В Израиле россияне за деньги проводят антиукраинские митинги, - посол Корнийчук
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Израиле Сергей Корнийчук сообщил, что в стране участились случаи проплаченных антиукраинских митингов
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Поддержка Украины в Израиле только растет. Нет никакой разницы, на каком языке говорит израильтянин, если он поддерживает украинцев. Мы здесь объясняем, что большинство русскоязычных евреев уехало из России, убегая от тоталитарного режима. Поэтому, если человек приехал из России, то не обязательно, что он поддерживает войну против Украины", – пояснил Корнийчук.
Дипломат также рассказал, что в Израиле участились случаи антиукраинских проплаченных митингов.
"В Израиле в последнее время проявляется плохая тенденция с антиукраинскими митингами. Поскольку мы видим мероприятия, которые проводят ватники за российские деньги. Такие митинги они проводят в определенных муниципалитетах. Сегодня такие мероприятия проходили в Нетания, а на прошлой неделе российскими флагами размахивали в Хайфе. Также под нашим посольством проходило два антиукраинских митинга. Я подходил к этим людям и спрашивал, сколько им платят. И запретить, к сожалению, такие митинги нельзя", – добавил Корнийчук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А митинги - не митиги...
Во-вторых, вот этот миф про Бандеру как основного убийцу евреев. А расскажи кому, что Бандера не жил в Украине и всю войну просидел в немецком концлагере, не верят! Потому что газета "Правда" их бабушкам всю правду рассказала!
В-третьих, страшные и ужасные бандеровцы, убивавшие евреев сотнями! Об этом мне с круглыми от потомственного страха глазами рассказывают евреи Москвы, Питера, Донецка, Харькова... Евреи Львова, Тернополя, Ивано-Франковска не понимают, о чем речь. Правда, интересно?!
Ну и в-четвёртых, страшный зверь Богдан Хмельницкий! Бляха-муха, история 400-летней давности! Ну, давайте тогда и кого там, царя Ирода вспомним! Иуду Искариота! Только влезь в Тору - среди наших тоже "добряков" хватало. Говорите, другие времена были? Так и 400 лет назад тоже были другие времена!
Зато "чёрные сотни", резня и погромы в рашке - не, не было! Янголы с крылышками!
В общем, совковая пропаганда плюс нынешняя даёт такой вот мрачный коктейль... ИМХО.
1.в неспособности осваивать речь других народов.
2. В чувстве собственной неполноценности, которую пытаются скрыть агрессией, ненавистью, поиском врагов и любовью к русскому миру, вне зависимости от места проживания.
Подвид потенциально опасен, даже если русскоязычный - этнический еврей, немец украинец или бурят
"Жидов перебили,а Россию так и не спасли"©
В конце концов Израиль имеет полноценные дипотношения и с Украиной и с Россией, и поддержка этих страна это свобода мысли и есть одно из проявлений свободы вообще.
Вопрос кто поддерживает и в каком количестве.
На концерт в поддержку Украины 3 дня назад в Тель Авиве пришли тысячи человек с украинскими флагами и пришли добровольно. На митинг в поддержку России в Хайфе сошлось около ста проплаченных отщепенцев, которые к тому же, зная, что тут же соберется контр-митинг в поддержку Украины, заблаговременно запросили охрану полиции.
В общем и в целом Израиль, как власть, так и население, занимает проукраинскую позицию, не разрывая при этом связей с Россией.
Это то, что есть.
Но прочитав комментарии прихожу в удрученное настроение.
Угнетает вал какой-то дикой, черной ненависти, тупого невежества, суеверных представлений.
Любі мої, успокойтесь.
Что за манера на на основании митинга сотни проплаченных мудако-ватников делать глобальный вывод - "Да они все там такие".
Это совсем не так, даже несмотря на то, что вам так кажется
Лицензия была продана в 2010 и с 2014 все связи между Израилем и Россией по данной тематике оборваны.
Да, БПЛА, равно как и любая другая военная продукция, есть товар и с ним выходят на рынок.
Если есть разрешение соответствующих органов безопасности, почему бы и не купить? Товар-деньги-товар, ничего нового здесь нет.
Россия купила.
Украина не купила. Вот и вся разница. Кто ей помешал?
А "задним умом" мы все бываем умные. Но потом.
Я поважаю Вашу власну позицію і дякую Вам за пітримку моєї країни.
"...Последнюю в "Орланах" уже заменили на чип "Комета-М-ВТ", который производится по израильской лицензии, возможно, купленной еще до начала вторжения..."
______________________________________________________________________
Или купили лицензию.
Или украли.
Или скопировали...
Все, что угодно. Военная разведка не спит.
Но вы в своем предположении отдельный чип превратили в целый дрон, а это совсем не так.
З Божою допомогою Україна Переможе.
Слава Україні.
Військовослужбовці Сил Оборони Ізраїлю
на підтримку України 🇺🇦
🎼 заспівали «Ой, у лузі червона калина»
https://t.me/verkhovnaradaukrainy/23586
Обратитесь к специалисту
Бороться с ним бесполезно и что и где всплывет предсказать невозможно.
Усилия Израиля направлены на предотвращение передачи иранских ракет Хизбалле и Хамасу. Тут уже не до предотвращения украинского оружия.
Кстати, вы делаете довольно распространенную ошибку, называя их всех палестинцы. Палестина - это Западный Берег и с ними Израиль живет довольно спокойно. Газа - это уже не Палестина, это Хамастан. После того, как хамасники в в 2007 году совершили переворот, с палестинской властью они покончили быстро и эффективно, путем сбрасывания их представителей с крыш.
Израиль. Не продал.
Украина пыталась купить. Но израиль продолжал продавать модули для беспилотников РФии и после 2014 года - вплоть до 2022. А Украине категорически отказался что-либо продавать на военную тематику. Так что вы уж простите, но слова о поддержке очень сильно расходятся с действиями.
Ах да, совсем забыл - в то время как другие страны упростили въезд к себе украинских беженцев - Израиль наоборот отменил по сути безвиз (который был двусторонним) и заблокировал въезд на территорию Израиля украинцев. Россияне продолжают ездить в Израиль без проблем. Вот так по факту действиями, а не словами, Израиль показывает свое отношение.
Вот поэтому и было принято решение ограничить поток беженцев, что реально понимали - они домой не уедут и любыми путями постараются остаться в Израиле.
А Израиль страна маленькая, даже миниатюрная, где все на пределе - земля, вода, города, дороги, место проживания и вместить поток желающих остаться просто не в состоянии
Я ж вам уже відповів - ви людина хвора і ваша думка мене не цікавить. Зверніться до фахівця.