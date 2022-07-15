Російський безпілотник "Орлан-10" збито силами ППО на Миколаївщині
15 липня, близько 11.00, воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10" на Миколаївщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ
Зазначається, що ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку об’єктів, по яким рашисти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню.
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Игорь Рыбалка #506513
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Яр Холодний
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