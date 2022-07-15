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В Ізраїлі росіяни за гроші проводять антиукраїнські мітинги, - посол Корнійчук

ізраїль

Надзвичайний та Повноважний посол України в Ізраїлі Сергій Корнійчук повідомив, що в країні почастішали випадки проплачених антиукраїнських мітингів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Підтримка України в Ізраїлі тільки зростає. Немає ніякої різниці, якою мовою говорить ізраїльтянин, якщо він підтримує українців.Ми тут пояснюємо, що більшість російськомовних євреїв виїхало з Росії, втікаючи від тоталітарного режиму. Тому, якщо людина приїхала з Росії, то не обовʼязково, що вона підтримує війну проти України", - пояснив Корнійчук.

Дипломат також розповів, що в Ізраїлі почастішали випадки антиукраїнських проплачених мітингів.

"В Ізраїлі останнім часом проявляється погана тенденція з антиукраїнськими мітингами.Оскільки ми бачимо заходи, які проводять ватники за російські гроші. Такі мітинги вони проводять в певних муніципалітетах. Сьогодні такі заходи відбувались в Нетанії, а минулого тижня російськими прапорами розмахували в Хайфі. Також під нашим посольством проходило два антиукраїнських мітинги. Я підходив до цих людей і запитував скільки їм платять. І заборонити, на жаль, такі мітинги не можна", - додав Корнійчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Ізраїлі скасував обмеження на в’їзд до країни громадян України

Автор: 

Ізраїль (1639) мітинг (753) Корнійчук Сергій (3)


