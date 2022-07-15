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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Израиле россияне за деньги проводят антиукраинские митинги, - посол Корнийчук

ізраїль

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Израиле Сергей Корнийчук сообщил, что в стране участились случаи проплаченных антиукраинских митингов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Поддержка Украины в Израиле только растет. Нет никакой разницы, на каком языке говорит израильтянин, если он поддерживает украинцев. Мы здесь объясняем, что большинство русскоязычных евреев уехало из России, убегая от тоталитарного режима. Поэтому, если человек приехал из России, то не обязательно, что он поддерживает войну против Украины", – пояснил Корнийчук.

Дипломат также рассказал, что в Израиле участились случаи антиукраинских проплаченных митингов.

"В Израиле в последнее время проявляется плохая тенденция с антиукраинскими митингами. Поскольку мы видим мероприятия, которые проводят ватники за российские деньги. Такие митинги они проводят в определенных муниципалитетах. Сегодня такие мероприятия проходили в Нетания, а на прошлой неделе российскими флагами размахивали в Хайфе. Также под нашим посольством проходило два антиукраинских митинга. Я подходил к этим людям и спрашивал, сколько им платят. И запретить, к сожалению, такие митинги нельзя", – добавил Корнийчук.

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Израиль (1922) митинг (2556) Корнейчук Сергей (3)


