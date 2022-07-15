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Внаслідок обстрілу Дніпра загинула людина, - міськрада

дніпро

Унаслідок ракетного обстрілу Дніпра загинув чоловік - водій автобуса.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це у Фейсбуці повідомив спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков.

"Внаслідок сьогоднішнього теракту у Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів. Людина вже закінчила робочий день і прямувала до парку, щоб завтра о 5-й ранку знову вийти на роботу. Не доїхав…", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи чули у Дніпрі і Кременчуці

Автор: 

Дніпро (3264) обстріл (28357)


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Топ коментарі
+8
Люська Арестович уже рассказывает что нужно наказывать украинцев которые жостко высказываются против росийских нацистов. Оказывается нам нужно не убивать рашистов а рассказывать что мы их любим и уважаем и тогда они перестанут против нас воевать.
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15.07.2022 23:16
+7
Царство Небесне...
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15.07.2022 23:13
+5
а есть дебилы которые его слушают ?
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15.07.2022 23:21
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Царство Небесне...
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15.07.2022 23:13 Відповісти
Люська Арестович уже рассказывает что нужно наказывать украинцев которые жостко высказываются против росийских нацистов. Оказывается нам нужно не убивать рашистов а рассказывать что мы их любим и уважаем и тогда они перестанут против нас воевать.
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15.07.2022 23:16 Відповісти
а есть дебилы которые его слушают ?
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15.07.2022 23:21 Відповісти
Повір, є. Чекають його пронос с нєтєрпєнієм.
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15.07.2022 23:30 Відповісти
Нажаль є, і їх дуже багато. Тому так важливо відслідковувати його висєри (про активістів, СРСР, недоторканість влади тощо). Чи ви вважаєте це випадковістю?
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16.07.2022 01:16 Відповісти
а зачем? Ну вот зачем реально фашистские речи толкать? Хотите помочь-донат волонтерам на беспилотник намного єффективнее . Не веришь волонтерам-купи и привези сам. 50-100 грн донатов в тысячу раз эффективнее срача. Не нужно им ниичего доказывать. Пусть под санкциями сидят. Наше дело-обслуживать армию во всех смыслах.
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15.07.2022 23:32 Відповісти
тогда обменять его на десяток пленных, и пусть рассказывает
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15.07.2022 23:39 Відповісти
Оновлено.

Очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко https://t.me/dnipropetrovskaODA/1324 повідомив , що попередньо жертвами ракетного удару стали 3 людини. Ще 15 людей отримали поранення.

"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним... Масштаби руйнувань з'ясовуємо", - сказав він.
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15.07.2022 23:20 Відповісти
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16.07.2022 00:03 Відповісти
пульса де нура
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16.07.2022 00:24 Відповісти
 
 