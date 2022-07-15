В результате обстрела Днепра погиб человек, - горсовет
В результате ракетных обстрелов Днепра погиб мужчина - водитель автобуса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков.
"В результате сегодняшнего теракта в Днепре погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал…", — говорится в сообщении.
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Очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко https://t.me/dnipropetrovskaODA/1324 повідомив , що попередньо жертвами ракетного удару стали 3 людини. Ще 15 людей отримали поранення.
"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним... Масштаби руйнувань з'ясовуємо", - сказав він.