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Топ комментарии
+27
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15.07.2022 19:51
+20
Русскоязычные - это особый подвид двуногих. Могут быть любой национальности. Русскоязычие - это симптомокомлекс, проявляющийся:
1.в неспособности осваивать речь других народов.
2. В чувстве собственной неполноценности, которую пытаются скрыть агрессией, ненавистью, поиском врагов и любовью к русскому миру, вне зависимости от места проживания.
Подвид потенциально опасен, даже если русскоязычный - этнический еврей, немец украинец или бурят
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15.07.2022 19:49
+17
в Ізраїлі за гроші можна робити все гешефт
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15.07.2022 19:43
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в Ізраїлі за гроші можна робити все гешефт
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15.07.2022 19:43 Ответить
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15.07.2022 19:51 Ответить
не гундось идиот в ГЕРМАНИИ РАШИСТЫ КАК У СЕБЯ ***** ДОМА ТАНЦУЮТ И РАДУЮТСЯ СЛАВА РОССИИ СЛАВА ПУТИНУ ПРИ КАЖДОЙ ТРАГИЧЕСКОМ ОБСТРЕЛЕ УКРАИНЫ РАКЕТАМИ А НЕМЦЫ ЕЩЕ И ПОЛИЦИЮ ВЫВОДЯТ ДЛЯ ОХРАНЫ КАЦАПОВ...... А ВОТ ПРОТИВ УКРАИНЦЕВ БЕЖЕНЦЕВ БОЛЕЕ 800 ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕНО И ПОКА НИ ОДНОГО ******* НЕ ПОЙМАЛА НЕМЕЦКАЯ ПОЛИЦИЯ ТАК ЧТО РАШИСТЫ С ВЧЕРАШНИМИ ФАШИСТАМИ ДРУЗЯКИ ******** К СОЖАЛЕНИЮ...
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15.07.2022 20:04 Ответить
Нащо ти оце саме під моїм постом запостив? Який зв'язок?
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15.07.2022 20:27 Ответить
В Німеччині нажаль чимало русні мітінгує - перший такий мітінг був десь у Боні на початку квітня: дуже гучний - на автівках, з прапорами (і не тільки росії, а ще й лугандону), з літерой Z на капотах, з гімном (ставьте наголос, де забажається, - не помилитесь!) рашкі, з вигуками проти України... Був дуже великий шкандаль, усі попідхоплювались і заборонили... Не мітінги, а оце все - літери, вигуки тощо. Державний прапор і державний гімн заборонити не можна, нажаль. Але рузьке занудьгували, і мітінгів поменшало.
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16.07.2022 01:12 Ответить
от такі свинособаки, як ти і ходять на ці мітинги за пару шекелів.....
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15.07.2022 19:52 Ответить
судячи з рівня матюків - ти не чистокровний.... є в тебе щось і від батька
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15.07.2022 19:57 Ответить
Ану попробуйте сказати щось проти жида хоч і за гроші, зразу антисемітизм пришиють. Московія в великій мірі породження саме їх, Бо там вони на верху-як гімно на воді.
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15.07.2022 21:36 Ответить
як цікаво- близько 400 тисяч ізраїльтян вихідці з України- де ви людоньки?чому ви на нас так забили та про нас забули?
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15.07.2022 19:43 Ответить
Если бы посол Корнийчук не был ******, а умел нормально излагать ситуацию, а ты читал бы что-то кроме его бредней, то знал бы, что митинги в поддержку Украины, проходят в израиле гораздо чаще и людей на них в разы больше, чем на свинособачьих руSSких тусовках. Погуглить не пробовал? А ты попробуй...
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15.07.2022 19:48 Ответить
Да пофиг на эти митинги. Факт в том, что Израиль полностью закрылся для украинцев - даже на конференцию профессор в Израиль не может съездить - зато россияне - пожалуйста. Хотя казалось бы - чем провинились украинцы - тем, что на нас напали россияне? Помощи тоже от Израиля никакой как для масштабов государства - да, никто нам ничего не обязан, но все же.
А митинги - не митиги...
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15.07.2022 21:19 Ответить
Мне кажется, что в Израиле животная ненависть к украинцам вспоена и вскормлена ещё ссср-ом: во-первых, муссировался миф о злобных украинских полицаях и предателях - было такое чувство, что только украинцы помогали немцам уничтожать евреев, и больше никто. А на самом деле украинских коллаборантов было не больше, чем других (немцы, кстати, до сих пор гордятся, что в Латвии они сами не убили ни одного еврея, - латыши всё сделали сами).
Во-вторых, вот этот миф про Бандеру как основного убийцу евреев. А расскажи кому, что Бандера не жил в Украине и всю войну просидел в немецком концлагере, не верят! Потому что газета "Правда" их бабушкам всю правду рассказала!
В-третьих, страшные и ужасные бандеровцы, убивавшие евреев сотнями! Об этом мне с круглыми от потомственного страха глазами рассказывают евреи Москвы, Питера, Донецка, Харькова... Евреи Львова, Тернополя, Ивано-Франковска не понимают, о чем речь. Правда, интересно?!
Ну и в-четвёртых, страшный зверь Богдан Хмельницкий! Бляха-муха, история 400-летней давности! Ну, давайте тогда и кого там, царя Ирода вспомним! Иуду Искариота! Только влезь в Тору - среди наших тоже "добряков" хватало. Говорите, другие времена были? Так и 400 лет назад тоже были другие времена!
Зато "чёрные сотни", резня и погромы в рашке - не, не было! Янголы с крылышками!
В общем, совковая пропаганда плюс нынешняя даёт такой вот мрачный коктейль... ИМХО.
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16.07.2022 01:32 Ответить
Ну до чого тут юдофобія,коли українці самі продають себе і свою країну, а лукаві беруть,ще й націонал патріотів ******** де можуть,он останне відношення до бойового підрозділу "Азова" тому доказ.
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15.07.2022 20:56 Ответить
Украину и украинцев продают гнобят евреи и кацапы.Евреи у власти а большая часть населения Украины-кацапы. на своей богом данной земле украинцы НЕ ХОЗЯЕВА.Кацапы в 20 веке убили и выселили БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ украинцев ну а евреи совсем недавно ввели закон об уголовной ответственности за оскорбление богоизбранного народа .
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16.07.2022 09:08 Ответить
цiкаво те що кацапозомбованi збираються на своi збiговиська кожного разу наступного дня пiсля потужних мiтингiв в пiдтримку Украiни!за кiлькiстю представникiв кацапи завжди в переважнiй меншостi.тут ставиться питання iнакше-чому iзраiльська влада дозволяэ прокацапськi засоби,а потiм закликаэ свiт до спiвчуття коли ракети летять на Iзраiль.причому кацапи завжди були на боцi ворогiв обiтованоi.
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15.07.2022 20:08 Ответить
А хто був завжди на боці кацапів,більше ніж на боці України?
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15.07.2022 20:52 Ответить
Це Ви серйозно? Точно пороблено.
