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В результате обстрела Днепра погиб человек, - горсовет

дніпро

В результате ракетных обстрелов Днепра погиб мужчина - водитель автобуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков.

"В результате сегодняшнего теракта в Днепре погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал…", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы слышны в Днепре и Кременчуге

Днепр (4408) обстрел (27043)


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Топ комментарии
+8
Люська Арестович уже рассказывает что нужно наказывать украинцев которые жостко высказываются против росийских нацистов. Оказывается нам нужно не убивать рашистов а рассказывать что мы их любим и уважаем и тогда они перестанут против нас воевать.
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15.07.2022 23:16
+7
Царство Небесне...
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15.07.2022 23:13
+5
а есть дебилы которые его слушают ?
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15.07.2022 23:21
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Царство Небесне...
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15.07.2022 23:13 Ответить
Люська Арестович уже рассказывает что нужно наказывать украинцев которые жостко высказываются против росийских нацистов. Оказывается нам нужно не убивать рашистов а рассказывать что мы их любим и уважаем и тогда они перестанут против нас воевать.
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15.07.2022 23:16 Ответить
а есть дебилы которые его слушают ?
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15.07.2022 23:21 Ответить
Повір, є. Чекають його пронос с нєтєрпєнієм.
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15.07.2022 23:30 Ответить
Нажаль є, і їх дуже багато. Тому так важливо відслідковувати його висєри (про активістів, СРСР, недоторканість влади тощо). Чи ви вважаєте це випадковістю?
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16.07.2022 01:16 Ответить
а зачем? Ну вот зачем реально фашистские речи толкать? Хотите помочь-донат волонтерам на беспилотник намного єффективнее . Не веришь волонтерам-купи и привези сам. 50-100 грн донатов в тысячу раз эффективнее срача. Не нужно им ниичего доказывать. Пусть под санкциями сидят. Наше дело-обслуживать армию во всех смыслах.
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15.07.2022 23:32 Ответить
тогда обменять его на десяток пленных, и пусть рассказывает
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15.07.2022 23:39 Ответить
Оновлено.

Очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко https://t.me/dnipropetrovskaODA/1324 повідомив , що попередньо жертвами ракетного удару стали 3 людини. Ще 15 людей отримали поранення.

"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним... Масштаби руйнувань з'ясовуємо", - сказав він.
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15.07.2022 23:20 Ответить
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16.07.2022 00:03 Ответить
пульса де нура
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16.07.2022 00:24 Ответить
 
 