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Рада рассмотрит заявление Лазебной об отставке на ближайшем заседании, - Стефанчук

лазебна

Верховная Рада рассмотрит на ближайшем заседании заявление Марины Лазебной об отставке с должности министра социальной политики Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"О заявлении Марины Лазебной. Сегодня (15 июля. – Ред) заявление поступило в Верховную Раду Украины. Министерство просит рассмотреть ее отставку. На ближайшем заседании парламента вопрос будет вынесен на рассмотрение", – написал он.

Как сообщалось, в Раду передано заявление Марины Лазебной об отставке с должности министра социальной политики. Кандидатом на этот пост рассматривают руководителя департамента соцполитики и здравоохранения Офиса президента Оксану Жолнович.

Читайте также: Министр социальной политики Лазебная написала заявление об отставке

Автор: 

ВР (29234) отставка (3153) Стефанчук Руслан (656) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+13
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15.07.2022 21:09
+10
А ще нехай рада розгляне заяву на звільнення Єрмака і Татарова
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15.07.2022 21:25
+10
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15.07.2022 21:30
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15.07.2022 21:09 Ответить
Вартість пуску 1 рокети коштує більше 1 млн. доларів, установки нічого не вартують без ракет... от така правда.
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15.07.2022 21:19 Ответить
суд так рішив
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15.07.2022 21:18 Ответить
Суд-95.
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15.07.2022 21:54 Ответить
А ще нехай рада розгляне заяву на звільнення Єрмака і Татарова
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15.07.2022 21:25 Ответить
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15.07.2022 21:30 Ответить
Слав богу что уйдёт это пустое место лабезная!!
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15.07.2022 21:26 Ответить
З ОП прийде ще пустіше.
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15.07.2022 21:42 Ответить
Та не факт... Можливий же варіант, що їй не дають робити і вона не згідна виконувати авторитарні вказівки зверху, чи не так? Тут не треба поспішати з висновками. При цій владі, швидше за все, ми правди не дізнаємося, але питання треба собі намалювати і не забути, так собі думаю.
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15.07.2022 21:46 Ответить
капець Ви наївний..борчиня боролась боролась..
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15.07.2022 21:50 Ответить
У той час як безробіття, інфляція, девальвація, спадок, війна, 70 відсотків населення на межі виживання призначати зама без досвіду на зарплатню в пару тисяч баксів є зловживання владою і ще не відомо з яких причин таке сталося, тут потрібен суд за розтрату державних коштів в умовах війни. Як на мене увесь кабмін має йти у відставку... і призначення нового.
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15.07.2022 21:44 Ответить
от я ж кажу - на рік всіх депутатів, меністрів, меністерок - дефіцит у ПФУ щезне
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15.07.2022 21:51 Ответить
Крысы бегут с корабля !!!
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15.07.2022 21:57 Ответить
Пока корабль на плаву и тонуть не собирается, а крысы начали плодиться и жирком обрастать, просто эта грызнула лишнего.
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15.07.2022 22:06 Ответить
ю
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15.07.2022 22:17 Ответить
для чого нам такі новини? кому вони треба, ці порожні місця, ці пусті голови?
краще б заяву єрмака і татарова розглянули, дійсно, а ще краще, підозри повручали б, а тим часом і волі позбавили б, на всякий випадок.
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15.07.2022 22:19 Ответить
«Кандидатом на цю посаду розглядають керівника департаменту соцполітики та охорони здоров'я Офісу президента Оксану Жолнович.»
Що вже закінчила школу шкідництва єрмака-татарова?
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15.07.2022 22:24 Ответить
 
 