Перші РСЗВ M270 прибули в Україну, - Резніков
Перші реактивні системи залпового вогню M270 прибули до України.
Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Рєзніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Дальнобійна родина української армії поповнилася: прибули перші РСЗВ M270. Вони стануть гарною компанією для HIMARS на полі бою", - написав міністр у твіттері.
РСЗВ M270 - американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП "Бредлі", яка також може використовуватися як установка для запуску тактичних ракет. M270 використовує такі ж боєприпаси, як і система HIMARS, проте на відміну від останньої вміщує до 12 ракет (HIMARS - 6).
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@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1547916353041862656 7 ч
Резніков оголосив, що ми скоро отримуємо ракети до хаймарсів, що б'ють на 300 км Пригадую анонси літаків з Польщі, Словаччини і Болгарії та іншу хрень( Може б отримали, влупили, а тоді б розказували? Чи PR наше всьо? І перемога фігня, коли є воно?
Хоча все вірно по суті. Дебіли крутять рейтинг будь-якими засобами.
Р. S. Не потрібно називати те звалище країною чи навіть росією : то всьо - регіон 400, населення - чотирьохсоті, а біологічний вид - homo kaZapiens