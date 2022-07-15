Рада рассмотрит заявление Лазебной об отставке на ближайшем заседании, - Стефанчук

Верховная Рада рассмотрит на ближайшем заседании заявление Марины Лазебной об отставке с должности министра социальной политики Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"О заявлении Марины Лазебной. Сегодня (15 июля. – Ред) заявление поступило в Верховную Раду Украины. Министерство просит рассмотреть ее отставку. На ближайшем заседании парламента вопрос будет вынесен на рассмотрение", – написал он.

Как сообщалось, в Раду передано заявление Марины Лазебной об отставке с должности министра социальной политики. Кандидатом на этот пост рассматривают руководителя департамента соцполитики и здравоохранения Офиса президента Оксану Жолнович.

Читайте также: Министр социальной политики Лазебная написала заявление об отставке