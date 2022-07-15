Рада розгляне заяву Лазебної про відставку на найближчому засіданні, - Стефанчук
Верховна Рада розгляне на найближчому засіданні заяву Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики України,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив речник парламенту Руслан Стефанчук.
"Щодо заяви Марини Лазебної. Сьогодні (15 липня – ред) заява надійшла до Верховної Ради України. Міністерство просить розглянути її відставку. На найближчому засіданні парламенту питання буде винесене на розгляд", – написав він.
Як повідомлялося, до Ради передано заяву Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики. Кандидатом на цю посаду розглядають керівника департаменту соцполітики та охорони здоров'я Офісу президента Оксану Жолнович.
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краще б заяву єрмака і татарова розглянули, дійсно, а ще краще, підозри повручали б, а тим часом і волі позбавили б, на всякий випадок.
Що вже закінчила школу шкідництва єрмака-татарова?