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15.07.2022 20:51 Ответить
Іуди нікуди не поділись...
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15.07.2022 19:44 Ответить
Так іуди - "рассєйські! А ці потворит- свою дитину продадуть, аби гроші. Це просто виродки, в них нема моралі! Гниль суспільства!
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15.07.2022 19:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wnVrDQG9-_g
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15.07.2022 19:48 Ответить
Русскоязычные - это особый подвид двуногих. Могут быть любой национальности. Русскоязычие - это симптомокомлекс, проявляющийся:
1.в неспособности осваивать речь других народов.
2. В чувстве собственной неполноценности, которую пытаются скрыть агрессией, ненавистью, поиском врагов и любовью к русскому миру, вне зависимости от места проживания.
Подвид потенциально опасен, даже если русскоязычный - этнический еврей, немец украинец или бурят
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15.07.2022 19:49 Ответить
стопудово стопудово стопудово
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15.07.2022 20:18 Ответить
Країни мають депортувати на рф усіх хто підтримує й любить рашистов та рф. Прийняли б Закон й офіційно об'явили про це й жодного "демонстранта" не побачили б.
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15.07.2022 19:51 Ответить
Все це добре, друже, гарна ідея, певна річ, але ті країни спочатку в нас спитають, що ми робимо зі свома такими. А що ми робимо? Ото ж...
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15.07.2022 20:04 Ответить
От просто цікаво...російські євреї та українські євреї - це один народ?
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15.07.2022 20:10 Ответить
Якщо "рассєйські" євреї витримають навалу від пропаганди параші та збережуть адекватне мислення і здоровий глузд - то це, звісно нормальні євреї, один народ!
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15.07.2022 20:25 Ответить
кацапи то дика татарва перемішана із вилупками
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15.07.2022 20:16 Ответить
Вони певно забули класику:"Бей жидов,спасай Россию"
"Жидов перебили,а Россию так и не спасли"©
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15.07.2022 20:25 Ответить
И чего удивляться, что какие-то поцы проводят антиукраинские митинги, проплаченные москалями, в Израиле? Наш "мудрый нарид" в 2019 совершенно бесплатно выбрал на свою голову промоскальского скомороха с его шоблой, которые со сцены поливали помоями все, что дорого любому украинцу - и Украину и украинцев и Голодомор и Томос и избиения людей на Майдане... И эту широкомасштабную войну, начатую москалями 24.02.22., "мудрый нарид" тоже выбрал именно тогда, весной 2019 года...
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15.07.2022 20:26 Ответить
Выше написали, что данный митинг не противоречит закону, поэтому и запрещать его тоже нельзя. Все так и есть.
В конце концов Израиль имеет полноценные дипотношения и с Украиной и с Россией, и поддержка этих страна это свобода мысли и есть одно из проявлений свободы вообще.
Вопрос кто поддерживает и в каком количестве.
На концерт в поддержку Украины 3 дня назад в Тель Авиве пришли тысячи человек с украинскими флагами и пришли добровольно. На митинг в поддержку России в Хайфе сошлось около ста проплаченных отщепенцев, которые к тому же, зная, что тут же соберется контр-митинг в поддержку Украины, заблаговременно запросили охрану полиции.
В общем и в целом Израиль, как власть, так и население, занимает проукраинскую позицию, не разрывая при этом связей с Россией.
Это то, что есть.
Но прочитав комментарии прихожу в удрученное настроение.
Угнетает вал какой-то дикой, черной ненависти, тупого невежества, суеверных представлений.
Любі мої, успокойтесь.
Что за манера на на основании митинга сотни проплаченных мудако-ватников делать глобальный вывод - "Да они все там такие".
Это совсем не так, даже несмотря на то, что вам так кажется
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15.07.2022 20:29 Ответить
"В общем и в целом Израиль, как власть, так и население, занимает проукраинскую позицию, не разрывая при этом связей с Россией." - припустимо, нехай навіть буде і так. А довбані "Орлани" за ліцезіями якої країни кацапстан досі виробляє?
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15.07.2022 20:35 Ответить
Начнем с того, что не Орланы, а Форпосты, что есть лицензионная копия израильского Сёрчера.
Лицензия была продана в 2010 и с 2014 все связи между Израилем и Россией по данной тематике оборваны.
Да, БПЛА, равно как и любая другая военная продукция, есть товар и с ним выходят на рынок.
Если есть разрешение соответствующих органов безопасности, почему бы и не купить? Товар-деньги-товар, ничего нового здесь нет.
Россия купила.
Украина не купила. Вот и вся разница. Кто ей помешал?
А "задним умом" мы все бываем умные. Но потом.
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15.07.2022 20:43 Ответить
Годі вже... https://focus.ua/digital/516204-zashchishchen-tolko-folgoy-i-skotchem-eksperty-razobrali-noveyshiy-bpla-rf-orlan-10 Внутри сбитого дрона оказался устаревший и уязвимый GPS-модуль, электроника из Франции и Израиля.
Я поважаю Вашу власну позицію і дякую Вам за пітримку моєї країни.
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15.07.2022 20:51 Ответить
Прочитал я.
"...Последнюю в "Орланах" уже заменили на чип "Комета-М-ВТ", который производится по израильской лицензии, возможно, купленной еще до начала вторжения..."
______________________________________________________________________
Или купили лицензию.
Или украли.
Или скопировали...
Все, что угодно. Военная разведка не спит.
Но вы в своем предположении отдельный чип превратили в целый дрон, а это совсем не так.
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15.07.2022 21:01 Ответить
Тобто, все ж таки "Орлани", не "Форпости"? Добре, повернемося до наших баранів: "Орлани" за ліцезіями якої країни кацапстан досі виробляє?
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15.07.2022 21:11 Ответить
«Орлан-10» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F российский многофункциональный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 беспилотный комплекс , предназначенный для ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1 Специальный технологический центр ».
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15.07.2022 21:16 Ответить
Добре, нехай буде й так навіть, але тоді я щиро бажаю, щоб Бог допомагав Ізраїлю так, як Ізраіль допомагає моїй країні. Амінь.
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15.07.2022 21:43 Ответить
Бажаю вам всього найкращого.
З Божою допомогою Україна Переможе.
Слава Україні.

