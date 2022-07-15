Рада рассмотрит заявление Лазебной об отставке на ближайшем заседании, - Стефанчук
Верховная Рада рассмотрит на ближайшем заседании заявление Марины Лазебной об отставке с должности министра социальной политики Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
"О заявлении Марины Лазебной. Сегодня (15 июля. – Ред) заявление поступило в Верховную Раду Украины. Министерство просит рассмотреть ее отставку. На ближайшем заседании парламента вопрос будет вынесен на рассмотрение", – написал он.
Как сообщалось, в Раду передано заявление Марины Лазебной об отставке с должности министра социальной политики. Кандидатом на этот пост рассматривают руководителя департамента соцполитики и здравоохранения Офиса президента Оксану Жолнович.
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краще б заяву єрмака і татарова розглянули, дійсно, а ще краще, підозри повручали б, а тим часом і волі позбавили б, на всякий випадок.
Що вже закінчила школу шкідництва єрмака-татарова?