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Топ коментарі
+27
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15.07.2022 19:51
+20
Русскоязычные - это особый подвид двуногих. Могут быть любой национальности. Русскоязычие - это симптомокомлекс, проявляющийся:
1.в неспособности осваивать речь других народов.
2. В чувстве собственной неполноценности, которую пытаются скрыть агрессией, ненавистью, поиском врагов и любовью к русскому миру, вне зависимости от места проживания.
Подвид потенциально опасен, даже если русскоязычный - этнический еврей, немец украинец или бурят
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15.07.2022 19:49
+17
в Ізраїлі за гроші можна робити все гешефт
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15.07.2022 19:43
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в Ізраїлі за гроші можна робити все гешефт
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15.07.2022 19:43 Відповісти
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15.07.2022 19:51 Відповісти
не гундось идиот в ГЕРМАНИИ РАШИСТЫ КАК У СЕБЯ ***** ДОМА ТАНЦУЮТ И РАДУЮТСЯ СЛАВА РОССИИ СЛАВА ПУТИНУ ПРИ КАЖДОЙ ТРАГИЧЕСКОМ ОБСТРЕЛЕ УКРАИНЫ РАКЕТАМИ А НЕМЦЫ ЕЩЕ И ПОЛИЦИЮ ВЫВОДЯТ ДЛЯ ОХРАНЫ КАЦАПОВ...... А ВОТ ПРОТИВ УКРАИНЦЕВ БЕЖЕНЦЕВ БОЛЕЕ 800 ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕНО И ПОКА НИ ОДНОГО ******* НЕ ПОЙМАЛА НЕМЕЦКАЯ ПОЛИЦИЯ ТАК ЧТО РАШИСТЫ С ВЧЕРАШНИМИ ФАШИСТАМИ ДРУЗЯКИ ******** К СОЖАЛЕНИЮ...
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15.07.2022 20:04 Відповісти
Нащо ти оце саме під моїм постом запостив? Який зв'язок?
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15.07.2022 20:27 Відповісти
В Німеччині нажаль чимало русні мітінгує - перший такий мітінг був десь у Боні на початку квітня: дуже гучний - на автівках, з прапорами (і не тільки росії, а ще й лугандону), з літерой Z на капотах, з гімном (ставьте наголос, де забажається, - не помилитесь!) рашкі, з вигуками проти України... Був дуже великий шкандаль, усі попідхоплювались і заборонили... Не мітінги, а оце все - літери, вигуки тощо. Державний прапор і державний гімн заборонити не можна, нажаль. Але рузьке занудьгували, і мітінгів поменшало.
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16.07.2022 01:12 Відповісти
от такі свинособаки, як ти і ходять на ці мітинги за пару шекелів.....
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15.07.2022 19:52 Відповісти
судячи з рівня матюків - ти не чистокровний.... є в тебе щось і від батька
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15.07.2022 19:57 Відповісти
Ану попробуйте сказати щось проти жида хоч і за гроші, зразу антисемітизм пришиють. Московія в великій мірі породження саме їх, Бо там вони на верху-як гімно на воді.
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15.07.2022 21:36 Відповісти
як цікаво- близько 400 тисяч ізраїльтян вихідці з України- де ви людоньки?чому ви на нас так забили та про нас забули?
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15.07.2022 19:43 Відповісти
Если бы посол Корнийчук не был ******, а умел нормально излагать ситуацию, а ты читал бы что-то кроме его бредней, то знал бы, что митинги в поддержку Украины, проходят в израиле гораздо чаще и людей на них в разы больше, чем на свинособачьих руSSких тусовках. Погуглить не пробовал? А ты попробуй...
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15.07.2022 19:48 Відповісти
Да пофиг на эти митинги. Факт в том, что Израиль полностью закрылся для украинцев - даже на конференцию профессор в Израиль не может съездить - зато россияне - пожалуйста. Хотя казалось бы - чем провинились украинцы - тем, что на нас напали россияне? Помощи тоже от Израиля никакой как для масштабов государства - да, никто нам ничего не обязан, но все же.
А митинги - не митиги...
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15.07.2022 21:19 Відповісти
Мне кажется, что в Израиле животная ненависть к украинцам вспоена и вскормлена ещё ссср-ом: во-первых, муссировался миф о злобных украинских полицаях и предателях - было такое чувство, что только украинцы помогали немцам уничтожать евреев, и больше никто. А на самом деле украинских коллаборантов было не больше, чем других (немцы, кстати, до сих пор гордятся, что в Латвии они сами не убили ни одного еврея, - латыши всё сделали сами).
Во-вторых, вот этот миф про Бандеру как основного убийцу евреев. А расскажи кому, что Бандера не жил в Украине и всю войну просидел в немецком концлагере, не верят! Потому что газета "Правда" их бабушкам всю правду рассказала!
В-третьих, страшные и ужасные бандеровцы, убивавшие евреев сотнями! Об этом мне с круглыми от потомственного страха глазами рассказывают евреи Москвы, Питера, Донецка, Харькова... Евреи Львова, Тернополя, Ивано-Франковска не понимают, о чем речь. Правда, интересно?!
Ну и в-четвёртых, страшный зверь Богдан Хмельницкий! Бляха-муха, история 400-летней давности! Ну, давайте тогда и кого там, царя Ирода вспомним! Иуду Искариота! Только влезь в Тору - среди наших тоже "добряков" хватало. Говорите, другие времена были? Так и 400 лет назад тоже были другие времена!
Зато "чёрные сотни", резня и погромы в рашке - не, не было! Янголы с крылышками!
В общем, совковая пропаганда плюс нынешняя даёт такой вот мрачный коктейль... ИМХО.
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16.07.2022 01:32 Відповісти
Ну до чого тут юдофобія,коли українці самі продають себе і свою країну, а лукаві беруть,ще й націонал патріотів ******** де можуть,он останне відношення до бойового підрозділу "Азова" тому доказ.
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15.07.2022 20:56 Відповісти
Украину и украинцев продают гнобят евреи и кацапы.Евреи у власти а большая часть населения Украины-кацапы. на своей богом данной земле украинцы НЕ ХОЗЯЕВА.Кацапы в 20 веке убили и выселили БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ украинцев ну а евреи совсем недавно ввели закон об уголовной ответственности за оскорбление богоизбранного народа .
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16.07.2022 09:08 Відповісти
цiкаво те що кацапозомбованi збираються на своi збiговиська кожного разу наступного дня пiсля потужних мiтингiв в пiдтримку Украiни!за кiлькiстю представникiв кацапи завжди в переважнiй меншостi.тут ставиться питання iнакше-чому iзраiльська влада дозволяэ прокацапськi засоби,а потiм закликаэ свiт до спiвчуття коли ракети летять на Iзраiль.причому кацапи завжди були на боцi ворогiв обiтованоi.
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15.07.2022 20:08 Відповісти
А хто був завжди на боці кацапів,більше ніж на боці України?
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15.07.2022 20:52 Відповісти
Це Ви серйозно? Точно пороблено.
