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В Германии опровергли фейк о приеме украинских беженцев в бывшем концлагере

фейк

Мемориал концлагеря Заксенхаузен опроверг ложные сообщения в Telegram о том, что он готов разместить украинских беженцев на месте бывшего концлагеря.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщило издание Bild.

Немецкая полиция проводит расследование по дезинформации в Telegram-каналах, которая распространяет ложный Instagram-пост о том, что мемориал в бывшем концентрационном лагере Заксенхаузен под Берлином будет использоваться для размещения украинских беженцев.

Расследование началось по подозрению в разжигании вражды по статье 130 Уголовного кодекса.

Во вторник мемориал в Ораниенбурге указал на фейковый пост в социальных сетях, распространявшийся в разных Telegram-группах с прошлой недели.

В Германии опровергли фейк о приеме украинских беженцев в бывшем концлагере 01

В сообщении говорится, что администрация музейного комплекса Заксенхаузен решила оказать помощь украинскому народу. "Мы готовы принять беженцев, прибывающих в Берлин. У нас есть комфортабельные номера в специально построенном временном отеле на территории музейного комплекса", - говорится в сообщении.

Хорст Зеференс, представитель музейного комплекса, опроверг эту информацию и сказал, что, вероятно, это часть "кампании цифровой дезинформации, источник которой обычно находится в России".

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Автор: 

беженцы (1638) Германия (6939) фейк (678)


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Топ комментарии
+11
Кацапські смердючі свині продовжують срати та думати що ніхто не знає що це саме вони серуть...
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15.07.2022 19:51
+5
це той концлагер де наш герой Степан Андійович Бандера сидів
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15.07.2022 19:57
+2
Мене друг єврей в Німеччині водив на стадіон Дюцендайх (здається) де Гітлер виступав зі знаменитою промовою. Так от там по сусідству є общага, побудована на місці колишнього концтабору. І він казав що в 90-ті їх єврейських емігрантів спочатку тримали там. І це також не фейк
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15.07.2022 20:07
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Кацапські смердючі свині продовжують срати та думати що ніхто не знає що це саме вони серуть...
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15.07.2022 19:51 Ответить
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15.07.2022 19:55 Ответить
Вчора я правильно писала,що німці до ситуації з фейками і маніпуляцією відносяться по закону і порядку
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15.07.2022 19:52 Ответить
Німці будуть раді!) Сподіваюся, іхні ЗМІ не знайдуть в цьому фейку українського сліду!
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15.07.2022 20:27 Ответить
це той концлагер де наш герой Степан Андійович Бандера сидів
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15.07.2022 19:57 Ответить
вместе с отцом Ющенко, в одном спец.блоке.
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15.07.2022 20:27 Ответить
а є такі, що повірили??
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15.07.2022 19:58 Ответить
В Нідерландах наших біженців тримають у колишній в'язниці. І це не фейк
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15.07.2022 20:00 Ответить
Ну то й що? Головне - "колишня" Вона може на даний момент буть переобладнаною і працювать як готель! Наскільки я пам"ятаю - американці колись до Олімпіади побудували містечко для спортсменів яке потім дообладнали і зараз там - федеральна в"язниця!
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15.07.2022 20:24 Ответить
Мене друг єврей в Німеччині водив на стадіон Дюцендайх (здається) де Гітлер виступав зі знаменитою промовою. Так от там по сусідству є общага, побудована на місці колишнього концтабору. І він казав що в 90-ті їх єврейських емігрантів спочатку тримали там. І це також не фейк
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15.07.2022 20:07 Ответить
ехх..а якщо взяти всю світову історію..то міста побудовани на колишніх кладовищах. місцях розтрілів..
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15.07.2022 20:13 Ответить
треба їх теж залякувати..наприклад - "Граждан Российской Федереции, Указом Президента Владимира Путина, которые не сдали пиндосовские средства связи типа Айфон и пр. будет перемещено в Северное Управление ИТЛ и строительства" Нехай вони теж поржуть..знаючи їх менталітет, почнуть закопувати добро
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15.07.2022 20:11 Ответить
У Німеччині спростували фейк про прийом українських біженців у колишньому концтаборі
=========================
але нехай німці готують концтабори.Скоро в них русішшвайнен будуть тримати.Як у старі часи...
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15.07.2022 20:25 Ответить
 
 