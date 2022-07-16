Россия планирует киберудары по ЕС и НАТО, - Канадский центр кибербезопасности

Канадский центр кибербезопасности предупреждает, что Россия планирует киберудары по НАТО и ЕС

"Россия почти наверняка находится в процессе разработки кибервозможностей против целей в Европейском Союзе (ЕС) и НАТО, включая Соединенные Штаты (США) и Канаду", - говорится в выпущенном Центром Бюлетне киберугроз, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, по оценкам канадских специалистов, спонсируемые россией субъекты почти наверняка усилили кибершпионаж в странах НАТО в ответ на поддержку Альянсом Украины.

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