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15.07.2022 20:51 Відповісти
Іуди нікуди не поділись...
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15.07.2022 19:44 Відповісти
Так іуди - "рассєйські! А ці потворит- свою дитину продадуть, аби гроші. Це просто виродки, в них нема моралі! Гниль суспільства!
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15.07.2022 19:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wnVrDQG9-_g
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15.07.2022 19:48 Відповісти
Русскоязычные - это особый подвид двуногих. Могут быть любой национальности. Русскоязычие - это симптомокомлекс, проявляющийся:
1.в неспособности осваивать речь других народов.
2. В чувстве собственной неполноценности, которую пытаются скрыть агрессией, ненавистью, поиском врагов и любовью к русскому миру, вне зависимости от места проживания.
Подвид потенциально опасен, даже если русскоязычный - этнический еврей, немец украинец или бурят
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15.07.2022 19:49 Відповісти
стопудово стопудово стопудово
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15.07.2022 20:18 Відповісти
Країни мають депортувати на рф усіх хто підтримує й любить рашистов та рф. Прийняли б Закон й офіційно об'явили про це й жодного "демонстранта" не побачили б.
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15.07.2022 19:51 Відповісти
Все це добре, друже, гарна ідея, певна річ, але ті країни спочатку в нас спитають, що ми робимо зі свома такими. А що ми робимо? Ото ж...
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15.07.2022 20:04 Відповісти
От просто цікаво...російські євреї та українські євреї - це один народ?
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15.07.2022 20:10 Відповісти
Якщо "рассєйські" євреї витримають навалу від пропаганди параші та збережуть адекватне мислення і здоровий глузд - то це, звісно нормальні євреї, один народ!
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15.07.2022 20:25 Відповісти
кацапи то дика татарва перемішана із вилупками
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15.07.2022 20:16 Відповісти
Вони певно забули класику:"Бей жидов,спасай Россию"
"Жидов перебили,а Россию так и не спасли"©
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15.07.2022 20:25 Відповісти
И чего удивляться, что какие-то поцы проводят антиукраинские митинги, проплаченные москалями, в Израиле? Наш "мудрый нарид" в 2019 совершенно бесплатно выбрал на свою голову промоскальского скомороха с его шоблой, которые со сцены поливали помоями все, что дорого любому украинцу - и Украину и украинцев и Голодомор и Томос и избиения людей на Майдане... И эту широкомасштабную войну, начатую москалями 24.02.22., "мудрый нарид" тоже выбрал именно тогда, весной 2019 года...
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15.07.2022 20:26 Відповісти
Выше написали, что данный митинг не противоречит закону, поэтому и запрещать его тоже нельзя. Все так и есть.
В конце концов Израиль имеет полноценные дипотношения и с Украиной и с Россией, и поддержка этих страна это свобода мысли и есть одно из проявлений свободы вообще.
Вопрос кто поддерживает и в каком количестве.
На концерт в поддержку Украины 3 дня назад в Тель Авиве пришли тысячи человек с украинскими флагами и пришли добровольно. На митинг в поддержку России в Хайфе сошлось около ста проплаченных отщепенцев, которые к тому же, зная, что тут же соберется контр-митинг в поддержку Украины, заблаговременно запросили охрану полиции.
В общем и в целом Израиль, как власть, так и население, занимает проукраинскую позицию, не разрывая при этом связей с Россией.
Это то, что есть.
Но прочитав комментарии прихожу в удрученное настроение.
Угнетает вал какой-то дикой, черной ненависти, тупого невежества, суеверных представлений.
Любі мої, успокойтесь.
Что за манера на на основании митинга сотни проплаченных мудако-ватников делать глобальный вывод - "Да они все там такие".
Это совсем не так, даже несмотря на то, что вам так кажется
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15.07.2022 20:29 Відповісти
"В общем и в целом Израиль, как власть, так и население, занимает проукраинскую позицию, не разрывая при этом связей с Россией." - припустимо, нехай навіть буде і так. А довбані "Орлани" за ліцезіями якої країни кацапстан досі виробляє?
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15.07.2022 20:35 Відповісти
Начнем с того, что не Орланы, а Форпосты, что есть лицензионная копия израильского Сёрчера.
Лицензия была продана в 2010 и с 2014 все связи между Израилем и Россией по данной тематике оборваны.
Да, БПЛА, равно как и любая другая военная продукция, есть товар и с ним выходят на рынок.
Если есть разрешение соответствующих органов безопасности, почему бы и не купить? Товар-деньги-товар, ничего нового здесь нет.
Россия купила.
Украина не купила. Вот и вся разница. Кто ей помешал?
А "задним умом" мы все бываем умные. Но потом.
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15.07.2022 20:43 Відповісти
Годі вже... https://focus.ua/digital/516204-zashchishchen-tolko-folgoy-i-skotchem-eksperty-razobrali-noveyshiy-bpla-rf-orlan-10 Внутри сбитого дрона оказался устаревший и уязвимый GPS-модуль, электроника из Франции и Израиля.
Я поважаю Вашу власну позицію і дякую Вам за пітримку моєї країни.
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15.07.2022 20:51 Відповісти
Прочитал я.
"...Последнюю в "Орланах" уже заменили на чип "Комета-М-ВТ", который производится по израильской лицензии, возможно, купленной еще до начала вторжения..."
______________________________________________________________________
Или купили лицензию.
Или украли.
Или скопировали...
Все, что угодно. Военная разведка не спит.
Но вы в своем предположении отдельный чип превратили в целый дрон, а это совсем не так.
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15.07.2022 21:01 Відповісти
Тобто, все ж таки "Орлани", не "Форпости"? Добре, повернемося до наших баранів: "Орлани" за ліцезіями якої країни кацапстан досі виробляє?
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15.07.2022 21:11 Відповісти
«Орлан-10» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F российский многофункциональный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 беспилотный комплекс , предназначенный для ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1 Специальный технологический центр ».
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15.07.2022 21:16 Відповісти
Добре, нехай буде й так навіть, але тоді я щиро бажаю, щоб Бог допомагав Ізраїлю так, як Ізраіль допомагає моїй країні. Амінь.
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15.07.2022 21:43 Відповісти
Бажаю вам всього найкращого.
З Божою допомогою Україна Переможе.
Слава Україні.