Військовослужбовці Сил Оборони Ізраїлю
на підтримку України 🇺🇦
🎼 заспівали «Ой, у лузі червона калина»


https://t.me/verkhovnaradaukrainy/23586
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15.07.2022 21:51 Ответить
Дякую, бережи Вас Боже. Героям слава!
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15.07.2022 21:55 Ответить
Россия купила. Украина не купила. - це ****** ти реально жид , ну сподіваюсь палестинці пізніше в нас стунгу куплять
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15.07.2022 21:05 Ответить
Извините, я не специалист по психическим отклонениям, ставить вам диагноз не буду и ничего посоветовать не могу.
Обратитесь к специалисту
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15.07.2022 21:19 Ответить
Зате я спеціаліст і діагноз поставив зразу - в 3 реченні свого повідомлення !
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15.07.2022 21:23 Ответить
Ну так то Украина уже многие годы входит в 10-ку лидеров стран-экспортеров оружия. На первых местах США и рэфия. Так что исключить, что палестинцы применяют оружие, проданное Украиной, никак нельзя
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15.07.2022 21:24 Ответить
Международный рынок оружия сравнивают со спрутом.
Бороться с ним бесполезно и что и где всплывет предсказать невозможно.
Усилия Израиля направлены на предотвращение передачи иранских ракет Хизбалле и Хамасу. Тут уже не до предотвращения украинского оружия.
Кстати, вы делаете довольно распространенную ошибку, называя их всех палестинцы. Палестина - это Западный Берег и с ними Израиль живет довольно спокойно. Газа - это уже не Палестина, это Хамастан. После того, как хамасники в в 2007 году совершили переворот, с палестинской властью они покончили быстро и эффективно, путем сбрасывания их представителей с крыш.
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15.07.2022 21:44 Ответить
Ну я отвечал на комментарий, потому и использовал примененный оппонентом этноним)
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15.07.2022 21:49 Ответить
"Украина не купила. Вот и вся разница. Кто ей помешал?"

Израиль. Не продал.
Украина пыталась купить. Но израиль продолжал продавать модули для беспилотников РФии и после 2014 года - вплоть до 2022. А Украине категорически отказался что-либо продавать на военную тематику. Так что вы уж простите, но слова о поддержке очень сильно расходятся с действиями.

Ах да, совсем забыл - в то время как другие страны упростили въезд к себе украинских беженцев - Израиль наоборот отменил по сути безвиз (который был двусторонним) и заблокировал въезд на территорию Израиля украинцев. Россияне продолжают ездить в Израиль без проблем. Вот так по факту действиями, а не словами, Израиль показывает свое отношение.
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15.07.2022 21:24 Ответить
Все основано на предыдущей(еще довоенной) статистике МВД - до 40% от состава туристических групп из Украины на обратный рейс не приходят. Растворяются в израильских джунглях.
Вот поэтому и было принято решение ограничить поток беженцев, что реально понимали - они домой не уедут и любыми путями постараются остаться в Израиле.
А Израиль страна маленькая, даже миниатюрная, где все на пределе - земля, вода, города, дороги, место проживания и вместить поток желающих остаться просто не в состоянии
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15.07.2022 21:32 Ответить
Ну добре , з жінками і дітьми біженьцями я ще розумію , але хоча б своїх забрати , щоб нам легше воювати було
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15.07.2022 21:50 Ответить
Чому ви такий незрозумілий.
Я ж вам уже відповів - ви людина хвора і ваша думка мене не цікавить. Зверніться до фахівця.
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15.07.2022 21:53 Ответить
Все я розумію , і логіку твою і навіть починаю розуміти дії Бєні і Зелі , і ще інших яскравих представників ....
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15.07.2022 21:56 Ответить
не бывает бывших шлюх, ментов и кацапов
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15.07.2022 20:46 Ответить
 
 