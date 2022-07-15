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Новости Война
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Российский беспилотник "Орлан-10" сбит силами ПВО в Николаевской области

орлан

15 июля, около 11:00, воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" сбили очередной беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ

Отмечается, что вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку объектов, по которым рашисты произвели обстрел из реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отбита попытка оккупантов взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск, - Генштаб ВСУ

беспилотник (3567) Николаевская область (2116) ПВО (2729) Воздушные силы (2279)


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Я думав їх десятками на день збивають. Їх дійсно так складно підстрелити?
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15.07.2022 20:39 Ответить
Іх важко помітить - хоч очима, хоч за допомогою РЛС Дуже малорозмірна ціль
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15.07.2022 20:47 Ответить
їх же сотні у них
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15.07.2022 20:52 Ответить
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15.07.2022 21:00 Ответить
Іспанія кажись уже придумала вінтовку шоб збивати безпілотники
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15.07.2022 21:15 Ответить
These very PRIMITIVE "безпилотники" should not make any news. They're not worthy of that. They can be downed with regular slingshots that every boy in any Ukrainian village can make in half hour or so.
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15.07.2022 22:11 Ответить
 
 