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Рада розгляне заяву Лазебної про відставку на найближчому засіданні, - Стефанчук

лазебна

Верховна Рада розгляне на найближчому засіданні заяву Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики України,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці  повідомив речник парламенту Руслан Стефанчук.

"Щодо заяви Марини Лазебної. Сьогодні (15 липня – ред) заява надійшла до Верховної Ради України. Міністерство просить розглянути її відставку. На найближчому засіданні парламенту питання буде винесене на розгляд", – написав він.

Як повідомлялося, до Ради передано заяву Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики. Кандидатом на цю посаду розглядають керівника департаменту соцполітики та охорони здоров'я Офісу президента Оксану Жолнович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр соціальної політики Лазебна написала заяву про відставку

Автор: 

ВР (14949) відставка (1462) Стефанчук Руслан (758) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+13
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15.07.2022 21:09
+10
А ще нехай рада розгляне заяву на звільнення Єрмака і Татарова
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15.07.2022 21:25
+10
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15.07.2022 21:30
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15.07.2022 21:09 Відповісти
Вартість пуску 1 рокети коштує більше 1 млн. доларів, установки нічого не вартують без ракет... от така правда.
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15.07.2022 21:19 Відповісти
суд так рішив
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15.07.2022 21:18 Відповісти
Суд-95.
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15.07.2022 21:54 Відповісти
А ще нехай рада розгляне заяву на звільнення Єрмака і Татарова
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15.07.2022 21:25 Відповісти
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15.07.2022 21:30 Відповісти
Слав богу что уйдёт это пустое место лабезная!!
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15.07.2022 21:26 Відповісти
З ОП прийде ще пустіше.
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15.07.2022 21:42 Відповісти
Та не факт... Можливий же варіант, що їй не дають робити і вона не згідна виконувати авторитарні вказівки зверху, чи не так? Тут не треба поспішати з висновками. При цій владі, швидше за все, ми правди не дізнаємося, але питання треба собі намалювати і не забути, так собі думаю.
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15.07.2022 21:46 Відповісти
капець Ви наївний..борчиня боролась боролась..
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15.07.2022 21:50 Відповісти
У той час як безробіття, інфляція, девальвація, спадок, війна, 70 відсотків населення на межі виживання призначати зама без досвіду на зарплатню в пару тисяч баксів є зловживання владою і ще не відомо з яких причин таке сталося, тут потрібен суд за розтрату державних коштів в умовах війни. Як на мене увесь кабмін має йти у відставку... і призначення нового.
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15.07.2022 21:44 Відповісти
от я ж кажу - на рік всіх депутатів, меністрів, меністерок - дефіцит у ПФУ щезне
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15.07.2022 21:51 Відповісти
Крысы бегут с корабля !!!
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15.07.2022 21:57 Відповісти
Пока корабль на плаву и тонуть не собирается, а крысы начали плодиться и жирком обрастать, просто эта грызнула лишнего.
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15.07.2022 22:06 Відповісти
ю
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15.07.2022 22:17 Відповісти
для чого нам такі новини? кому вони треба, ці порожні місця, ці пусті голови?
краще б заяву єрмака і татарова розглянули, дійсно, а ще краще, підозри повручали б, а тим часом і волі позбавили б, на всякий випадок.
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15.07.2022 22:19 Відповісти
«Кандидатом на цю посаду розглядають керівника департаменту соцполітики та охорони здоров'я Офісу президента Оксану Жолнович.»
Що вже закінчила школу шкідництва єрмака-татарова?
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15.07.2022 22:24 Відповісти
 
 