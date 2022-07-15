В результате обстрела Днепра погиб человек, - горсовет

В результате ракетных обстрелов Днепра погиб мужчина - водитель автобуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков.

"В результате сегодняшнего теракта в Днепре погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал…", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы слышны в Днепре и Кременчуге