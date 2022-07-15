УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5302 відвідувача онлайн
Новини Війна
27 889 110

Перші РСЗВ M270 прибули в Україну, - Резніков

mlrs,м270

Перші реактивні системи залпового вогню M270 прибули до України.

Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Рєзніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Дальнобійна родина української армії поповнилася: прибули перші РСЗВ M270. Вони стануть гарною компанією для HIMARS на полі бою", - написав міністр у твіттері.

РСЗВ M270 - американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП "Бредлі", яка також може використовуватися як установка для запуску тактичних ракет. M270 використовує такі ж боєприпаси, як і система HIMARS, проте на відміну від останньої вміщує до 12 ракет (HIMARS - 6).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найстрашніші удари HIMARS ЗСУ по російській армії. 28 червня - 13 липня 2022 року. ВIДЕО

Автор: 

зброя (7446) Резніков Олексій (1446) РСЗВ (208)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+64
Й всерівно - "Це ще ми серйозно не починали".
Кремлівська моль-хуйло буде покарана.
показати весь коментар
15.07.2022 19:26
+55
Чекаємо на ще більше бавовіння бавовни!
показати весь коментар
15.07.2022 19:26
+49
Дяка Штатам та Європі, які, всупереч нашій кротовій владі, поставляють нам такий перечень зброї.
показати весь коментар
15.07.2022 19:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
15.07.2022 21:37 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2022 22:42 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1547916353041862656 7 ч

Резніков оголосив, що ми скоро отримуємо ракети до хаймарсів, що б'ють на 300 км Пригадую анонси літаків з Польщі, Словаччини і Болгарії та іншу хрень( Може б отримали, влупили, а тоді б розказували? Чи PR наше всьо? І перемога фігня, коли є воно?
показати весь коментар
15.07.2022 22:14 Відповісти
Так може вже отримали, а каже шо чекаємо?
показати весь коментар
16.07.2022 12:08 Відповісти
Вірите що та жменя літаків, що була перед війною, і досі в сторою і літає? Ніхто нічого не привозив, нє нє.

Хоча все вірно по суті. Дебіли крутять рейтинг будь-якими засобами.
показати весь коментар
16.07.2022 22:25 Відповісти
Ждём от американцев системы ПВО, которые закроют небо над крупными городами. Именно от ударов с воздуха больше всего разрушений и смертей в Украине.
показати весь коментар
15.07.2022 22:37 Відповісти
******* арифметичні парадокси: 400 наших вояків - це в два рази краще ніж 200 вояків, а от з козломордими все абсолютно навпаки: кацап стає хорошим тільки через крок доброї волі (або куріння бавовни чи селітри) - з грузу 400 перетворюючись на груз 200 ( ідеальна недовготривала проміжна стадія грузу 300 вітається) .

Р. S. Не потрібно називати те звалище країною чи навіть росією : то всьо - регіон 400, населення - чотирьохсоті, а біологічний вид - homo kaZapiens
показати весь коментар
15.07.2022 22:59 Відповісти
Смерть бандитам *****.
показати весь коментар
16.07.2022 00:12 Відповісти
***** сам бандит.
показати весь коментар
16.07.2022 00:25 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2022 00:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 