Внаслідок обстрілу Дніпра загинула людина, - міськрада
Унаслідок ракетного обстрілу Дніпра загинув чоловік - водій автобуса.
Як інформує Цензор.НЕТ., про це у Фейсбуці повідомив спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков.
"Внаслідок сьогоднішнього теракту у Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів. Людина вже закінчила робочий день і прямувала до парку, щоб завтра о 5-й ранку знову вийти на роботу. Не доїхав…", - йдеться у дописі.
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Очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко https://t.me/dnipropetrovskaODA/1324 повідомив , що попередньо жертвами ракетного удару стали 3 людини. Ще 15 людей отримали поранення.
"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним... Масштаби руйнувань з'ясовуємо", - сказав він.