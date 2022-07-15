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Новини Війна
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Російський безпілотник "Орлан-10" збито силами ППО на Миколаївщині

орлан

15 липня, близько 11.00, воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10" на Миколаївщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ

Зазначається, що ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку об’єктів, по яким рашисти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню.

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Автор: 

безпілотник (4127) Миколаївська область (2265) ППО (3166) Повітряні сили (2616)


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Я думав їх десятками на день збивають. Їх дійсно так складно підстрелити?
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15.07.2022 20:39 Відповісти
Іх важко помітить - хоч очима, хоч за допомогою РЛС Дуже малорозмірна ціль
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15.07.2022 20:47 Відповісти
їх же сотні у них
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15.07.2022 20:52 Відповісти
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15.07.2022 21:00 Відповісти
Іспанія кажись уже придумала вінтовку шоб збивати безпілотники
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15.07.2022 21:15 Відповісти
These very PRIMITIVE "безпилотники" should not make any news. They're not worthy of that. They can be downed with regular slingshots that every boy in any Ukrainian village can make in half hour or so.
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15.07.2022 22:11 Відповісти
 
 