Словаччини і Болгарії та іншу хрень( Може б отримали, влупили, а тоді б розказували? Чи PR наше всьо? І перемога фігня, коли є воно?
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15.07.2022 22:14 Ответить
Так може вже отримали, а каже шо чекаємо?
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16.07.2022 12:08 Ответить
Вірите що та жменя літаків, що була перед війною, і досі в сторою і літає? Ніхто нічого не привозив, нє нє.

Хоча все вірно по суті. Дебіли крутять рейтинг будь-якими засобами.
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16.07.2022 22:25 Ответить
Ждём от американцев системы ПВО, которые закроют небо над крупными городами. Именно от ударов с воздуха больше всего разрушений и смертей в Украине.
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15.07.2022 22:37 Ответить
******* арифметичні парадокси: 400 наших вояків - це в два рази краще ніж 200 вояків, а от з козломордими все абсолютно навпаки: кацап стає хорошим тільки через крок доброї волі (або куріння бавовни чи селітри) - з грузу 400 перетворюючись на груз 200 ( ідеальна недовготривала проміжна стадія грузу 300 вітається) .

Р. S. Не потрібно називати те звалище країною чи навіть росією : то всьо - регіон 400, населення - чотирьохсоті, а біологічний вид - homo kaZapiens
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15.07.2022 22:59 Ответить
Смерть бандитам *****.
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16.07.2022 00:12 Ответить
***** сам бандит.
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16.07.2022 00:25 Ответить
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16.07.2022 00:29 Ответить
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