Військовослужбовці Сил Оборони Ізраїлю
на підтримку України 🇺🇦
🎼 заспівали «Ой, у лузі червона калина»


https://t.me/verkhovnaradaukrainy/23586
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15.07.2022 21:51 Відповісти
Дякую, бережи Вас Боже. Героям слава!
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15.07.2022 21:55 Відповісти
Россия купила. Украина не купила. - це ****** ти реально жид , ну сподіваюсь палестинці пізніше в нас стунгу куплять
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15.07.2022 21:05 Відповісти
Извините, я не специалист по психическим отклонениям, ставить вам диагноз не буду и ничего посоветовать не могу.
Обратитесь к специалисту
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15.07.2022 21:19 Відповісти
Зате я спеціаліст і діагноз поставив зразу - в 3 реченні свого повідомлення !
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15.07.2022 21:23 Відповісти
Ну так то Украина уже многие годы входит в 10-ку лидеров стран-экспортеров оружия. На первых местах США и рэфия. Так что исключить, что палестинцы применяют оружие, проданное Украиной, никак нельзя
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15.07.2022 21:24 Відповісти
Международный рынок оружия сравнивают со спрутом.
Бороться с ним бесполезно и что и где всплывет предсказать невозможно.
Усилия Израиля направлены на предотвращение передачи иранских ракет Хизбалле и Хамасу. Тут уже не до предотвращения украинского оружия.
Кстати, вы делаете довольно распространенную ошибку, называя их всех палестинцы. Палестина - это Западный Берег и с ними Израиль живет довольно спокойно. Газа - это уже не Палестина, это Хамастан. После того, как хамасники в в 2007 году совершили переворот, с палестинской властью они покончили быстро и эффективно, путем сбрасывания их представителей с крыш.
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15.07.2022 21:44 Відповісти
Ну я отвечал на комментарий, потому и использовал примененный оппонентом этноним)
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15.07.2022 21:49 Відповісти
"Украина не купила. Вот и вся разница. Кто ей помешал?"

Израиль. Не продал.
Украина пыталась купить. Но израиль продолжал продавать модули для беспилотников РФии и после 2014 года - вплоть до 2022. А Украине категорически отказался что-либо продавать на военную тематику. Так что вы уж простите, но слова о поддержке очень сильно расходятся с действиями.

Ах да, совсем забыл - в то время как другие страны упростили въезд к себе украинских беженцев - Израиль наоборот отменил по сути безвиз (который был двусторонним) и заблокировал въезд на территорию Израиля украинцев. Россияне продолжают ездить в Израиль без проблем. Вот так по факту действиями, а не словами, Израиль показывает свое отношение.
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15.07.2022 21:24 Відповісти
Все основано на предыдущей(еще довоенной) статистике МВД - до 40% от состава туристических групп из Украины на обратный рейс не приходят. Растворяются в израильских джунглях.
Вот поэтому и было принято решение ограничить поток беженцев, что реально понимали - они домой не уедут и любыми путями постараются остаться в Израиле.
А Израиль страна маленькая, даже миниатюрная, где все на пределе - земля, вода, города, дороги, место проживания и вместить поток желающих остаться просто не в состоянии
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15.07.2022 21:32 Відповісти
Ну добре , з жінками і дітьми біженьцями я ще розумію , але хоча б своїх забрати , щоб нам легше воювати було
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15.07.2022 21:50 Відповісти
Чому ви такий незрозумілий.
Я ж вам уже відповів - ви людина хвора і ваша думка мене не цікавить. Зверніться до фахівця.
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15.07.2022 21:53 Відповісти
Все я розумію , і логіку твою і навіть починаю розуміти дії Бєні і Зелі , і ще інших яскравих представників ....
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15.07.2022 21:56 Відповісти
не бывает бывших шлюх, ментов и кацапов
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15.07.2022 20:46 Відповісти
 
 