Российский беспилотник "Орлан-10" сбит силами ПВО в Николаевской области
15 июля, около 11:00, воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" сбили очередной беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" в Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ
Отмечается, что вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку объектов, по которым рашисты произвели обстрел из реактивных систем залпового огня.
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Игорь Рыбалка #506513
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