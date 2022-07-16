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Россия планирует киберудары по ЕС и НАТО, - Канадский центр кибербезопасности

хакер,шахраї,хакери

Канадский центр кибербезопасности предупреждает, что Россия планирует киберудары по НАТО и ЕС

"Россия почти наверняка находится в процессе разработки кибервозможностей против целей в Европейском Союзе (ЕС) и НАТО, включая Соединенные Штаты (США) и Канаду", - говорится в выпущенном Центром Бюлетне киберугроз, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, по оценкам канадских специалистов, спонсируемые россией субъекты почти наверняка усилили кибершпионаж в странах НАТО в ответ на поддержку Альянсом Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские хакеры продолжают атаковать украинскую инфраструктуру, - Госспецсвязь. ИНФОГРАФИКА

Канада (2077) кибербезопасность (673)


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Топ комментарии
+10
Канадійці більше ремонтуйте їм турбін.
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16.07.2022 00:50
+9
Звісно русня завжди вбивала, вбиває і буде вбивати цивільних.
Тут нічого для нас нового.

Але не можна не помітити, що інтенсивність саме тупого тероризму значно виросла одразу після Стамбулу і радісного базікання керівника ООН, що вони вже на "путі мирних домовленостей".
Збіг? Не впевнений 😕
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16.07.2022 01:11
+7
Скачувайте більше каспєрскіх, докторов веб і пользуйтєсь яндєксом і нікакіх загроз бл.
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16.07.2022 00:50
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Канадійці більше ремонтуйте їм турбін.
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16.07.2022 00:50 Ответить
З язика зірвали
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16.07.2022 01:04 Ответить
Скачувайте більше каспєрскіх, докторов веб і пользуйтєсь яндєксом і нікакіх загроз бл.
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16.07.2022 00:50 Ответить
Сцуки, скрізь встигають насрати людству.
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16.07.2022 01:07 Ответить
Звісно русня завжди вбивала, вбиває і буде вбивати цивільних.
Тут нічого для нас нового.

Але не можна не помітити, що інтенсивність саме тупого тероризму значно виросла одразу після Стамбулу і радісного базікання керівника ООН, що вони вже на "путі мирних домовленостей".
Збіг? Не впевнений 😕
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16.07.2022 01:11 Ответить
Тю ))) вимкніть їм інтернет ***** і все
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16.07.2022 01:32 Ответить
До речі, таки да.
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16.07.2022 01:35 Ответить
Вони ж не з параші атакують ці тварі в самій Європі і живуть
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16.07.2022 04:14 Ответить
Може хочуть ще одну газову турбину? Ті хто заграє з терористами можуть не очікувати на спокій.
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16.07.2022 01:34 Ответить
хоспади , как ани там бедненькие, у нас хоть ракеты летают, а они там под кибератаками-ужость
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16.07.2022 02:01 Ответить
А шо робить украінійцям, африканійцям , може взяти кубінійську сигару та попити ямайкінійського рому?Хтось мені скаже, звідки беруться оці квасні патріоти-перекладачі?
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16.07.2022 03:07 Ответить
поставлена цель разосраться со всеми с кем можно...
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16.07.2022 04:29 Ответить
 
 