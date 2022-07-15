В Ізраїлі росіяни за гроші проводять антиукраїнські мітинги, - посол Корнійчук

Надзвичайний та Повноважний посол України в Ізраїлі Сергій Корнійчук повідомив, що в країні почастішали випадки проплачених антиукраїнських мітингів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Підтримка України в Ізраїлі тільки зростає. Немає ніякої різниці, якою мовою говорить ізраїльтянин, якщо він підтримує українців.Ми тут пояснюємо, що більшість російськомовних євреїв виїхало з Росії, втікаючи від тоталітарного режиму. Тому, якщо людина приїхала з Росії, то не обовʼязково, що вона підтримує війну проти України", - пояснив Корнійчук.

Дипломат також розповів, що в Ізраїлі почастішали випадки антиукраїнських проплачених мітингів.

"В Ізраїлі останнім часом проявляється погана тенденція з антиукраїнськими мітингами.Оскільки ми бачимо заходи, які проводять ватники за російські гроші. Такі мітинги вони проводять в певних муніципалітетах. Сьогодні такі заходи відбувались в Нетанії, а минулого тижня російськими прапорами розмахували в Хайфі. Також під нашим посольством проходило два антиукраїнських мітинги. Я підходив до цих людей і запитував скільки їм платять. І заборонити, на жаль, такі мітинги не можна", - додав Корнійчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Ізраїлі скасував обмеження на в’їзд до країни громадян України