Внаслідок обстрілу Дніпра загинула людина, - міськрада

Унаслідок ракетного обстрілу Дніпра загинув чоловік - водій автобуса.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це у Фейсбуці повідомив спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков.

"Внаслідок сьогоднішнього теракту у Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів. Людина вже закінчила робочий день і прямувала до парку, щоб завтра о 5-й ранку знову вийти на роботу. Не доїхав…", - йдеться у дописі.

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