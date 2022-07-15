В Ізраїлі росіяни за гроші проводять антиукраїнські мітинги, - посол Корнійчук
Надзвичайний та Повноважний посол України в Ізраїлі Сергій Корнійчук повідомив, що в країні почастішали випадки проплачених антиукраїнських мітингів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Підтримка України в Ізраїлі тільки зростає. Немає ніякої різниці, якою мовою говорить ізраїльтянин, якщо він підтримує українців.Ми тут пояснюємо, що більшість російськомовних євреїв виїхало з Росії, втікаючи від тоталітарного режиму. Тому, якщо людина приїхала з Росії, то не обовʼязково, що вона підтримує війну проти України", - пояснив Корнійчук.
Дипломат також розповів, що в Ізраїлі почастішали випадки антиукраїнських проплачених мітингів.
"В Ізраїлі останнім часом проявляється погана тенденція з антиукраїнськими мітингами.Оскільки ми бачимо заходи, які проводять ватники за російські гроші. Такі мітинги вони проводять в певних муніципалітетах. Сьогодні такі заходи відбувались в Нетанії, а минулого тижня російськими прапорами розмахували в Хайфі. Також під нашим посольством проходило два антиукраїнських мітинги. Я підходив до цих людей і запитував скільки їм платять. І заборонити, на жаль, такі мітинги не можна", - додав Корнійчук.
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А митинги - не митиги...
Во-вторых, вот этот миф про Бандеру как основного убийцу евреев. А расскажи кому, что Бандера не жил в Украине и всю войну просидел в немецком концлагере, не верят! Потому что газета "Правда" их бабушкам всю правду рассказала!
В-третьих, страшные и ужасные бандеровцы, убивавшие евреев сотнями! Об этом мне с круглыми от потомственного страха глазами рассказывают евреи Москвы, Питера, Донецка, Харькова... Евреи Львова, Тернополя, Ивано-Франковска не понимают, о чем речь. Правда, интересно?!
Ну и в-четвёртых, страшный зверь Богдан Хмельницкий! Бляха-муха, история 400-летней давности! Ну, давайте тогда и кого там, царя Ирода вспомним! Иуду Искариота! Только влезь в Тору - среди наших тоже "добряков" хватало. Говорите, другие времена были? Так и 400 лет назад тоже были другие времена!
Зато "чёрные сотни", резня и погромы в рашке - не, не было! Янголы с крылышками!
В общем, совковая пропаганда плюс нынешняя даёт такой вот мрачный коктейль... ИМХО.
1.в неспособности осваивать речь других народов.
2. В чувстве собственной неполноценности, которую пытаются скрыть агрессией, ненавистью, поиском врагов и любовью к русскому миру, вне зависимости от места проживания.
Подвид потенциально опасен, даже если русскоязычный - этнический еврей, немец украинец или бурят
"Жидов перебили,а Россию так и не спасли"©
В конце концов Израиль имеет полноценные дипотношения и с Украиной и с Россией, и поддержка этих страна это свобода мысли и есть одно из проявлений свободы вообще.
Вопрос кто поддерживает и в каком количестве.
На концерт в поддержку Украины 3 дня назад в Тель Авиве пришли тысячи человек с украинскими флагами и пришли добровольно. На митинг в поддержку России в Хайфе сошлось около ста проплаченных отщепенцев, которые к тому же, зная, что тут же соберется контр-митинг в поддержку Украины, заблаговременно запросили охрану полиции.
В общем и в целом Израиль, как власть, так и население, занимает проукраинскую позицию, не разрывая при этом связей с Россией.
Это то, что есть.
Но прочитав комментарии прихожу в удрученное настроение.
Угнетает вал какой-то дикой, черной ненависти, тупого невежества, суеверных представлений.
Любі мої, успокойтесь.
Что за манера на на основании митинга сотни проплаченных мудако-ватников делать глобальный вывод - "Да они все там такие".
Это совсем не так, даже несмотря на то, что вам так кажется
Лицензия была продана в 2010 и с 2014 все связи между Израилем и Россией по данной тематике оборваны.
Да, БПЛА, равно как и любая другая военная продукция, есть товар и с ним выходят на рынок.
Если есть разрешение соответствующих органов безопасности, почему бы и не купить? Товар-деньги-товар, ничего нового здесь нет.
Россия купила.
Украина не купила. Вот и вся разница. Кто ей помешал?
А "задним умом" мы все бываем умные. Но потом.
Я поважаю Вашу власну позицію і дякую Вам за пітримку моєї країни.
"...Последнюю в "Орланах" уже заменили на чип "Комета-М-ВТ", который производится по израильской лицензии, возможно, купленной еще до начала вторжения..."
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Или купили лицензию.
Или украли.
Или скопировали...
Все, что угодно. Военная разведка не спит.
Но вы в своем предположении отдельный чип превратили в целый дрон, а это совсем не так.
З Божою допомогою Україна Переможе.
Слава Україні.
Військовослужбовці Сил Оборони Ізраїлю
на підтримку України 🇺🇦
🎼 заспівали «Ой, у лузі червона калина»
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Бороться с ним бесполезно и что и где всплывет предсказать невозможно.
Усилия Израиля направлены на предотвращение передачи иранских ракет Хизбалле и Хамасу. Тут уже не до предотвращения украинского оружия.
Кстати, вы делаете довольно распространенную ошибку, называя их всех палестинцы. Палестина - это Западный Берег и с ними Израиль живет довольно спокойно. Газа - это уже не Палестина, это Хамастан. После того, как хамасники в в 2007 году совершили переворот, с палестинской властью они покончили быстро и эффективно, путем сбрасывания их представителей с крыш.
Израиль. Не продал.
Украина пыталась купить. Но израиль продолжал продавать модули для беспилотников РФии и после 2014 года - вплоть до 2022. А Украине категорически отказался что-либо продавать на военную тематику. Так что вы уж простите, но слова о поддержке очень сильно расходятся с действиями.
Ах да, совсем забыл - в то время как другие страны упростили въезд к себе украинских беженцев - Израиль наоборот отменил по сути безвиз (который был двусторонним) и заблокировал въезд на территорию Израиля украинцев. Россияне продолжают ездить в Израиль без проблем. Вот так по факту действиями, а не словами, Израиль показывает свое отношение.
Вот поэтому и было принято решение ограничить поток беженцев, что реально понимали - они домой не уедут и любыми путями постараются остаться в Израиле.
А Израиль страна маленькая, даже миниатюрная, где все на пределе - земля, вода, города, дороги, место проживания и вместить поток желающих остаться просто не в состоянии
Я ж вам уже відповів - ви людина хвора і ваша думка мене не цікавить. Зверніться до фахівця.